社會 社會焦點 保障人權

彰化驚險車禍！轎車打燈右切靠邊　後方機車騎士突慘摔

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市金馬路昨(1日)下午發生一起驚險的交通事故！一輛自小客車正準備向右切換車道、停靠路邊的同時，一名騎在後方的機車騎士突然不明原因在外側車道自摔，由於自小客車沒有立刻停下，而是繼續前行了一小段距離才停車，引發關注，2車間是否存在因果關係，仍需進一步調查釐清。

▲彰化市金馬路發生騎士摔車意外。（圖／民眾提供）

▲彰化市金馬路發生騎士摔車意外。（圖／民眾提供）

這起事件發生在彰化市金馬路二段，警方調查，當時林姓駕駛人開著自小客車，準備從外側車道右轉停靠路邊；同一時間，吳姓男子騎著機車在後方直行。不料，吳姓騎士突然連人帶車倒地，手腳多處挫傷，所幸送醫後無大礙。而林姓駕駛的車輛則在事故發生後，繼續向前行駛了一小段距離才停下來。

▲彰化市金馬路發生騎士摔車意外。（圖／民眾提供）

▲轎車正要右切停靠路邊，後方的騎士不明原因摔車。（圖／民眾提供）

警方到場後，對雙方駕駛進行酒測，數值均為零，排除酒後駕駛的可能性。現場可見，自小客車的右側車身有損傷痕跡，機車則是前車頭受損。但由於自小客駕駛當時打燈右切靠邊，後方機車突然摔飛，兩者之間是否存在因果關係，仍需要進一步釐清。

彰化警方提醒用路人，車輛變換車道或靠邊停車時，應提前打方向燈、注意後方來車，並保持安全距離；機車騎士行經路邊時，也應留意前方車輛動態，減速慢行，共同維護行車安全。

11/30 全台詐欺最新數據

獵奇畫面曝！保育類藍腹鷴罕見騎上母雞

獵奇畫面曝！保育類藍腹鷴罕見騎上母雞

嘉義縣中埔鄉深坑村出現罕見的生態畫面，當地生態農場劉姓業者拍到台灣特有種藍腹鷴鷴雄鳥疑似將母雞誤認為同類雌鳥，不斷追逐母雞意圖交配，還發出急促的鳴叫聲。業者表示，近幾年來保育的觀念抬頭，大家越來越重視自然生態，開玩笑說「連二級珍貴稀有保育的藍腹鷴都來欺負我們家的雞囉！希望以後到處都能看到他的蹤跡」。

鹿港天后宮光明燈斗首位都是她　原因曝光

鹿港天后宮光明燈斗首位都是她　原因曝光

22歲男台2線失控撞護欄亡　女友人腿傷

22歲男台2線失控撞護欄亡　女友人腿傷

來台觀光首日就進警局！馬國男拍車牌秒爆衝突

來台觀光首日就進警局！馬國男拍車牌秒爆衝突

包庇私菸集團　海巡少校否認收賄

包庇私菸集團　海巡少校否認收賄

彰化機車自摔車禍影音

