修水管跌落溪谷！雙溪平林農場員工失聯整夜　警消今上午尋獲送醫

▲驚險搜救！雙溪平林農場員工修水管墜谷失聯1夜，警消上午尋獲脫險。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市雙溪區平林農場一名63歲林姓員工，昨日（29日）下午上山維修水源管線後失聯，場方向警方報案請求協助。瑞芳警分局與消防局立即組成搜救隊上山搜尋，但受限天色昏暗，至晚間仍未找到人影，只能暫停並與家屬商議後改於今日（30日）再度搜救，警、消動員近60人深入後山，終於在溪谷發現意識模糊、受傷的林男，立即搬運下山送醫，所幸暫無生命危險。

瑞芳警分局於29日下午5時許，接獲雙溪平林休閒農場主管報案，指稱一名上山維修水源管線的員工失聯，疑似發生意外，亟需協助。警方立即通報消防局共同組成搜救隊上山搜尋，但因天色昏暗、山區地形不易辨識，搜尋至晚間9時仍未發現員工蹤跡。經與家屬討論後，決定待今（30日）清晨再展開第二階段搜救。

警、消30日上午再次動員近60名搜救人力，全面進入農場後山擴大搜尋，上午8時57分，搜救人員於溪谷間發現疑似人影，靠近確認後，證實為失聯63歲林姓員工，意識清楚。人員立即合力將其固定搬運下山後先返回平林農場，再由救護車緊急送往基隆長庚醫院救治。

據了解，林男在查修管線時，疑因踩空不慎跌落溪谷，造成意識模糊、頭部擦傷及眼窩受傷，所幸經送醫後暫無生命危險。瑞芳警分局與消防局呼籲，山區作業務必提高警覺，避免發生意外。