扮雄女「改造壞女孩」惹議！26歲網紅勞斯萊斯被查扣…真實身分曝

▲26歲吳姓網紅涉詐欺，名車勞斯萊斯、賓士被查扣。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

高雄擁有4.4萬名粉絲的服飾店吳姓網紅，因找人穿上雄女制服喬裝成女高中生，拍攝「乖乖牌變壞女生」的改造影片，引發爭議，才通知到案說明後沒幾天，換屏東警方找上門，原來他涉嫌詐欺，不僅名車勞斯萊斯、賓士被查扣，目前也已被裁定羈押禁見。

屏東縣警察局自本月10日至21日配合全國同步專案全面掃蕩詐欺集團，短短12天就瓦解48個詐騙組織、逮捕197名嫌犯，並查扣車輛、不動產、近2,000萬元現金與逾2,165萬元等值的泰達幣，累計上億不法資產，同步檢肅逾20名黑幫成員。

有趣的是，有網友從查扣車輛中，發現一輛黑色勞斯萊斯跟先前惹議的26歲吳姓網紅的愛車很像，而這名網紅先前因找人穿上高雄女中制服，主打把「乖乖牌」改造成「壞學生」，影片最後把女子打造成露乳溝的性感風格，引來網路輿論撻伐。

校方得知後也到派出所提告，認為內容涉及冒用學生身分，已提出違反商標法告訴，警方後續通知到案說明，並依違反商標法罪嫌函送雄檢偵辦。

而屏東警日前偵辦的詐欺案，從下層車手往上追出水房的真實身分，疑似正是該名吳姓網紅，因此在雄女案爆發後，換屏東警方上門，將吳男帶回偵辦。檢警後續因認吳男違反詐欺等罪嫌，查扣其名下勞斯萊斯與賓士，移送屏東地檢署複訊後，檢方向法院聲請羈押獲准。

據悉，該部勞斯萊斯為「幻影」，擁有V12引擎，新車價約1900萬元，屏東警方追了1年多，從不同管道追查，發現多組詐團成員都與這名金主有關，最後終於查獲最上層這名金主的真實身分，也就是吳姓網紅涉案。

▲吳男時常在IG上大方秀出與愛車的合照。