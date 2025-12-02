市價千萬元大麻窟遭剿！他雇低收男直播監控　詭辯有病求減刑

▲楊男雇用低收王男種植大麻遠端監控。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

楊姓男子種大麻案件仍在審理中，他竟不知悔改，為規避查緝，雇用低收王男在租屋處另起爐灶，提供技術與種子，王負責直播供楊遠端監控，經檢調攻堅查獲84株大麻及逾686公克成品，牟利超過千萬元。法院審理，楊辯護主張他有病在身請求減刑；王則稱因經濟弱勢受雇。法官認定楊男前案仍在審理中再犯、惡性重大、王男則獲取共27萬6千元不法報酬與租金補貼，分別判處6年、5年2月。

判決指出，楊男於2023年間在台中自家栽種、製造大麻，遭台中地檢署起訴，案件尚在台中地院審理中。他為了「東山再起」並躲避警方注意，竟想出僱用無毒品前科經濟困頓的王男、將製毒基地外移到彰化。

2024年5、6月間，楊與王兩人達成合作協議。由楊提供大麻種子、專業技術，並親自進行初步栽種；王則提供租屋處作為「大麻農場」。王的主要工作就是依照楊博顯的指示進行日常澆水、施肥等照護。楊允諾每月付3萬元「薪資」，並負擔每月1萬6千元的租金。

法務部調查局中部地區機動工作站接獲情資，經彰化地檢署檢察官指揮，於去年（113年）12月26日持搜索票與拘票，同步前往彰化的種植地點及楊在台中的住處執行查緝。當場拘提王、楊，並查扣84株大麻植株、686.3公克乾燥大麻花，以及大批種植工具，總市價上千萬元。

彰化地院審理後認為，楊與王對於共同製造第二級毒品大麻的犯罪事實均自白坦承不諱，楊曾有強盜等前科，依累犯規定加重其刑。但辯護人請求依《刑法》第59條「情堪憫恕」規定為楊、王減刑，以及為楊男引用憲法解釋意旨減刑等主張，法官均予以駁回。法院認為，大麻對社會危害重大，兩人犯罪情節並無「情輕法重」足以同情之處，減刑後的最低刑度已屬適當。

法官審酌楊男為牟利而主導犯罪，且於另案審理期間再犯，惡性較重；王男雖因經濟弱勢受僱，但所獲不法利益達27.6萬元，且行為助長毒品製造，盼處楊有期徒刑6年，王有期徒刑5年2月、沒收犯罪所得。