國際

斯里蘭卡被氣旋重創153死、228失蹤　總統求國際社會援助

▲▼ 斯里蘭卡豪雨洪患造成153人死亡，總統宣布進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯里蘭卡遭氣旋重創，至今已有193死、228失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）在斯里蘭卡引發災情慘重，嚴重的豪雨與洪水造成至少193人死亡、228人失蹤，大量民眾流離失所。斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）11月29日已宣布全國進入緊急狀態，並向國際社會尋求援助，許多地區的救災及災後復原工作仍在進行中。

綜合外媒報導，斯里蘭卡國家災害管理中心（Disaster Management Centre，DMC）指出，豪雨導致凱勒尼河（Kelani River）水位持續升高，尤其是在可倫坡北部，淹水情況尤為嚴重，加上上游的降雨至今未停，加劇低窪地區水患，部分地區交通癱瘓，居民撤離困難，全國至今已有193人罹難、228人失蹤，災情仍在擴大。

面對災後困境，總統迪桑納亞克已宣布全國進入緊急狀態，並呼籲國際社會協助斯里蘭卡渡過難關。他強調，氣旋雖然已離境，但全國多地仍處於危急情況，迫切需要外界支援。

根據DMC統計，這次氣旋摧毀超過2萬戶住宅，約有12萬2000人被迫居住在臨時避難所，另有83萬3000名災民因洪患被迫離開家園，急需援助。雖然雨勢目前已減弱，但許多災區的道路仍無法通行，災後重建工作面臨巨大挑戰，國內外救援行動刻不容緩。

民眾黨爆退黨潮？　謝立功晚間發文：黨的「溫度」去哪了

斯里蘭卡

