南亞洪災釀900死！印尼至少442人亡　斯里蘭卡14萬人撤離

記者張方瑀／綜合報導

南亞多國近來連遭暴雨襲擊，引發大規模洪水與土石流，造成超過900人喪生，印尼、泰國與斯里蘭卡災情最為嚴峻。受熱帶風暴與季風雨雙重影響，雨勢在短時間內全面淹沒當地城鎮，數十萬居民被迫逃離家園，救援人員正全力搜尋仍下落不明的上百名失蹤者。

斯里蘭卡首先傳出重大災情，「迪瓦」（Cyclone Ditwah）氣旋帶來豪雨與山崩，死亡人數急增至334人，首都可倫坡（Colombo）多處低窪區泡在水裡。當局指出，這是2004年海嘯後最嚴重的天災，災區房舍被洪水吞沒，道路被倒木及泥流阻斷，超過14萬人被迫撤離，暫時安置在臨時避難所中。

▲斯里蘭卡災區房舍被洪水吞沒 。（圖／路透）



印尼的災情同樣十分慘烈，蘇門答臘島（Sumatra）多地被洪水與土石流重創，至少442人死亡、402人失蹤。部分地區至今仍無法進入，許多村落沒有乾淨食物和飲用水，居民只能翻越碎石與殘破路障尋找補給。當地警方透露，在物資抵達前，部分災民因擔心挨餓而衝進店家拿取物資，警力已緊急介入維持秩序。

在距離巴東（Padang）約100公里的雙溪尼亞洛村（Sungai Nyalo），雖然水勢開始退去，但房屋、車輛與農地全被厚泥覆蓋；另一頭，北打玻里（Central Tapanuli）地區的倖存者只能向天上直升機揮手求救。印尼政府表示，已從雅加達（Jakarta）派出軍艦運送物資，盼能加速援助進程。

▲印尼西蘇門答臘省（West Sumatra）。（圖／路透）



泰國方面，這波水患已奪走至少162條性命，是近十年來最嚴重的洪災之一。政府持續發放補償、清理災區，但反應速度遭民間質疑，已有兩名地方官員因處置不當被停職調查。

今年季風雨在熱帶風暴的推動下變得更猛烈、更極端，不僅降雨時間拉長，雨量也明顯增加。專家指出，氣候變遷正在改變暴雨與風暴的強度，使洪水與山崩風險迅速升高。此次南亞三國的死亡人數，更是近年來最嚴重的紀錄之一。