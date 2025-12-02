　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化惡男3天5度挑釁警察！開車衝撞、逼車　還飆5字經譙所長

▲許男不滿警方處理案件，連3天5度衝警挑戰公權力。（圖／翻攝自芳苑警分局臉書）

▲許男不滿警方處理案件，連3天5度對分駐所員警挑戰公權力。（圖／翻攝自芳苑警分局臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名許姓男子因不滿警方處理案件，竟在三日內連續五次以危險手段挑釁公權力！不僅開車在派出所前企圖高速衝撞員警，還在投票所外辱罵所長「X你娘XX」，警方以車隊護送公投選票時，許又沿途惡意逼車。即便被帶回派出所製作筆錄時，他仍持續辱罵員警「臭俗仔」並拍打錄影設備。偵審中辯稱是一時情緒失控，法官依犯妨害公務、強制、恐嚇等罪，判處應執行10月徒刑。

判決指出，許姓男子疑似因不滿彰化縣警察局大城分駐所處理家暴案件，於今年核三延役公投日(8月23日)凌晨，開車到分駐所前，刻意將車輛斜插擋路，員警上前詢問時，他竟以車輛前後衝刺、倒車的方式，多次朝向站立的員警做出衝撞動作，導致現場5、6名員警必須驚險閃避，涉嫌妨害公務及公共危險罪。

同日（8月23日）下午，許男帶女兒前往社區投票所投票，因女兒使用私章蓋票被認定無效，因此情緒激動干擾秩序。所長接獲通報率警到場，許男竟在車上對所長嗆聲：「警車再不走我要把你撞壞，X你娘XX」，公然侮辱並恐嚇依法執行職務的公務員。

隔日（8/24日）凌晨，許男變本加厲，駕駛小貨車逆向停在分駐所前的車道上，並來回倒車、前進多達7次，其中兩次更將車頭駛入派出所出入口，形同堵門挑釁，直到員警出來查看才快速離去，已構成公共危險罪。

同日上午，許男發現鄉公所公務車在警車前導下護送公投選票，竟駕車尾隨在後，並以忽快忽慢、併行、惡意變換車道等方式，對公務車及護送警車進行至少6次逼車，時間長達約10分鐘。即便前導警車鳴笛追捕，他仍在縣道上以急煞、蛇行等方式阻擋警車至少8次，嚴重危害行車安全並妨害公務。

即便於8月25日被帶回派出所製作筆錄，許男仍不知收斂。他當場以「X你娘XX」、「賤」等語辱罵副所長及員警，甚至用手拍打筆錄錄影鏡頭，經制止後仍罵「臭俗仔」，對員警實施強暴侮辱行為，再度妨害公務。

許男於偵審中坦承所有犯行，並與家暴案被害人和解，然而，彰化地院法官認為，其行為嚴重危害公眾交通安全、妨害公務執行並造成員警恐懼，藐視法治，因此就他觸犯的五個妨害公務、強制、恐嚇等罪名，合併判處應執行有期徒刑10個月，得易科罰金。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
防止老人受虐，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／攻城獅宣布　高國豪即刻自主停賽
快訊／本季最小流感死亡！　5歲童葉克膜救不回
高國豪妻發聲嘆「陷害要多久？」　曝：當天不是聚會
法官「極限減刑」救清潔員　律師：空前絕後
陳水扁預言「2026藍綠翻轉」　蔡正元認同：國民黨選情不樂觀
告別式上演復仇記！義子斷仇家雙腳筋　天道盟內戰醞釀中
快訊／高志綱爆婚外情　統一獅確認中：若違規最重開除
啦啦女神火辣受邀韓時尚大秀！　是「唯一台灣人」激動發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／三峽資源回收場紙板突起火！隔壁幼兒園急疏散205童

