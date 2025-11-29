歡樂耶誕城化身外交舞台　新北青年展現國際交流力

▲國際人才培育計畫學員為使館代表及外籍生導覽新北耶誕城。（圖／新北市青年局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府青年局昨（28日）邀請17位完成「國際青年人才培育計畫」的學員擔任城市外交大使，為駐台外交官及來自18個國家、共26位在台外籍學生進行全英文導覽，介紹新北歡樂耶誕城的文化背景與2025「馬戲嘉年華」主題。活動讓青年在實境交流中展現跨文化溝通能力，也成為國民外交的第一線。

青年局長邱兆梅表示，台灣國際地位特殊，深受全球局勢影響，年輕世代更需具備敏銳的國際視野與跨文化連結能力。青年局持續推動「國際青年人才培育計畫」，以課程與實作活動強化青年國際交流力。本次安排學員以英語導覽耶誕城，不僅將課堂所學實際運用，更借助新北耶誕城這個城市級國際舞台，讓青年從在地出發，把國民外交精神向外延伸，展現專業、自信與創新。

參與導覽的台灣大學學生陳政廷表示，自己對國際交流高度興趣，這項計畫的課程內容充實，從服裝儀態到外交工作分享都相當受用，更難得的是能親自站上導覽場域，讓有志投入外交工作的青年獲得寶貴實作經驗，也在活動中結交許多跨文化朋友，深刻感受到公民外交的力量。

▲國際青年人才培育學員與外籍生於新北歡樂耶誕城開心合照。

銘傳大學學員林安琪也分享，跨國文化交流十分珍貴，鼓勵青年勇敢踏出第一步，「就算講錯英文也沒有關係，只要願意表達，就是最重要的開始。」

本次貴賓包括貝里斯駐台大使 Katherine Vanessa Meighan、史瓦帝尼外交官 Nana Fakudze，以及26位在台就學的外籍學生共同參與，現場交流熱絡。

青年局表示，為促進更多跨國、跨領域交流，將於12月27日（六）首次推出專屬青年的年末派對「YOUTHMAS青年耶誕趴」，內容包含樂團演出、交換禮物、節慶包廂體驗等，歡迎青年踴躍參加。活動詳情可至新北市青年局官網與官方IG查詢。