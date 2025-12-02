　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南×華碩打造全台首座AI City！　三方聯手點火大南方創新引擎

▲台南市長黃偉哲與華碩共同執行長胡書賓簽署「AI City示範城市」合作備忘錄，國科會代表到場見證。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與華碩共同執行長胡書賓簽署「AI City示範城市」合作備忘錄，國科會代表到場見證。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市2日在「2025 AIHPCcon台灣AI超算年會」正式宣布與華碩電腦攜手合作，打造全台首座「AI City示範城市」。台南市長黃偉哲與華碩共同執行長胡書賓完成合作備忘錄簽署，並由國科會常務副主委蘇振綱見證；國際科技大廠AMD更同步表態支持，隨著AMD研發據點落腳沙崙，台南將以AI為核心，加速推動下一階段的智慧治理與產業創新布局。

▲台南市長黃偉哲與華碩共同執行長胡書賓簽署「AI City示範城市」合作備忘錄，國科會代表到場見證。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，台南近年深耕AI教育，成果正逐步顯現，包括上週舉行的「總統盃AI素養爭霸賽」，台南學生以AI解題跨組競賽，偏鄉學校表現尤為亮眼。他提到，市府自2023年起就推動教師與學生在學習中使用生成式AI，從擔憂AI的衝擊，到鼓勵正向運用，正是城市面對科技浪潮的重要變化。

除了教育，AI也正在重塑城市治理模式。黃偉哲舉例，無論是災害通報、1999市政服務熱線或大量圖像資料分析，都能藉由AI降低重複性作業，提升處理效率，讓市民更有感。他強調，期待透過與產業界合作導入更多創新解方，讓AI成為城市前進的推手。

▲台南市長黃偉哲與華碩共同執行長胡書賓簽署「AI City示範城市」合作備忘錄，國科會代表到場見證。（記者林東良翻攝，下同）

市府研考會表示，本次合作將鎖定「智慧治理深化」、「產業數位賦能」、「在地人才培育」三大主軸。市府將逐步開放市政資料，作為產業導入AI的練兵場，協助在地製造業從自動化升級到智動化，同時也讓AI新創團隊能在台南取得技術驗證場域，打造更具競爭力的產業生態。

此次合作的重要力量之一，是由華碩領軍、結合工研院及80多家產學研夥伴的「智慧機器人應用SIG」。市府規劃將柳營科技工業區第三期擴建為「智慧機器人產業園區」，結合柳營在地金屬加工與精密機械的隱形冠軍聚落，再連結AMD進駐的沙崙AI產業園區，形成「沙崙研發、柳營製造」雙引擎，打造南台灣最完整的機器人研發與生產基地。

▲台南市長黃偉哲與華碩共同執行長胡書賓簽署「AI City示範城市」合作備忘錄，國科會代表到場見證。（記者林東良翻攝，下同）

AMD進駐帶來的技術磁吸效應，加上台南擁有全國最完整綠電與國網中心節點優勢，使台南成為發展 AI 的理想城市。市府強調，未來將持續透過公私協力，以務實方式將先進運算科技轉化為市民可直接感受的服務，讓科技不只是冷冰冰的系統，而是能溫暖生活、提升便利的城市力量。今日活動亦有立委林俊憲服務處與多位議員服務處代表出席，共同展現支持台南推動AI發展的決心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資
快訊／高志綱妻子委請律師發聲明
快訊／首例！台積電驚爆「3內鬼工程師」　東京威力涉違國安法遭
高國豪兄弟互毆「斷腳讓你不能打球」大哥還挨告恐嚇　12／10
獨／信義區盛大開幕！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕
快訊／北檢11路搜索中油、世曦公司！
北海道函館市中心嚴重火災！　大型百貨緊急閉館
高志綱爆小三！身分起底　「露屁蛋」騎車照爆紅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2026台南好young卡司揭曉　告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