屏東男開車恍神「自撞路邊自小客」險衝進民宅　驚險畫面曝光

「創業天才」被爆侵占8萬顆泰達幣！躲女廁被逮稱：男廁客滿了

台南湯德章公園驚見男「倒臥草地」離奇暴斃　死因待查

普發1萬剛下來就不見了！屏東男傻眼　真相曝光：前妻領走了

快訊／邊坡落石恐擴大！太平山緊急公告「休園1日」：遊客只出不進

國際船隊再擴大！東方風能簽挪威大型海纜船　14艘變19艘

32元電鍋惹5年重罪！法官「極限減刑」救清潔員　律師：空前絕後

製毒廠藏桃園民宅！「黑水」加工變喪屍煙彈　市價5千萬

告別式同場上演復仇記！義子斷仇家雙腳筋　天道盟「內戰」醞釀中

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

快訊／三峽資源回收場紙板突起火！隔壁幼兒園急疏散205童

屏東男開車恍神「自撞路邊自小客」險衝進民宅　驚險畫面曝光

「創業天才」被爆侵占8萬顆泰達幣！躲女廁被逮稱：男廁客滿了

台南湯德章公園驚見男「倒臥草地」離奇暴斃　死因待查

普發1萬剛下來就不見了！屏東男傻眼　真相曝光：前妻領走了

快訊／邊坡落石恐擴大！太平山緊急公告「休園1日」：遊客只出不進

國際船隊再擴大！東方風能簽挪威大型海纜船　14艘變19艘

32元電鍋惹5年重罪！法官「極限減刑」救清潔員　律師：空前絕後

製毒廠藏桃園民宅！「黑水」加工變喪屍煙彈　市價5千萬

告別式同場上演復仇記！義子斷仇家雙腳筋　天道盟「內戰」醞釀中

快訊／高國豪3兄弟互毆事件　攻城獅宣布即刻自主停賽

前賽揚右投鮑爾離開橫濱DeNA　球團坦言無法進入續約階段

快訊／三峽資源回收場紙板突起火！隔壁幼兒園急疏散205童

屏東男開車恍神「自撞路邊自小客」險衝進民宅　驚險畫面曝光

「創業天才」被爆侵占8萬顆泰達幣！躲女廁被逮稱：男廁客滿了

洋基讓他成自由球員　威廉斯3年15億轉戰大都會

拍八點檔撞靈異？　棚內燈光「像夜店狂閃」男星曝：沒人去開關

房仲單月零成交「還要付千元帶看費」　悲喊：不做了！

快訊／南韓坡州邊境「防空火砲」大爆炸　傷亡人數曝光

台南湯德章公園驚見男「倒臥草地」離奇暴斃　死因待查

【高國豪私約二嫂】3兄弟2打1互K！現場爆粗驚動警察

社會熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

「私約二嫂」兄弟街頭互毆　高國豪IG被酸

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

她結婚一年偷吃嫩妹護理師！嬌妻見照片崩潰

人妻健身3個月懷孕了！深夜激戰教練　夫崩潰離婚

新竹車禍28歲女遭壓車底！眾人抬車救援畫面曝

來台觀光首日就進警局！馬國男拍車牌秒爆衝突

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

8年前在校園被硬上　她鼓起勇氣告前任

更多熱門

相關新聞

雇低收男種大麻　詭辯有病求減刑

雇低收男種大麻　詭辯有病求減刑

楊姓男子種大麻案件仍在審理中，他竟不知悔改，為規避查緝，雇用低收王男在租屋處另起爐灶，提供技術與種子，王負責直播供楊遠端監控，經檢調攻堅查獲84株大麻及逾686公克成品，牟利超過千萬元。法院審理，楊辯護主張他有病在身請求減刑；王則稱因經濟弱勢受雇。法官認定楊男前案仍在審理中再犯、惡性重大、王男則獲取共27萬6千元不法報酬與租金補貼，分別判處6年、5年2月。

彰化轎車打燈右切　後方機車騎士突慘摔

彰化轎車打燈右切　後方機車騎士突慘摔

鹿港天后宮光明燈斗首位都是她　原因曝光

鹿港天后宮光明燈斗首位都是她　原因曝光

包庇私菸集團　海巡少校否認收賄

包庇私菸集團　海巡少校否認收賄

全聯「台灣鯛魚排」藥檢超標　彰化6門市急下架

全聯「台灣鯛魚排」藥檢超標　彰化6門市急下架

關鍵字：

彰化公投大城芳苑警分局分駐所

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面