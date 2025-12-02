彰化惡男3天5度挑釁警察！開車衝撞、逼車　還飆5字經譙所長

▲許男不滿警方處理案件，連3天5度對分駐所員警挑戰公權力。（圖／翻攝自芳苑警分局臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名許姓男子因不滿警方處理案件，竟在三日內連續五次以危險手段挑釁公權力！不僅開車在派出所前企圖高速衝撞員警，還在投票所外辱罵所長「X你娘XX」，警方以車隊護送公投選票時，許又沿途惡意逼車。即便被帶回派出所製作筆錄時，他仍持續辱罵員警「臭俗仔」並拍打錄影設備。偵審中辯稱是一時情緒失控，法官依犯妨害公務、強制、恐嚇等罪，判處應執行10月徒刑。

判決指出，許姓男子疑似因不滿彰化縣警察局大城分駐所處理家暴案件，於今年核三延役公投日(8月23日)凌晨，開車到分駐所前，刻意將車輛斜插擋路，員警上前詢問時，他竟以車輛前後衝刺、倒車的方式，多次朝向站立的員警做出衝撞動作，導致現場5、6名員警必須驚險閃避，涉嫌妨害公務及公共危險罪。

同日（8月23日）下午，許男帶女兒前往社區投票所投票，因女兒使用私章蓋票被認定無效，因此情緒激動干擾秩序。所長接獲通報率警到場，許男竟在車上對所長嗆聲：「警車再不走我要把你撞壞，X你娘XX」，公然侮辱並恐嚇依法執行職務的公務員。

隔日（8/24日）凌晨，許男變本加厲，駕駛小貨車逆向停在分駐所前的車道上，並來回倒車、前進多達7次，其中兩次更將車頭駛入派出所出入口，形同堵門挑釁，直到員警出來查看才快速離去，已構成公共危險罪。

同日上午，許男發現鄉公所公務車在警車前導下護送公投選票，竟駕車尾隨在後，並以忽快忽慢、併行、惡意變換車道等方式，對公務車及護送警車進行至少6次逼車，時間長達約10分鐘。即便前導警車鳴笛追捕，他仍在縣道上以急煞、蛇行等方式阻擋警車至少8次，嚴重危害行車安全並妨害公務。

即便於8月25日被帶回派出所製作筆錄，許男仍不知收斂。他當場以「X你娘XX」、「賤」等語辱罵副所長及員警，甚至用手拍打筆錄錄影鏡頭，經制止後仍罵「臭俗仔」，對員警實施強暴侮辱行為，再度妨害公務。

許男於偵審中坦承所有犯行，並與家暴案被害人和解，然而，彰化地院法官認為，其行為嚴重危害公眾交通安全、妨害公務執行並造成員警恐懼，藐視法治，因此就他觸犯的五個妨害公務、強制、恐嚇等罪名，合併判處應執行有期徒刑10個月，得易科罰金。

