台南×華碩打造全台首座AI City！　三方聯手點火大南方創新引擎

▲台南市長黃偉哲與華碩共同執行長胡書賓簽署「AI City示範城市」合作備忘錄，國科會代表到場見證。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市2日在「2025 AIHPCcon台灣AI超算年會」正式宣布與華碩電腦攜手合作，打造全台首座「AI City示範城市」。台南市長黃偉哲與華碩共同執行長胡書賓完成合作備忘錄簽署，並由國科會常務副主委蘇振綱見證；國際科技大廠AMD更同步表態支持，隨著AMD研發據點落腳沙崙，台南將以AI為核心，加速推動下一階段的智慧治理與產業創新布局。

黃偉哲指出，台南近年深耕AI教育，成果正逐步顯現，包括上週舉行的「總統盃AI素養爭霸賽」，台南學生以AI解題跨組競賽，偏鄉學校表現尤為亮眼。他提到，市府自2023年起就推動教師與學生在學習中使用生成式AI，從擔憂AI的衝擊，到鼓勵正向運用，正是城市面對科技浪潮的重要變化。

除了教育，AI也正在重塑城市治理模式。黃偉哲舉例，無論是災害通報、1999市政服務熱線或大量圖像資料分析，都能藉由AI降低重複性作業，提升處理效率，讓市民更有感。他強調，期待透過與產業界合作導入更多創新解方，讓AI成為城市前進的推手。

市府研考會表示，本次合作將鎖定「智慧治理深化」、「產業數位賦能」、「在地人才培育」三大主軸。市府將逐步開放市政資料，作為產業導入AI的練兵場，協助在地製造業從自動化升級到智動化，同時也讓AI新創團隊能在台南取得技術驗證場域，打造更具競爭力的產業生態。

此次合作的重要力量之一，是由華碩領軍、結合工研院及80多家產學研夥伴的「智慧機器人應用SIG」。市府規劃將柳營科技工業區第三期擴建為「智慧機器人產業園區」，結合柳營在地金屬加工與精密機械的隱形冠軍聚落，再連結AMD進駐的沙崙AI產業園區，形成「沙崙研發、柳營製造」雙引擎，打造南台灣最完整的機器人研發與生產基地。

AMD進駐帶來的技術磁吸效應，加上台南擁有全國最完整綠電與國網中心節點優勢，使台南成為發展 AI 的理想城市。市府強調，未來將持續透過公私協力，以務實方式將先進運算科技轉化為市民可直接感受的服務，讓科技不只是冷冰冰的系統，而是能溫暖生活、提升便利的城市力量。今日活動亦有立委林俊憲服務處與多位議員服務處代表出席，共同展現支持台南推動AI發展的決心。