台灣還是日本領土？中國不認舊金山和約　外交部：中國從未統治台灣

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

日本首相高市早苗日前引用《舊金山和約》，指出日本已放棄對台灣的所有權利，沒有資格單方面認定台灣法律地位；中國外交部發言人毛寧反嗆，中方從來沒有接受過《舊金山和約》。不過，中國此番發言讓不少人驚呼，「所以現在台灣還是日本領土耶」。外交部條法司長李憲章今（2日）表示，我國政府在此議題立場非常持續且一致， 中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從來沒有一天管理或統治過台灣，這是政治現狀也是一個客觀事實。

日本首相高市早苗「台灣有事論」引發日中關係緊張，她近日除再次強調，日本對台灣態度不變，並引用《舊金山和約》，指出日本已放棄對台灣的所有權利，沒有資格單方面認定台灣法律地位。

中國外交部發言人毛寧28日反嗆，《舊金山和約》違反1942年《聯合國家宣言》中，關於禁止與敵國單獨媾和的規定，也違反《聯合國憲章》和國際法基本原則，「其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置都非法無效，中方從來沒有接受過《舊金山和約》」。

不過，中國此番言論也讓前日本足立區議員松丸誠在社群平台X發文諷刺，如果《舊金山和約》無效，只是一紙空文，那麼台灣仍是日本領土。在這種情況下，台灣根本不是中國領土。他也形容，中方行為是「自掘墳墓」。知名球評石明謹昨也發文驚呼，「所以現在台灣還是日本領土耶」，引發網友熱議，「所以飛日本要變成國內線了嗎」、「我現在又變日本人了？」、「原來我是日本人」。

外交部今天上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由條法司司長李憲章大使，以及外交及國際事務學院主任秘書蘇岳璽進行業務簡報。

針對《舊金山和約》，李憲章表示，中華民國台灣政府在此議題立場非常持續且一致， 中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬，這是政治現狀也是一個客觀事實，且中華人民共和國在國際社會上並沒有辦法代表台灣。

李憲章說明，以《舊金山和約》來講，二戰後《舊金山和約》已取代《波茨坦宣言》跟《開羅宣言》這樣的政治宣言，所以中華人民共和國從來沒有一天管理或統治過台灣，這是一個歷史事實。

李憲章指出，台灣從1980年代開始力行民主化跟自由化歷程，啟動民主化歷程後，不僅成功推行本土化，在民主化也得到國際社會肯定。經過1996年第一次總統大選和3次政黨輪替，不僅讓中華民國鞏固民主體制，從此成為有效統治，成為代表台灣2300萬人民的唯一合法政府，確立中華民國跟中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。他強調，只有2300萬人民選出來的民選政府，才有資格在國際社會上代表中華民國、代表台灣。