彰化驚險車禍！轎車打燈右切靠邊　後方機車騎士突慘摔

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市金馬路昨(1日)下午發生一起驚險的交通事故！一輛自小客車正準備向右切換車道、停靠路邊的同時，一名騎在後方的機車騎士突然不明原因在外側車道自摔，由於自小客車沒有立刻停下，而是繼續前行了一小段距離才停車，引發關注，2車間是否存在因果關係，仍需進一步調查釐清。

▲彰化市金馬路發生騎士摔車意外。（圖／民眾提供）

這起事件發生在彰化市金馬路二段，警方調查，當時林姓駕駛人開著自小客車，準備從外側車道右轉停靠路邊；同一時間，吳姓男子騎著機車在後方直行。不料，吳姓騎士突然連人帶車倒地，手腳多處挫傷，所幸送醫後無大礙。而林姓駕駛的車輛則在事故發生後，繼續向前行駛了一小段距離才停下來。

▲轎車正要右切停靠路邊，後方的騎士不明原因摔車。（圖／民眾提供）

警方到場後，對雙方駕駛進行酒測，數值均為零，排除酒後駕駛的可能性。現場可見，自小客車的右側車身有損傷痕跡，機車則是前車頭受損。但由於自小客駕駛當時打燈右切靠邊，後方機車突然摔飛，兩者之間是否存在因果關係，仍需要進一步釐清。

彰化警方提醒用路人，車輛變換車道或靠邊停車時，應提前打方向燈、注意後方來車，並保持安全距離；機車騎士行經路邊時，也應留意前方車輛動態，減速慢行，共同維護行車安全。