好市多「黑五最後1天」懶人包　網友蓋樓點名夯品：沒買到超飲恨

▲好市多黑五最後一天，賣場營業至晚間9點半。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物周」今（30）日邁入最後一天，賣場也釋出黑五最後一波優惠，包括Apple MacBook Air 原價30,559元，折價3,000元，優惠價27,559元。關山一級御用米原價569元，折114元，優惠價455元。黑五落幕後，好市多緊接推出「Cyber Monday 超級網購星期一」，超過300項商品下殺。

好市多今年「黑五」自11月24日至11月30日，優惠商品多達500多項，不少熱門商品被搶購一空，賣場也針對部分熱銷品補貨，並視情況祭出限購。

▲網友發起「沒買到飲恨蓋樓文」，吸引大批會員留言。（圖／翻攝自臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」）

網友還在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發起貼文「第一屆好市多黑五 沒買到飲恨商品樓 正式蓋樓」，吸引大批會員留言，許多人飲恨沒搶到「LG除濕機」，還有一組只要249元的「培樂多黏土」也有多位網友惋惜沒買到，其他像是「森歐黎漾咖啡因洗髮精」、「好自在熊抱褲」都有不只一人點名，甚至有人表示「連進都進不去，直接折返」。

▼好市多黑五優惠熱門商品太搶手，有不少網友飲恨沒搶到黏土。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

如果黑五沒搶到，好市多緊接在12月1日至12月7日推出「Cyber Monday 超級網購星期一」，超過300項商品下殺。其中「黑鑽會員」可提前3天開搶，使用專屬優惠代碼，單筆滿8,800元，現折800元；在12月1日「網購星期一」當天，所有會員都能享有同樣的滿額折抵優惠，等於黑鑽會員可享兩次折抵，刷Costco富邦聯名卡還可享3%現金回饋無上限。

在「超級網購星期一」優惠品當中，Philips、Samsung大尺寸電視8折起，Sharp冰箱、Whirlpool 蒸氣洗脫烘、Brother標籤機、迪朗奇義式咖啡機、Vinvautz紅酒櫃等，多款熱門家電、居家品同步降價。

節慶禮品與玩具組同樣受矚目，曾在社群引發搶購的「路易吉絨毛玩偶」再度回歸，LEGO系列也在名單中。其他還有健康與健身補給品，如高蛋白飲、膠原蛋白粉、冷凍雞精、無麩質燕麥片也列入優惠。

好市多黑五第7天（11月30日）優惠：

●3C

・Apple MacBook Air 13吋 M4/16G/256G SSD，原價30,559元，折3,000元，優惠價27,559元。

・LG 50吋 4K QNED顯示器，原價18,999元，折3,800元，優惠價15,199元。

・TCL 75吋 QLED顯示器，原價32,999元，折6,600元，優惠價26,399元。

・Philips 55吋 MiniLED顯示器，原價22,999元，折4,600元，優惠價18,399元。

・Philips 75吋 MiniLED顯示器，原價44,799元，折9,000元，優惠價35,799元。

・OMRON 歐姆龍 藍牙體重體脂計 KRD-503T，原價2699元，折540元，優惠價2159元。

●食品

・關山一級御用米 9公斤，原價569元，折114元，優惠價455元。

・風美庵 博多明太子蝦餅禮盒 27入，原價379元，折80元，優惠價299元。

・大菠菜義大利餃 2×480g，原價399元，折80元，優惠價319元。

・CH. Smith Haut Lafitte 法國紅葡萄酒 750ml 2021，原價3999元，折854元，優惠價3145元。

・Nescafé 原味即溶咖啡粉300g×2罐，原價539元，折價140元，優惠價399元。

・Great Day 法式濃湯·蘑菇起司口味21g×30包，原價389元，折價80元，優惠價309元。

・Cadina 玉米糙米脆片70g×10包，原價279元，折價80元，優惠價199元。

・五木擔仔麵144g×6入，原價329元，折價70元，優惠價259元。

・Doritos 多力多滋捲餅青花椒風味60g×8入，原價259元，折價70元，優惠價189元。

●玩具

・BARRINGTON 電子飛鏢機，原價3,749元，折800元，優惠價2,949元。

・Nerf Elite 2.0 菁英終極模組，原價899元，折價300元，優惠價599元。

・CADA Shell 模擬加油站積木，原價1,359元，折價410元，優惠價949元。

・Aston Martin F1 兒童電動玩具車，原價6,599元，折價2,000元，優惠價4,599元。

・Sanrio 三麗鷗18吋趴趴絨毛玩偶2入組，原價1,559元，折價560元，優惠價999元。

●精品

・0.60CTW 鑽石耳環（14K白K金），原價39,889元，折8000元，優惠價31,989元。

・0.58CTW 蝴蝶造型鑽石耳環（18K白K金），原價41,899元，折9000元，優惠價32,899元。