女兒胎死腹中！　大馬夫妻「抱女嬰遺體」涉水3公里返家安葬

▲莫哈末罕祖里與妻子抱著女兒的遺體回家。（圖／翻攝自大都會日報）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名父親抱著胎死腹中的女嬰遺體返家安葬，然而路途上卻遇到淹水，只能求助友人，搭乘四輪驅動車涉水3公里，才成功將已經死亡的女兒帶回家下葬，令人鼻酸。

根據《大都會日報》報導，40歲男子莫哈末罕祖里與41歲妻子原本興奮迎接第5個孩子的到來，預產期就在12月3日，怎知11月26日女兒卻突然胎死腹中，讓夫妻倆深受打擊，與未出世的女兒就此天人永隔。

他表示，妻子原本希望透過自然分娩方式，將女兒產出，但最終無法成功，因此30日凌晨在醫院進行剖腹手術，取出孩子。心碎的兩人決定要將女兒遺體帶回家好好安葬，但當他準備帶著女兒回家時，卻發現返家路途因洪水氾濫完全無法通行。

莫哈末罕祖里只能請求友人協助，搭乘四輪驅動車一路涉水穿越淹水區域，沿途他與妻子則緊緊地將已經斷氣的女兒抱在懷中。

他說，「幸運的是家中沒有淹水，穆斯林墓地位於高地也未受影響，讓葬禮得以順利舉行。」儘管痛失愛女，莫哈末罕祖里表示，自己仍會選擇接受命運安排，「我的第一個孩子也是胎死腹中，這次第5個孩子又遭遇同樣情況。」

這對夫妻目前育有3名子女，包括2男1女。莫哈末罕祖里表示，今年水災情況比去年輕微，否則安葬過程將更加困難。