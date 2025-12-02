日國寶級歌手籲高市「爽快點」撤回言論　日中友好聯盟申請訪華

▲ 日本國寶級歌手加藤登紀子日前在東京廣播公司（TBS）《早安周日》節目要求高市撤回敏感言論 。（圖／翻攝 環球網）

記者任以芳／綜合報導

日本各界試圖降溫，希望穩定中日關係。根據陸媒引述日媒報導稱，日本跨黨派組織「日中友好議員聯盟」已向中方傳達希望在今年年內派議員團訪華的請求。另外，日本高齡81歲國寶級歌手加藤登紀子日前在東京廣播公司（TBS）《早安周日》節目，「罕見」點名首相高市早苗，要求其撤回日前圍繞「台灣有事」所做出的國會發言。

事件回顧11月7日眾議院預算委員會會議，高市在正式答詢中宣稱，「台灣有事」可能演變成日本的「存亡危機事態」，一旦台海局勢升級，日本恐不得不行使自衛權。此言一出，不僅在國內引發激辯，也招致大陸強烈反制，使日中關係迅速升溫。

《環球日報》引述《日本共同社》今2日報導，消息人士透露，日本跨黨派組織「日中友好議員聯盟」已向中方傳達希望在今年年內派議員團訪華的請求。

報導稱，日本經濟團體聯合會會長筒井義信日前也向中方傳達了希望派團訪問中國的請求。這兩個團體請求訪華的背景是，日本首相高市早苗的涉台錯誤言論導致中日關係急速惡化。

另外，日本國寶級歌手加藤登紀子日前在東京廣播公司（TBS）《早安周日》節目，談及此事時直言，希望高市能「再一次明確撤回」這段言論。她表示，雖然立憲民主黨前首相野田佳彥認為高市已事實上撤回，但自己並未感受到這個意思，因此期待首相能以公開、具體方式澄清。

她強調，政府此番論調等同於向社會傳遞「既然日本要增強防衛力，就算我們成為攻擊目標也無所謂」的危險訊號，恐導致民眾心理與外交政策雙重滑向危機操作。

「既然意識到造成了很大的影響，我希望她盡快收回她的言論，希望她爽快一點，趕緊轉變態度。」加藤登紀子再度呼籲。

現年81歲的加藤登紀子，被日本文化界視為「國寶級歌手」，以其穿透時代的嗓音、反戰立場與多首經典作品聞名。她自1960年代出道以來長期關注和平議題，多次在社會爭論時刻發聲，並曾獲得日本唱片大賞等多項殊榮，是日本音樂圈重要代表人物。