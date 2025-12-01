亞洲4國洪災奪千命！印尼502死508失蹤　災民家只剩一面牆：全沒了

▲印尼洪災死亡人數增至502人，另有508人失蹤。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

短短不到一周的時間，印尼、斯里蘭卡、泰國、馬來西亞的洪災已奪走超過1000條人命。根據印尼災害管理機構的最新數據，該國死於洪災與土石流的人數增至502人，另有508人失蹤；當地災民透露，當初水湧入家中的那一刻，大家立刻逃生，但返回家園後才發現家已經被徹底摧毀，只剩下一面牆，「一切全沒了」。

印尼502死508失蹤 總統：希望最糟已經過去

半島電視台、路透等報導，熱帶風暴Senyar在印尼引發災難性洪患與土石流，民宅被沖毀，數千棟建築被淹，部分地區至今仍無法進入，許多村落沒有乾淨食物和飲用水，居民只能翻越碎石與殘破路障尋找補給。在距離巴東（Padang）約100公里的雙溪尼亞洛村（Sungai Nyalo），雖然水勢開始退去，但房屋、車輛與農地全被厚泥覆蓋。

蘇門答臘災民阿弗里安蒂（Afrianti）表示，她的家園被洪水徹底摧毀，「洪水來襲的那一刻，水流湧進屋內，我們害怕極了，便逃了出去，但當我們返回家園時，房子已經沒了」。如今她的家只剩下一面牆，一家九口只能躲在一塊小小的防水布下方，周圍全是瓦礫堆。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）1日來到北蘇門答臘省視察時稱，「希望最糟情況已經過去」，如今首要任務是要立即向受災嚴重省分提供必要援助，特別是被孤立的村莊。政府已動員3艘軍艦與2艘醫療船隻向部分災區運送物資，並派出直升機把食物、飲用水、藥品及其他必需品送往北塔帕努利縣與中塔帕努利縣的村莊。

▲印尼總統稱，「希望最糟情況已經過去」。（圖／路透）

斯里蘭卡緊急狀態 呼籲國際援助

斯里蘭卡則是因氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）出現嚴重災情，目前增至355死、366人失蹤，首都可倫坡（Colombo）多處低窪區泡在水裡。這是2004年南亞海嘯後該國面臨的最嚴重天災，災區房舍被洪水吞沒，道路被倒木及泥流阻斷。斯里蘭卡已宣布進入緊急狀態，呼籲國際提供援助。

聯合國救災協調辦公室表示，斯里蘭卡有近100萬人受災，全境超過1.5萬棟民宅被毀、逾200條道路無法通行、至少10座橋受損，就連鐵路網與國家電網也都受到影響。

▲斯里蘭卡災區房舍被洪水吞沒 。（圖／路透）

泰國增至176死 馬來西亞也受災

泰國截至1日確認至少176人死亡，是近十年來最嚴重的洪災之一。政府持續發放補償、清理災區，但反應速度遭民間質疑，已有兩名地方官員因處置不當被停職調查。

馬來西亞也因暴雨出現災情，造成2人死亡。