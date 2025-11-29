　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

扮雄女「改造壞女孩」惹議！26歲網紅勞斯萊斯被查扣…真實身分曝

▲▼ 26歲吳姓網紅才因找人扮雄女學 生大改造惹議，日前又涉詐欺被檢方聲押禁見獲准。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲26歲吳姓網紅涉詐欺，名車勞斯萊斯、賓士被查扣。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

高雄擁有4.4萬名粉絲的服飾店吳姓網紅，因找人穿上雄女制服喬裝成女高中生，拍攝「乖乖牌變壞女生」的改造影片，引發爭議，才通知到案說明後沒幾天，換屏東警方找上門，原來他涉嫌詐欺，不僅名車勞斯萊斯、賓士被查扣，目前也已被裁定羈押禁見。

屏東縣警察局自本月10日至21日配合全國同步專案全面掃蕩詐欺集團，短短12天就瓦解48個詐騙組織、逮捕197名嫌犯，並查扣車輛、不動產、近2,000萬元現金與逾2,165萬元等值的泰達幣，累計上億不法資產，同步檢肅逾20名黑幫成員。

有趣的是，有網友從查扣車輛中，發現一輛黑色勞斯萊斯跟先前惹議的26歲吳姓網紅的愛車很像，而這名網紅先前因找人穿上高雄女中制服，主打把「乖乖牌」改造成「壞學生」，影片最後把女子打造成露乳溝的性感風格，引來網路輿論撻伐。

▲▼ 26歲吳姓網紅才因找人扮雄女學 生大改造惹議，日前又涉詐欺被檢方聲押禁見獲准。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

校方得知後也到派出所提告，認為內容涉及冒用學生身分，已提出違反商標法告訴，警方後續通知到案說明，並依違反商標法罪嫌函送雄檢偵辦。

而屏東警日前偵辦的詐欺案，從下層車手往上追出水房的真實身分，疑似正是該名吳姓網紅，因此在雄女案爆發後，換屏東警方上門，將吳男帶回偵辦。檢警後續因認吳男違反詐欺等罪嫌，查扣其名下勞斯萊斯與賓士，移送屏東地檢署複訊後，檢方向法院聲請羈押獲准。

據悉，該部勞斯萊斯為「幻影」，擁有V12引擎，新車價約1900萬元，屏東警方追了1年多，從不同管道追查，發現多組詐團成員都與這名金主有關，最後終於查獲最上層這名金主的真實身分，也就是吳姓網紅涉案。

▲▼ 26歲吳姓網紅才因找人扮雄女學 生大改造惹議，日前又涉詐欺被檢方聲押禁見獲准。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲吳男時常在IG上大方秀出與愛車的合照。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嗆大谷嗆到翻車！　名嘴遭狠電「當場閉嘴」
大馬「地下多P基地」遭破！　滿地套套一片肉色畫面曝
20歲志航基地士官休假返家　車禍傷重不治
幕後／台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末還原　外交人員中暗箭
「雄女改造壞女孩」26歲網紅勞斯萊斯被查扣！　真實身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄楠梓路口驚魂！轎車迴轉失控掃撞3大1小車　2女受傷送醫

