斯里蘭卡增至334死！20年來最嚴重天災　130萬人受創

▲斯里蘭卡洪災。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

斯里蘭卡遭氣旋迪特瓦重創，災情今天急遽惡化。該國國家災害管理中心指出，氣旋所帶來的暴雨引發洪水與山崩，死亡人數從稍早的212人攀升至334人，仍有近400人失蹤，成為近20年來最嚴重的天然災害之一。

官員表示，受創最重的中部地區道路因倒樹與土石流而中斷，隨著救難人員逐步清理阻礙，災損程度正逐漸浮現。這場創紀錄的豪雨已影響超過130萬人，部分地區仍無法進入，實際災情可能更為嚴峻。

斯里蘭卡總統迪桑納亞克宣布全國進入緊急狀態，強調將在國際協助下展開重建。他在全國演說中表示，「我們正面臨史上最大、最具挑戰性的天災，我們一定會打造一個比過去更好的國家。」這起災難也是繼二○○四年印度洋大海嘯（造成斯里蘭卡約三萬一千人喪生）以來最嚴重的事故。

儘管今日雨勢稍緩，首都可倫坡多處低窪地區依然淹水成災，政府正準備展開大規模賑災。稍早，一架負責為可倫坡北部醫院運送物資的貝爾二一二型直升機墜入河中，五名機組人員均已送醫治療。

國際救援也陸續抵達。印度一架直升機已從中部科特馬勒救出二十四人，其中包括孕婦與行動不便者。斯里蘭卡空軍指出，巴基斯坦亦派遣救援隊，日本承諾提供援助，並將派員評估災區緊急需求。

氣旋迪特瓦已於昨日北轉，朝印度方向移動。當局預估，可倫坡洪水至少還需一天才會消退；氣象預報顯示短期內不會再有新一輪降雨，但官方警告，搜救與災後重建仍面臨重大挑戰。