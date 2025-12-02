韓成功發射多用途衛星「阿里郎7號」　邁入超高解析度地球觀測時代

▲南韓多用途衛星「阿里郎7號」搭載於亞利安空間運載火箭Vega C，成功從法屬圭亞那庫魯太空中心成功發射。（圖／翻攝自亞利安空間）

記者羅翊宬／編譯

南韓宇宙航空廳與韓國航空宇宙研究院今（2）日凌晨，在法屬圭亞那庫魯太空中心，成功發射多用途衛星「阿里郎7號」，並順利進入預定軌道。這顆衛星具備0.3公尺級超高解析度光學觀測能力，預計2026年上半年開始提供高品質地面影像，將在災害防治、國土管理及國家安全等領域發揮關鍵作用。

根據《韓聯社》，多用途衛星「阿里郎7號」於韓國時間2日凌晨2時21分（台灣時間2日凌晨1時21分）升空，搭載於亞利安空間運載火箭Vega C上。衛星在發射44分鐘後與火箭正常分離，並在發射1小時9分後與南極特羅爾（Troll）研究基地完成首次通訊，確認已展開太陽能板且衛星運作正常。

經過多次地面站測試後，南韓官方宣布阿里郎7號發射成功，並已穩定進入預定軌道。

韓國航空宇宙研究院多用途實用衛星7號事業團長李尚坤（音譯）表示，衛星分離與初期運作皆順利，並透過遙測數據確認衛星運作正常。韓國航空宇宙研究院院長李相哲指出，阿里郎7號將提升南韓自主精密地球觀測能力，能在災害監測、國土管理與城市熱島現象分析等方面，提供更快速、精確的影像資訊。

阿里郎7號搭載的高解析度電子光學相機（AEISS-HR）可分辨0.3公尺大小物體，解析度較阿里郎3A號（0.55公尺）提升3倍以上。衛星由韓國航空宇宙研究院主導系統與載荷研發，本體由韓國航空宇宙工業製作，並結合國內外研究單位開發大口徑反射鏡、高穩定輕量化光學結構及高速低雜訊光電模組。

這使南韓在0.3公尺以下光學載荷領域達到國際競爭水準。

此外，阿里郎7號首次在國內地球觀測衛星上應用控制力矩陀螺（CMG），可快速調整衛星姿態以精準捕捉目標區域。衛星亦搭載光傳輸技術，能實現地面觀測影像的即時處理。南韓宇宙航空廳廳長尹寧彬表示，阿里郎7號的成功發射，代表南韓在地球觀測衛星領域具備世界級開發能力，將推動民間產業進一步參與太空經濟。

南韓官方指出，阿里郎7號將在2026年上半年完成軌道試驗及初期運作，正式提供精密地面觀測影像。未來，南韓可依賴自主研發的衛星進行災害預警、環境監測與國防安全等多元應用，標誌著國家地球觀測能力正式進入精密化時代。