自小客硬擠！倒楣小黃彈起來「一路狂擼護欄」　90度翻車畫面曝

獨／熱心醫師山區巡診太累！恍神連撞路旁4車　零件碎片噴滿地

獨／高雄1天3起死亡車禍！雙載機車被追撞　孫擦傷阿嬤慘死

20歲騎士身分曝！志航基地士官休假返家　與小貨車碰撞傷重不治

扮雄女「改造壞女孩」惹議！26歲網紅勞斯萊斯被查扣…真實身分曝

獨／高雄巡佐酒駕民眾急報案　警驚見自己人「滿身酒氣躺路邊」

淫狼判17年保外就醫竟落跑　1天內強盜性侵2應召女...還拍裸照

婦停紅燈突暴衝「高速撞翻3機車」　騎士拋摔引擎蓋恐怖畫面曝

KTV砍死海大馬國留學生！莽男判刑11年　母跨海打官司獲賠346萬

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

高雄楠梓路口驚魂！轎車迴轉失控掃撞3大1小車　2女受傷送醫

自小客硬擠！倒楣小黃彈起來「一路狂擼護欄」　90度翻車畫面曝

獨／熱心醫師山區巡診太累！恍神連撞路旁4車　零件碎片噴滿地

獨／高雄1天3起死亡車禍！雙載機車被追撞　孫擦傷阿嬤慘死

20歲騎士身分曝！志航基地士官休假返家　與小貨車碰撞傷重不治

扮雄女「改造壞女孩」惹議！26歲網紅勞斯萊斯被查扣…真實身分曝

獨／高雄巡佐酒駕民眾急報案　警驚見自己人「滿身酒氣躺路邊」

淫狼判17年保外就醫竟落跑　1天內強盜性侵2應召女...還拍裸照

婦停紅燈突暴衝「高速撞翻3機車」　騎士拋摔引擎蓋恐怖畫面曝

KTV砍死海大馬國留學生！莽男判刑11年　母跨海打官司獲賠346萬

高雄楠梓路口驚魂！轎車迴轉失控掃撞3大1小車　2女受傷送醫

MAMA悼香港大火「冥界男團舞台取消」　粉絲淚：練習那麼久

陳意涵去許瑋甯婚禮哭超大聲！　「邱澤誓詞感動她」被拍落淚表情

自小客硬擠！倒楣小黃彈起來「一路狂擼護欄」　90度翻車畫面曝

獨／熱心醫師山區巡診太累！恍神連撞路旁4車　零件碎片噴滿地

王躍霖打過4隊自嘲棒球大使　與王維中再當隊友？「不用擔心他」

英雄不怕出身低！鄭麗文稱鍾東錦「勵志故事」　國民黨提名爭連任

首創！日本推出「熊保險」　觀光業被迫關門可理賠

新北毛寶貝耶誕趴市集　板橋站前「10項寵物遊具」搶先登場

宏福苑大火保險公司已啟動應急　太平香港：按合約能賠快賠

【土地公傻眼】萌娃提「小耶穌」大人笑翻：這阿彌陀佛餒

社會熱門新聞

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

網購護理師國考證書被錄取　她急自首

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

養女兒逾10年長得不向！他一驗DNA綠爆

國道行駛到一半　前車突然掉出一個人

李多慧合作價碼曝光！業者付不出來挨告

台南女網購假證書錄取護理師！院方回應

高雄4男持刀傷人　2男遭刺胸地留血跡

即／禁陸客來台重創股價　「購物站天后」炒股遭起訴

上班偷吃泡麵　超商店員被判刑4個月

吃碗粿遇惡煞！自慰「打滿1整杯」

更多熱門

相關新聞

獨／高雄警處理車禍　驚見巡佐酒駕躺路邊

獨／高雄警處理車禍　驚見巡佐酒駕躺路邊

高雄市警察局苓雅分局民權路派出所一名巡佐，在28日晚間九點多騎車自摔，民眾發現後好心報案，員警到場後才發現是「自己人」，他身上有明顯酒氣，警員立即依法進行酒測，確定超標，偵訊後依公共危險罪移送。

高雄1天2件死亡車禍　海巡兵路口遭撞死

高雄1天2件死亡車禍　海巡兵路口遭撞死

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

70歲中風婦病逝！照顧她5年同居男淚崩

70歲中風婦病逝！照顧她5年同居男淚崩

「準備爛雞蛋豬屎歡迎鄭麗文」嘉義男慘了

「準備爛雞蛋豬屎歡迎鄭麗文」嘉義男慘了

關鍵字：

高雄網紅詐欺屏東羈押禁見

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

「張君雅小妹妹」結婚了！

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

AV女優當小三　悄悄引退消失

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面