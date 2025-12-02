　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

市價千萬元大麻窟遭剿！他雇低收男直播監控　詭辯有病求減刑

▲楊男雇用低收王男種植大麻遠端監控。（示意圖／ETtoday資料照）

▲楊男雇用低收王男種植大麻遠端監控。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

楊姓男子種大麻案件仍在審理中，他竟不知悔改，為規避查緝，雇用低收王男在租屋處另起爐灶，提供技術與種子，王負責直播供楊遠端監控，經檢調攻堅查獲84株大麻及逾686公克成品，牟利超過千萬元。法院審理，楊辯護主張他有病在身請求減刑；王則稱因經濟弱勢受雇。法官認定楊男前案仍在審理中再犯、惡性重大、王男則獲取共27萬6千元不法報酬與租金補貼，分別判處6年、5年2月。

判決指出，楊男於2023年間在台中自家栽種、製造大麻，遭台中地檢署起訴，案件尚在台中地院審理中。他為了「東山再起」並躲避警方注意，竟想出僱用無毒品前科經濟困頓的王男、將製毒基地外移到彰化。

2024年5、6月間，楊與王兩人達成合作協議。由楊提供大麻種子、專業技術，並親自進行初步栽種；王則提供租屋處作為「大麻農場」。王的主要工作就是依照楊博顯的指示進行日常澆水、施肥等照護。楊允諾每月付3萬元「薪資」，並負擔每月1萬6千元的租金。

法務部調查局中部地區機動工作站接獲情資，經彰化地檢署檢察官指揮，於去年（113年）12月26日持搜索票與拘票，同步前往彰化的種植地點及楊在台中的住處執行查緝。當場拘提王、楊，並查扣84株大麻植株、686.3公克乾燥大麻花，以及大批種植工具，總市價上千萬元。

彰化地院審理後認為，楊與王對於共同製造第二級毒品大麻的犯罪事實均自白坦承不諱，楊曾有強盜等前科，依累犯規定加重其刑。但辯護人請求依《刑法》第59條「情堪憫恕」規定為楊、王減刑，以及為楊男引用憲法解釋意旨減刑等主張，法官均予以駁回。法院認為，大麻對社會危害重大，兩人犯罪情節並無「情輕法重」足以同情之處，減刑後的最低刑度已屬適當。

法官審酌楊男為牟利而主導犯罪，且於另案審理期間再犯，惡性較重；王男雖因經濟弱勢受僱，但所獲不法利益達27.6萬元，且行為助長毒品製造，盼處楊有期徒刑6年，王有期徒刑5年2月、沒收犯罪所得。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／攻城獅宣布　高國豪即刻自主停賽
快訊／本季最小流感死亡！　5歲童葉克膜救不回
高國豪妻發聲嘆「陷害要多久？」　曝：當天不是聚會
法官「極限減刑」救清潔員　律師：空前絕後
陳水扁預言「2026藍綠翻轉」　蔡正元認同：國民黨選情不樂觀
告別式上演復仇記！義子斷仇家雙腳筋　天道盟內戰醞釀中
快訊／高志綱爆婚外情　統一獅確認中：若違規最重開除
啦啦女神火辣受邀韓時尚大秀！　是「唯一台灣人」激動發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／三峽資源回收場紙板突起火！隔壁幼兒園急疏散205童

屏東男開車恍神「自撞路邊自小客」險衝進民宅　驚險畫面曝光

「創業天才」被爆侵占8萬顆泰達幣！躲女廁被逮稱：男廁客滿了

台南湯德章公園驚見男「倒臥草地」離奇暴斃　死因待查

普發1萬剛下來就不見了！屏東男傻眼　真相曝光：前妻領走了

快訊／邊坡落石恐擴大！太平山緊急公告「休園1日」：遊客只出不進

國際船隊再擴大！東方風能簽挪威大型海纜船　14艘變19艘

32元電鍋惹5年重罪！法官「極限減刑」救清潔員　律師：空前絕後

製毒廠藏桃園民宅！「黑水」加工變喪屍煙彈　市價5千萬

告別式同場上演復仇記！義子斷仇家雙腳筋　天道盟「內戰」醞釀中

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

快訊／三峽資源回收場紙板突起火！隔壁幼兒園急疏散205童

屏東男開車恍神「自撞路邊自小客」險衝進民宅　驚險畫面曝光

「創業天才」被爆侵占8萬顆泰達幣！躲女廁被逮稱：男廁客滿了

台南湯德章公園驚見男「倒臥草地」離奇暴斃　死因待查

普發1萬剛下來就不見了！屏東男傻眼　真相曝光：前妻領走了

快訊／邊坡落石恐擴大！太平山緊急公告「休園1日」：遊客只出不進

國際船隊再擴大！東方風能簽挪威大型海纜船　14艘變19艘

32元電鍋惹5年重罪！法官「極限減刑」救清潔員　律師：空前絕後

製毒廠藏桃園民宅！「黑水」加工變喪屍煙彈　市價5千萬

告別式同場上演復仇記！義子斷仇家雙腳筋　天道盟「內戰」醞釀中

快訊／高國豪3兄弟互毆事件　攻城獅宣布即刻自主停賽

前賽揚右投鮑爾離開橫濱DeNA　球團坦言無法進入續約階段

快訊／三峽資源回收場紙板突起火！隔壁幼兒園急疏散205童

屏東男開車恍神「自撞路邊自小客」險衝進民宅　驚險畫面曝光

「創業天才」被爆侵占8萬顆泰達幣！躲女廁被逮稱：男廁客滿了

洋基讓他成自由球員　威廉斯3年15億轉戰大都會

拍八點檔撞靈異？　棚內燈光「像夜店狂閃」男星曝：沒人去開關

房仲單月零成交「還要付千元帶看費」　悲喊：不做了！

快訊／南韓坡州邊境「防空火砲」大爆炸　傷亡人數曝光

台南湯德章公園驚見男「倒臥草地」離奇暴斃　死因待查

陳漢典求生欲超強　曾子余聽到蜜月很緊張(?

社會熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

「私約二嫂」兄弟街頭互毆　高國豪IG被酸

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

她結婚一年偷吃嫩妹護理師！嬌妻見照片崩潰

人妻健身3個月懷孕了！深夜激戰教練　夫崩潰離婚

新竹車禍28歲女遭壓車底！眾人抬車救援畫面曝

來台觀光首日就進警局！馬國男拍車牌秒爆衝突

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

8年前在校園被硬上　她鼓起勇氣告前任

更多熱門

相關新聞

吸毒男虐殺5貓　二審仍重判

吸毒男虐殺5貓　二審仍重判

新北市有虐貓前科的男子趙育慶，透過女友出面，在認養網站上認養5隻貓咪，而後以殺蟲劑噴火燒烤、浴室熱水最高溫淋燙，甚至還以繩索勒住貓咪頸部懸吊在電視前，殘忍虐殺5隻貓咪。一審將他重判合計共9年2月刑度（未訂應執行刑），全案再上訴，二審高等法院2日駁回上訴，維持重刑。

彰化轎車打燈右切　後方機車騎士突慘摔

彰化轎車打燈右切　後方機車騎士突慘摔

鹿港天后宮光明燈斗首位都是她　原因曝光

鹿港天后宮光明燈斗首位都是她　原因曝光

包庇私菸集團　海巡少校否認收賄

包庇私菸集團　海巡少校否認收賄

全聯「台灣鯛魚排」藥檢超標　彰化6門市急下架

全聯「台灣鯛魚排」藥檢超標　彰化6門市急下架

關鍵字：

彰化大麻毒品租屋

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面