社會 社會焦點 保障人權

噪音車拒檢瘋狂蛇行！水電工無照連闖紅燈　挨9罰單還被判12萬

▲噪音車拒檢瘋狂蛇行！水電工無照闖紅燈　挨9罰單還被判12萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲噪音車深夜拒檢狂飆蛇行，無照水電工挨9罰單還被判4月徒刑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市一名游姓水電工因機車排氣管噪音過大，行經新北市金山區時遭警方示意攔查，他卻拒絕停車，反而加速沿淡金公路狂飆逃逸，高速蛇行、超速並連闖紅燈7次，所幸未釀成事故。警方最終將他攔下，發現他竟無機車駕照，當場對其開出9張交通罰單。基隆地院近日審結，全案依公共危險罪中「妨害公眾往來安全罪」判處4月徒刑，可易科罰金12萬元。

判決指出，游男於2024年7月11日凌晨近1時許，騎車載著張姓少年行經金山區中山路、中興路口時，因排氣管噪音異常，引起警方注意並予以攔查。游男見警卻未停車，反而加速逃逸，沿途以高速在淡金公路向石門方向狂飆，並任意變換車道、蛇行前進。

▲噪音車拒檢瘋狂蛇行！水電工無照闖紅燈　挨9罰單還被判12萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方表示，游男逃逸過程中陸續行經中正與環金路口、淡金與跳石路口、淡金與忠義路口、台二線35.6公里處、淡金公路口、淡金與乾華路口、淡金與阿里荖坑路口及台二線33公里處等路段，多次超速及違規闖紅燈，危及其他用路人安全。

最終警方於新北市石門區台二線31.7公里處成功攔下游男，發現他竟無機車駕照，當場對其開出9張交通罰單，並依公共危險罪嫌移送法辦。檢方調查後將他起訴。

法院審理時，游男坦承犯行。法官認定其逃逸行為嚴重危害公眾通行安全，依公共危險罪中「妨害公眾往來安全罪」判處4月徒刑，得易科罰金12萬元，全案可上訴。

