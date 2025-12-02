美韓同意加速核能、造船、核動力潛艦合作　建立實務協議機制

▲南韓外交部次長朴潤柱於當地時間1日抵達位於華府的美國國務院，與副國務卿蘭道進行會談。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓外交部次長朴潤柱飛往華府，與美國副國務卿蘭道（Christopher Landau）會談，雙方同意儘快啟動涵蓋核能發電、造船與核動力潛艦等領域的實務協議機制，以加速落實兩國領導人先前達成的共識。朴潤柱提出，應盡快展開南韓民間濃縮鈾與使用後核燃料再處理的協商程序，美方則對南韓的投資承諾表達歡迎。

此次會談是10月29日南韓慶州舉行的美韓首腦會談及11月14日《聯合事實說明》（Joint Fact Sheet）發布後，雙方首度的高層協議。南韓外交部發布新聞稿指出，雙方就核能、造船、核動力潛艦等重點領域後續措施達成共識，同意透過領域別的實務協議機制，迅速、完整地落實共識內容。

根據《韓聯社》，朴潤柱在會談中向蘭道提出，應盡速啟動南韓民間濃縮鈾及使用後核燃料再處理的協商程序。蘭道表示，將與韓方保持密切溝通，並強調美方支持在法律框架內和平使用。雙方也達成共識，將就核動力潛艦建造與造船合作進行深入協議。

南韓外交部透露，朴潤柱會後表示，雙方已形成共識，將以建立完善的協商管道為基礎，進一步推進相關議題，並以工作小組方式進行部門對接。美國方面已指派專責人員，韓方也將成立對應的工作小組，以便雙方協調。

此次會談同時涵蓋貿易議題。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）宣布，依據美韓貿易協定，南韓對美出口汽車關稅將自11月1日起追溯調降至15%，作為對韓方落實《聯合事實說明》努力的回應。美國國務院指出，此舉亦是美韓同盟現代化、鞏固亞太地區和平與繁榮的部分措施。

《韓聯社》分析，實務協議機制的啟動速度將成為美方落實承諾的重要觀察指標。核動力潛艦與造船合作涉及南韓國防部、海軍與多家民間企業，預計由國家安全保障會議（NSC）主導；核能領域合作則由南韓外交部主導，專責協商人員將對接美方。

南韓政府內部規劃指出，核能合作將針對濃縮與使用後核燃料再處理的授權範圍展開，而是否修改現行至2035年的《美韓核能合作協定》仍不明。美方傾向在現有協定框架下，逐案批准濃縮與核燃料再處理申請，而韓方希望透過協定修改擴大自主權。

造船與核潛艦合作亦將成立跨部會工作小組，包括國防部、工業通商資源部和相關民間企業，並與美方對接。南韓外交部官員表示，已就協商形式達成初步共識，將致力於迅速、完整地組建實務協議機制，確保各項合作順利推進。

此外，雙方也針對在美南韓企業人員簽證及勞工保障問題達成實質進展，包括設立專屬諮詢窗口，以避免南韓企業人員在美國遭遇拘押或限制訪問。未來，朴潤柱將與白宮國安會及國務院相關官員進行晚宴，討論首腦會談後續行動和北韓政策等議題。

►鎖定台日競爭！美對韓半導體、藥品上限「不超過15%」 調降汽車關稅