2025幸福城市調查　嘉義市施政滿意度奪冠...黃敏惠：每年都要+1　

永齡基金補助方案　助力嘉義弱勢家庭與長者

民進黨嘉義縣黨部攜手小英之友會　募得167袋血救人無數

食農教育深化　嘉義番路鄉農會攜手學校研習走讀柿鄉

AI夥伴、沉浸學習、遊戲任務制　台南自主學習節亮出全國級教學新標竿

台南×華碩打造全台首座AI City！　三方聯手點火大南方創新引擎

桃園市環、警攜手取締噪音車成效佳　榮獲「城市治理卓越獎」

勞動部助企業因應國際經濟挑戰　攜手企業穩定招工　

身障者陪長輩玩AI！　台南勞工局×中華電信打造全台首創數位學堂

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

2026台南好young卡司揭曉　告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

2025幸福城市調查　嘉義市施政滿意度奪冠...黃敏惠：每年都要+1　

永齡基金補助方案　助力嘉義弱勢家庭與長者

民進黨嘉義縣黨部攜手小英之友會　募得167袋血救人無數

食農教育深化　嘉義番路鄉農會攜手學校研習走讀柿鄉

AI夥伴、沉浸學習、遊戲任務制　台南自主學習節亮出全國級教學新標竿

台南×華碩打造全台首座AI City！　三方聯手點火大南方創新引擎

桃園市環、警攜手取締噪音車成效佳　榮獲「城市治理卓越獎」

勞動部助企業因應國際經濟挑戰　攜手企業穩定招工　

身障者陪長輩玩AI！　台南勞工局×中華電信打造全台首創數位學堂

2026台南好young卡司揭曉　告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

林佳龍稱中日爭端恐拖1年　陸外交部嗆：台灣沒有外交部長

香港大火釀151死　鄭秀文「拍戲空檔衝教堂祈禱」：心情很沉重

高中鋁聯方鉦緯滿貫砲領軍　大理逆轉秀峰奪分組第一晉32強

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

貿協「穩定幣與國際貿易未來論壇」　助企業掌握跨境結算新趨勢

萬豪全台18間飯店推「萬味奇遇」美食嘉年華　板橋艾美明年開幕

金世正、Irene拎Longchamp竹節扣包超萌自拍！冬日手套包與節慶新款一次看

他珠寶店逛一半「把60萬項鍊吞下肚」　警傻眼：找不到了

「小叮噹」陳頌恩強勢救援投打貢獻　善化12比7收關鍵勝

【直接跳進蝦池】邊牧第一次去釣蝦上演跳水！吹乾還飄蝦味

地方熱門新聞

台中也中鏢！藥檢超標鯛魚排「賣到剩12片」

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

台中市砸6.1億蓋「森林運動中心」啟用

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹感謝企業溫暖偏鄉學童

烏樹林暫置場火勢持續悶燒黃偉哲增設行動醫院守護居民健康

嘉義37社區齊聚　展現福利新成果

首屆長庚植牙論壇　聚焦All-on-X全口速定植牙

元智「販骨」學生團隊　獲百萬創業金

台南18行政區12月2日至3日連續39小時停水旅宿業請提前因應

2025AGI機器人聯賽　打造桃園AI教育最友善城市

桃園第二季家庭講客影片競賽　優選作品出爐

中原大學「實英樓」落成啟用　表揚校友邱秋林

再生醫療法明年上路！南市5合法院所可申請細胞治療

航太碩士卡關轉職成功！參加青年職訓專班拿雙證照晉升科技工程師

更多熱門

相關新聞

身障者陪長輩玩AI！台南勞工局×中華電信打造全台首創數位學堂

身障者陪長輩玩AI！台南勞工局×中華電信打造全台首創數位學堂

在國際身障日前夕，台南市勞工局2日與中華電信攜手亮相「數位賦能 創馨共生年度分享會」，展出馨心學堂年度成果，會中呈現近百位長輩以影音分享創作理念的「跨世代的對畫 AI彩繪人生展」，並展示近千幅由身障講師與偏鄉長者共同完成的AI畫作，呈現身障就業結合科技賦能的創新模式，也具體落實台南市長黃偉哲推動的「希望家園」理念。

湯德章公園驚見男倒臥草地死亡　死因待查

湯德章公園驚見男倒臥草地死亡　死因待查

台南青少年探索班成果展登場13攤體驗攤位秀出成長能量

台南青少年探索班成果展登場13攤體驗攤位秀出成長能量

台南男狠砸智慧停車柱　自己也受傷

台南男狠砸智慧停車柱　自己也受傷

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹感謝企業溫暖偏鄉學童

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹感謝企業溫暖偏鄉學童

關鍵字：

台南華碩AI City大南方

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面