社會 社會焦點 保障人權

10年砸500萬全包！鹿港天后宮光明燈斗首位都是她　原因曝光

▲鹿港天后宮有盞50萬元財運亨通斗。（圖／ETtoday資料照）

▲鹿港天后宮有盞50萬元財運亨通斗。（資料圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港天后宮的「財運亨通斗」光明燈，一盞要價50萬元，被譽為全台最貴光明燈，每年都吸引眾多信徒爭相競點。然而，這盞燈的斗首位置，明年將連續第十年由同一位高姓女子點得，累積金額高達500萬元。她如此堅持這份得來不易的緣分，背後竟藏著媽祖「閃災避險」的神奇故事。

鹿港天后宮的「財運亨通斗」位於最靠近斗母神尊的位置，不僅燈位尊貴，價格也最高。總幹事劉家汶表示，斗首的點燈資格並非價高者得，而是必須先透過擲筊取得最多聖杯，再經過八字格局審核，廟方嚴謹把關，就是不希望讓信仰淪為競價商品。

▲鹿港天后宮有盞50萬元財運亨通斗。（圖／ETtoday資料照）

▲高女已經連續9年點財運亨通斗。（資料圖／ETtoday資料照）

這位高姓女子從事營造業，並非鹿港本地人，但從小就常常自己搭車到天后宮參拜，與媽祖結下深厚緣分。劉家汶說，她第一年起連續三年符合資格，之後因虔誠感應顯著，且常主動協助宮務，今年也是經過與媽祖擲筊的程序，連續3次得到聖筊，明年續點財運亨通斗。高女點燈不為個人財富，每次祈求的都是員工與家人平安。

高女過去點燈多年來，事業確實一路順風，規模日益壯大。然而今年卻出現轉折，整年只拿到年初與年末兩個工程標案，中間長時間零收入，讓她一度感到茫然，甚至暑假閒到能夠環島、露營。沒想到後來她得知，今年未能得標的幾個案件，後續都因各種問題停擺，若當初得標，資金恐全數卡死。

▲鹿港天后宮有盞50萬元財運亨通斗。（圖／ETtoday資料照）

▲信眾到鹿港天后宮排隊點燈。（資料圖／ETtoday資料照）

今年暑假強颱重創花蓮，高女因公司機具與人力閒置，便帶著資源前往光復鄉協助救災。完成任務後，她兩度夢見媽祖，心生感應專程回到天后宮參拜。之後不久，她便接到投標邀請，順利得標並完成工程，年初的工程款也順利入帳。這讓她深刻體會，媽祖不僅在順境時庇佑，更在低谷時為她指引明路，避開風險。

廟方指出，高女感受到點燈多年以來最大的感受，就是媽祖無形、有力的保佑。無論是事業的拓展，還是關鍵時刻的避險，都讓她深信這份緣分珍貴難得。這盞燈，更是她與媽祖之間一份堅定的信賴與陪伴因此，她已決定明年繼續點亮「財運亨通斗」，邁向連續第十年，用5百萬元累積的信仰，持續與媽祖結這份善緣。

▲▼鹿港天后宮,媽祖娘娘,媽祖婆,文昌帝君,鹿港老街,走春,祈福,拜拜。（圖／記者許宥孺攝）

彰化媽祖鹿港天后宮財運亨通斗營造

