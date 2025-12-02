　
國際

中國海警船進入「日本領海」　闖釣魚台逼近日籍漁船

▲▼中國海警船今年4月27日在日本實際控制的尖閣諸島附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

▲中國海警船頻繁在日本實際控制的尖閣諸島附近海域出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗11月初在眾議院接受質詢時，提到台灣有事與存亡危機事態，引爆中國政府強烈不滿。對此，中國駐聯合國大使傅聰更再度向聯合國控訴日本介入台灣問題。在此之際，中國海警局2艘船隻今（2）日再度進入日本聲稱領海，並一度靠近作業中的日本漁船，過程是險象環生。

根據日媒《時事通信社》，中國海警局2艘海警船再度「進入」日本所聲稱領海。第十一管區海上保安本部（駐地位於沖繩縣那霸市）指出，2艘中國海警船於2日凌晨2時30分（台灣時間凌晨1時30分）左右進入大正島（赤尾嶼）附近海域，甚至一度接近作業中的日本籍漁船，並在附近漂流，直到凌晨5時10分才離開。

為了確保日籍漁船的安全，日本海上保安廳巡視船警告中方，要求從日本所聲稱的領海離開。據悉，上一次中國公務船駛入尖閣諸島（釣魚台群島）海域，是11月16日。

另外，中國多間媒體針對日本沖繩縣琉球群島進行「認知作戰」，透過社論聲稱琉球並非日本領土，並表示琉球王國曾向明朝進貢。根據日媒《朝日電視台》，日本內閣官房長官木原稔昨（1）日在記者會上反駁，稱「沒有必要」評論中國媒體的報導，並強調，「毫無疑問，沖繩縣就是我國（日本）的領土」。

11/30 全台詐欺最新數據

