狂看外國帥哥！女網紅問「你賣嗎？下面不拍嗎？」　網傻眼轟丟臉

▲▼艾瑞絲。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

▲艾瑞絲。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅艾瑞絲原是YouTuber團體「反骨男孩」的成員之一，離開團體後依然活躍於網路社群，常在Threads上留言，與網友們互動。不過，近日就有網友認為，艾瑞絲的部分留言內容不太妥當，直呼「無關性別，開黃腔就是不對」、「任何性別的人都不該性騷擾」。

很多人都會在Threads分享生活照，艾瑞絲近來看到一些帥哥、身材好的男子，便會在串文底下留言，內容包括「那個......你賣嗎？」「怎麼才能讓他喜歡我」、「右邊的笑納了，左邊的我也笑納了」、「你留一滴淚，我屠一座城（附圖：男人，不賣不行）」、「下面呢，不拍嗎」、「月經推遲了半個月，今天終於從鼻子裡出來了，謝謝帥哥，好人一生平安」等。

在 Threads 查看

其中「那個......你賣嗎？」的留言，就引起大票網友直搖頭，「你可以不要再騷擾別人了嗎？好噁心」、「啊？真的假的留這種話，男的留女外國人這種話肯定被噴破頭」、「超噁心」、「這個留言是有什麼事嗎」、「很不好笑欸，趁本人還沒看到趕緊自刪吧」、「我要吐了」、「拜託，真的超級不禮貌，和性別無關，很丟台灣人臉啊」。不過，也有網友翻了該帳號的頁面，認為「這帳號超假的」。

還有網友在Dcard上，以「艾瑞絲？？？」為標題發文表示，如果直接點進艾瑞絲Threads的回覆欄，就會看到很多「精彩」留言，且大多都是在外國帥哥的串文下回覆，真的不要拉低台灣人素質。

此外，也有網友直接截圖發文，直呼公眾人物這樣發言？你媽知道你這樣嗎？艾瑞絲則直球回應，「怎麼了？」

11/28 全台詐欺最新數據

