台南55歲男情緒失控！狠砸智慧停車柱自己也受傷　警消緊急送醫

▲台南南區大同路二段發生男子情緒失控破壞智慧停車柱事件，警方趕抵現場協助控制狀況並通報救護。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區大同路1日下午發生一起突發事件，55歲劉姓男子突然情緒失控，先毀損路旁智慧停車柱，過程中自己也被磚頭砸傷，警方獲報後立即趕抵現場，並同步通報119救護。男子臉部多處擦傷，意識清楚，由家屬陪同送往新樓醫院治療，交通局也已啟動停車柱修復與後續求償程序。

台南市警六分局表示，1日下午4時許110接獲通報，指稱大同路二段有民眾路倒。六分局大林派出所到場後，發現男子不明原因情緒激動，並破壞對路邊智慧停車柱隨後更出現自殘行為。員警為避免男子進一步受傷，在確保安全下協助穩定現場狀況，並通知119救護到場評估，救護人員抵達時，劉男意識清楚，但臉部擦傷明顯，立即送往新樓醫院處置。

六分局大林派出所副所長孫志誠指出，已通知交通局相關科室處理損壞停車柱的修復與求償。後續亦將協助釐清男子事發原因，以及是否需移送偵辦或由家屬協助後續醫療。

至於民眾關注的賠償部分，交通局停車營運科長陳英傑初步回應，將依智慧停車柱的損壞程度評估維修金額，並依程序向當事人求償；同時會調閱附近監視器，配合警方釐清完整過程。

▲遭砸毀的智慧停車柱由交通局啟動修復與求償程序，警方並調閱監視器釐清整起事件。（記者林東良翻攝）

警方呼籲，如民眾遇到親友疑似情緒失控、行為異常，務必及早通報、協助就醫，避免造成自身或公共設施損害。

