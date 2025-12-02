海巡少校爆包庇私菸集團、街友當人頭詐領獎金　收賄爽開特斯拉

▲海巡隊少校收賄包庇私菸集團，遭起訴求刑15年有期徒刑。（示意圖，與本案無關／資料照，下同）。

記者唐詠絮／彰化報導

彰檢偵辦一起私菸洩密案時，意外揭發海巡署偵防分署39歲林姓少校偵查員，長期與私菸集團勾結，洩漏查緝情資、涉嫌製造假業績、利用街友當人頭，詐領高達數億元的查緝及檢舉獎金，遭檢方求處15年重刑，由於林男否認涉案收賄，與相關證人所提情節及事證核有不符，關鍵人黃男滯留國外不歸，法官裁定自今年10月起羈押2月，如今羈押將屆滿，地院將於近日裁定是否續押。

這起官商勾結的案外案，源於彰化地檢署去年偵辦其他案件時，發現有員警異常使用系統查詢資料，疑似包庇特定對象。檢方經過長期蒐證，赫然發現海巡署的林姓少校，與綽號「大餅」的黃姓男子所經營的私菸集團關係密切，雙方自2019年起便開始合作。

檢調查出，在逃通緝中的黃姓主嫌與其妻子，為了擴大私菸市場，與林姓少校達成協議。林男不僅利用職權，將海巡署等多個單位的聯合稽查行動時間、查緝情資洩漏給集團，讓其規避查緝；更反過來充當集團的「打手」，根據集團提供的競爭對手情報，進行針對性查緝，一方面幫集團掃除市場障礙，另一方面為自己製造查獲績效，以詐領獎金。

▲海巡署偵防分署少校等6人利用遊民等人當人頭，詐領查緝獎金。（圖／ETtoday資料照）

不僅如此，林姓少校更與集團成員合作，尋找街友等弱勢民眾充當檢舉人頭，製造虛假的檢舉及破案紀錄，以此向政府詐領巨額檢舉獎金與查緝獎金，初估不法所得高達數億元。期間，林男還收受集團提供的超過200萬元賄款及一輛特斯拉Model Y名車作為報酬，並涉嫌請託其他員警違法查詢資料，導致多名警員也捲入風波。

彰檢今年7月間依貪污治罪條例「違背職務收受賄賂」、「利用職務機會詐取財物」、洩密、偽造文書等罪，起訴林姓少校等6人。其中對林男具體求刑15年。彰化地方法院審理後認為，林男涉犯重罪，且有共犯在逃，為防止其透過通訊軟體等管道勾串證人或逃亡，有繼續羈押之必要，因此裁定將其延長羈押至12月8日。是否裁定續押，引發外界關注。