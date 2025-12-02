　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美韓同意加速核能、造船、核動力潛艦合作　建立實務協議機制

▲▼南韓外交部次長朴潤柱於當地時間1日抵達位於華府的美國國務院，與副國務卿蘭道進行會談。（圖／達志影像）

▲南韓外交部次長朴潤柱於當地時間1日抵達位於華府的美國國務院，與副國務卿蘭道進行會談。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓外交部次長朴潤柱飛往華府，與美國副國務卿蘭道（Christopher Landau）會談，雙方同意儘快啟動涵蓋核能發電、造船與核動力潛艦等領域的實務協議機制，以加速落實兩國領導人先前達成的共識。朴潤柱提出，應盡快展開南韓民間濃縮鈾與使用後核燃料再處理的協商程序，美方則對南韓的投資承諾表達歡迎。

此次會談是10月29日南韓慶州舉行的美韓首腦會談及11月14日《聯合事實說明》（Joint Fact Sheet）發布後，雙方首度的高層協議。南韓外交部發布新聞稿指出，雙方就核能、造船、核動力潛艦等重點領域後續措施達成共識，同意透過領域別的實務協議機制，迅速、完整地落實共識內容。

根據《韓聯社》，朴潤柱在會談中向蘭道提出，應盡速啟動南韓民間濃縮鈾及使用後核燃料再處理的協商程序。蘭道表示，將與韓方保持密切溝通，並強調美方支持在法律框架內和平使用。雙方也達成共識，將就核動力潛艦建造與造船合作進行深入協議。

南韓外交部透露，朴潤柱會後表示，雙方已形成共識，將以建立完善的協商管道為基礎，進一步推進相關議題，並以工作小組方式進行部門對接。美國方面已指派專責人員，韓方也將成立對應的工作小組，以便雙方協調。

▲▼南韓外交部次長朴潤柱於當地時間1日抵達位於華府的美國國務院，與副國務卿蘭道進行會談。（圖／達志影像）

此次會談同時涵蓋貿易議題。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）宣布，依據美韓貿易協定，南韓對美出口汽車關稅將自11月1日起追溯調降至15%，作為對韓方落實《聯合事實說明》努力的回應。美國國務院指出，此舉亦是美韓同盟現代化、鞏固亞太地區和平與繁榮的部分措施。

《韓聯社》分析，實務協議機制的啟動速度將成為美方落實承諾的重要觀察指標。核動力潛艦與造船合作涉及南韓國防部、海軍與多家民間企業，預計由國家安全保障會議（NSC）主導；核能領域合作則由南韓外交部主導，專責協商人員將對接美方。

南韓政府內部規劃指出，核能合作將針對濃縮與使用後核燃料再處理的授權範圍展開，而是否修改現行至2035年的《美韓核能合作協定》仍不明。美方傾向在現有協定框架下，逐案批准濃縮與核燃料再處理申請，而韓方希望透過協定修改擴大自主權。

造船與核潛艦合作亦將成立跨部會工作小組，包括國防部、工業通商資源部和相關民間企業，並與美方對接。南韓外交部官員表示，已就協商形式達成初步共識，將致力於迅速、完整地組建實務協議機制，確保各項合作順利推進。

此外，雙方也針對在美南韓企業人員簽證及勞工保障問題達成實質進展，包括設立專屬諮詢窗口，以避免南韓企業人員在美國遭遇拘押或限制訪問。未來，朴潤柱將與白宮國安會及國務院相關官員進行晚宴，討論首腦會談後續行動和北韓政策等議題。

►鎖定台日競爭！美對韓半導體、藥品上限「不超過15%」　調降汽車關稅

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高志綱爆外遇女網紅！　對話、影片被曝光
火烤、熱水燙、勒頸虐殺5貓！　惡男二審仍遭重判
人妻上健身房3個月懷孕了！　傳訊教練「會處理」夫崩潰
樂天女孩下交流道撞前車！　認了「一邊化眼線」：腦袋空白
快訊／送電鍋清潔員憨厚笑了　遭褫奪公權：會繼續幫人
八點檔女神車禍重傷　大結局前緊急換人演…換角公告悲吐心聲
高國豪兄弟互毆！　「管好妳臭嘴很難？」去年文被朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓成功發射多用途衛星「阿里郎7號」　邁入超高解析度地球觀測時代

