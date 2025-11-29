淡江大橋路跑引中央地方開戰　公路局攤協商細節：喜事別政治化

▲淡江大橋將於明年5月通車。（資料圖／記者彭懷玉攝）

記者李姿慧／台北報導

明年5月通車的「淡江大橋」將舉辦路跑活動，7千名額5分鐘內搶光，不滿公路局路跑時間分配沒與地方協商，新北市長侯友宜罕嗆中央「蠻橫」，新北市府今再槓中央批抱持「施捨」態度。公路局今傍晚公布雙方一年來研商細節，強調多次接觸討論通車系統活動，盼通車喜事不應被政治化，歡迎新北提新增規劃。

公路局表示，早於113年12月31日，即由公路局長親自召開通車前系列活動第一次籌備會議，邀請新北市政府、淡水區公所、八里區公所等單位參與。會議中已說明通車前各項體驗活動之初步構想，並請新北市政府指派高層統籌窗口，及請各局處與區公所提出可辦理之在地活動與可支援的相關經費，以利後續整合。

公路局更揭露，依據第一次籌備會議結論，新北市政府及相關機關後續分別以正式公文回覆相關事項。其中新北市政府新工處於114年2月7日函送該處所召開之配合淡江大橋完工通車行銷聯繫會議紀錄所載「通車活動經費部分，倘無法以本府出資之建設計畫中編列通車活動相關經費，因本處無相關預算編列活動經費」。

公路局更指出，新北市政府於114年3月5日函復由張其強副秘書長擔任統籌官。其後，新北市政府統籌官率隊於3月14日拜會公路局，公路局會中除再次說明活動方向與合作需求，也明確表達希望由具備辦理大型路跑經驗的新北市政府承辦淡江大橋路跑活動。會議中新北市政府代表當場說明，因已有萬金石馬拉松其他既定路跑行程，無法增辦淡江大橋路跑活動，但後續行政流程將全力配合。

為不影響民眾對通車前活動的高度期待，公路局表示，在新北市政府回覆無規劃、無預算支援後，公路局遂在無外部經費支援的情況下自行籌措經費與整合資源，完成路跑、自行車、導覽、文化展示及通車典禮等系列活動之規劃前置作業。公路局並於114年11月19日再次赴新北市政府說明後續活動內容、時程與需求，並提出由中央與地方共同成立「通車前系列活動橫向聯繫平台」，以建立完善的議題整合、交通維安、地方文化導入與行政協力機制，期盼雙方能攜手完成淡江大橋作為國際級地標落成的慶賀典禮。

▲交通部推出淡江大橋「路跑」及「自行車」活動。（資料圖／記者周湘芸攝）

針對路跑活動「中央僅留平日給地方」說法，公路局表示，並非事實。通車前活動原可依屬性於平日或假日分時段、分區域辦理，亦可同時搭配導覽、開幕大遊行、文化展示等活動，不會彼此排擠或限定中央、地方之辦理時段。新北市政府後續尚未提出可辦理項目與資源支援，可能考量該府相關整合計畫尚待研議中。

公路局強調，淡江大橋工程經費由中央與新北市政府共同分擔，自工程規劃、施工到通車前活動均以合作精神推動。通車系列活動亦原期望中央與地方共同參與，充分展現淡水、八里地區文化特色與在地活力。

公路局表示，淡江大橋是全國民眾共同的喜事，不應被政治化，未來仍竭誠歡迎新北市政府隨時提出新增規劃，雙方在聯繫平台共同研商籌辦未來活動的整合及調整，全力推出最符合在地民眾及各界期待的活動，帶動地方觀光發展，並協力完成明(115)年5月通車目標。