跨黨派「日中友好議員聯盟」會晤中國大使　盼年內組團訪中

川普召開國安會議「未排除出兵委內瑞拉」　馬杜洛神隱5天現身

出國度假猝死！　76歲翁遺體運回國「心臟竟消失」家屬悲憤

住家頻遭破壞　男監視器發現「200公斤巨熊」軟骨功鑽進他家地下

東京迪士尼海洋飯店驚見持刀男　掏出20公分刀後逃逸

美韓同意加速核能、造船、核動力潛艦合作　建立實務協議機制

墨西哥毒梟「矮子」之子在美國認罪！　選美皇后妻道歉認後悔結婚

睡覺翻身「項鍊意外卡插座」　8歲童遭恐怖電擊1動作驚險救命

海外退休新天堂！　希臘首度奪冠「亞洲這2國也上榜」

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

韓成功發射多用途衛星「阿里郎7號」　邁入超高解析度地球觀測時代

跨黨派「日中友好議員聯盟」會晤中國大使　盼年內組團訪中

川普召開國安會議「未排除出兵委內瑞拉」　馬杜洛神隱5天現身

出國度假猝死！　76歲翁遺體運回國「心臟竟消失」家屬悲憤

住家頻遭破壞　男監視器發現「200公斤巨熊」軟骨功鑽進他家地下

東京迪士尼海洋飯店驚見持刀男　掏出20公分刀後逃逸

美韓同意加速核能、造船、核動力潛艦合作　建立實務協議機制

墨西哥毒梟「矮子」之子在美國認罪！　選美皇后妻道歉認後悔結婚

睡覺翻身「項鍊意外卡插座」　8歲童遭恐怖電擊1動作驚險救命

海外退休新天堂！　希臘首度奪冠「亞洲這2國也上榜」

韓成功發射多用途衛星「阿里郎7號」　邁入超高解析度地球觀測時代

統一獅高志綱驚傳婚外情！林倪安被指「假球眷」對話紀錄曝光

跨黨派「日中友好議員聯盟」會晤中國大使　盼年內組團訪中

患二尖瓣脫垂被判免役！　男星「堅持當兵」原因曝光

夏宇童才被爆懷孕…驚喜宣布喜訊！證實跟孫協志「情人節辦婚禮」

迷客夏2025年「人氣飲品TOP10」揭曉　珍珠大正紅茶拿鐵蟬聯第一

誣指蘇貞昌等人藉採購疫苗「A了1億美金」　吳子嘉判賠90萬確定

醫師確定「加班費」免稅　衛福部已送版本「明年報稅適用」

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市！台灣有機會年底搶先亮相

高鐵系統異常影響2千名旅客　鐵道局：依鐵路法檢討調查

【朱學恒重獲自由】暴瘦走出台北監獄鞠躬：費心了

國際熱門新聞

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

男友遭榮譽處決！　21歲新娘抱遺體成婚

釜山女大生遭「鋸片削臉+割頸」　搶救2小時不治

內戰煉獄　女被逼脫光「多人輪流侵犯」

宏都拉斯大選開票陷膠　2親台候選人僅差515票

全球唯一！英美達成「零關稅協議」：英輸美藥品免關稅

前一個顧客看中卻沒買　男買下中3千萬

比特幣暴跌6%　拖累美股收黑427點

輝達砸628億入股新思科技　收高4.85％

高市早苗喊《進擊的巨人》名言　國際峰會爆掌聲

動物園翻牆闖獅舍！　男落地瞬間遭活活咬死

俄羅斯稱：已全面拿下烏軍重鎮紅軍城

更多熱門

相關新聞

項鍊意外卡插座　8歲童遭電擊驚險救命

項鍊意外卡插座　8歲童遭電擊驚險救命

美國堪薩斯一名8歲男童在睡夢中差點因為離奇事故死亡，身上項鍊意外插進手機充電線和插頭之間，冒出的火花將身上衣服點燃，感覺到脖子一陣灼熱的他驚醒，驚險將項鍊扯掉才幸運活了下來。

鎖定台日競爭！美對韓半導體、藥品關稅15%↓

鎖定台日競爭！美對韓半導體、藥品關稅15%↓

川普MRI公布！　醫師報告狂讚：心血管系統呈現優異健康狀態

川普MRI公布！　醫師報告狂讚：心血管系統呈現優異健康狀態

中國兩度狀告聯合國！怒批高市引發緊張

中國兩度狀告聯合國！怒批高市引發緊張

加拿大加入歐盟「SAFE協議」　承諾拉高國防支出

加拿大加入歐盟「SAFE協議」　承諾拉高國防支出

關鍵字：

日韓要聞北美要聞南韓美國核動能潛艦蘭道朴潤柱

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面