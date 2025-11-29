　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

好市多黑五「第6天優惠」懶人包　Apple商品省4100、雞里肌下殺

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑五邁入第6天，也是倒數2天。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物周」今（29）日邁入倒數第2天，官方再釋出新一波優惠，像是Apple iMac 24吋折價4100元，Apple Watch 11（GPS 42mm）也現折1200元，果粉可把握機會。而生鮮商品中超人氣的「雞里肌肉（真空包）」每公斤折價50元，優惠價等於每公斤169元。

好市多今年「黑五」自11月24日至11月30日開跑，營業時間提前自上午8點至晚間9點半，優惠品數量擴大至500多項。隨著黑五進入倒數階段，不少人氣商品陸續完售，服裝的尺寸、鞋類尺碼也陸續減少，消費者可把握折扣機會。

好市多黑五「第6天優惠」（依賣場實際情況為主）：

●3C

・Apple iMac 24吋（M4／8CPU／8GPU／256GB／4.5K），原價40,799元，折4,100元，優惠價36,699元。

・Apple Watch Series 11 GPS 42mm，原價12,395元，折1,200元，優惠價11,195元。

▼好市多第6波優惠，釋出蘋果商品現折。（圖／翻攝自「台灣好市多」IG）

▲▼好市多第6波優惠。（圖／翻攝自「台灣好市多」IG）

●貴金屬

・PAMP 財富女神黃金條塊 500g（999.9純金），原價2,149,999元，折26,000元，優惠價2,123,999元。

●生活

・KOBAYASHI 小白兔竹炭握式暖暖包30入，原價329元，折價70元，優惠價259元。

●生鮮、食品

・台灣雞里肌肉（真空包），原價219元/KG，折價50元，優惠價169元/KG。

・義美小泡芙牛奶+草莓 64公克×12包，原價329元，折價70元，優惠價259元。

・SENOBLE 法式烤布蕾100GX8PK，原價379元，折價80元，優惠價299元。

・CHATEAU GISCOURS 法國紅酒750ml 2021，原價1949元，折價400元，優惠價1549元。

▼好市多第6波優惠，小白兔暖暖包、雞里肌肉真空包特價。（圖／翻攝自「台灣好市多」IG）

▲▼好市多第6波優惠。（圖／翻攝自「台灣好市多」IG）

●工具

・KARCHER 德國凱馳 K3 WCM 高壓清洗機，原價6,699元，折1,360元，優惠價5,339元。

・BOSCH 博世 GSB120-LI EX 無線震動電鑽 12V 含鑽頭，原價4,179元，折880元，優惠價3,299元。

・FANTTIK X100 車用無線四合一手持吸塵器（鋰電2600mAh），原價1,659元，折390元，優惠價1,269元。

・MAXSTAR 太星電工 1.8M+1.8M 三開四插延長線兩入組，原價1,499元，折500元，優惠價999元。

・MAXSTAR 萬國旅充頭五USB（A×2＋C×3）兩入組，原價1,899元，折400元，優惠價1,499元。

・ROAD COMFORTS 洗車工具十件組，原價869元，折價180元，優惠價689元。

・極致0W-20全合成機油946毫升×6入，原價1469元，折價350元，優惠價1119元。

・極致5W-30全合成機油946毫升×6入，原價1369元，折價370元，優惠價999元。

・車用香氛三入組（紅葡萄柚/新鮮莓果/薰衣草），原價629元，折價160元，優惠價469元。

●家居

・PHILIPS LED 調光調色吸頂燈 82W，原價6,599元，折1,400元，優惠價5,199元。

・OSRAM 歐司朗 LED 吸頂燈 40W，原價2,699元，折700元，優惠價1,999元。

・MAMBA 人體工學椅 70×63×124-134cm，原價5699元，折價1200元，優惠價4499元。

・STAKMORE 實木摺疊椅，原價999元，折價230元，優惠價769元。

●寵物

・Mon Petit 罐頭雙拼主食罐 85克×24入，原價569元，折價150元，優惠價419元。

・Mon Petit 小鮮肉泥 10克×80入，原價699元，折價200元，優惠價499元。

・DOG CAT STAR 牛凍乾 348克，原價1279元，折價320元，優惠價959元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
128死！港公務員竟設晚宴宣傳選舉　「敏感菜名」遭罵翻
不甩藍修法擴大中配參政　內政部公告「明年選舉要具結國籍」
謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到請馬上報警
19年飛碟晚餐無預警收攤　陳揮文親曝「被離職」
桃園某國中生墜樓！　導師曝在校表現
日歌手上海開唱　突遭「斷電切掉」一臉錯愕下台
台糖出手了！日本老闆獲「超巨大禮」　網驚：滿滿台灣味

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

好市多黑五「第6天優惠」懶人包　Apple商品省4100、雞里肌下殺

OKmart明年「停止蝦皮境內包裹寄取」　跨境服務保留

大金空調總代理和泰興業　新卸任總經理交接

快訊／好市多「黑五剩2天」優惠曝光！Apple商品入列　網購日接力

全聯屏東崁頂門市試營運！賣場面積370坪　當地首間大型超市

2025魚油品牌聲量榜出爐！全民關注「好油」話題升溫

好市多「黑五第5天優惠」懶人包　洗衣精、嫩肩里肌下殺被瘋搶

超商「雞排+珍奶」罪惡組合優惠　周末3天「買2送2」一次看

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

好市多黑五「第6天優惠」懶人包　Apple商品省4100、雞里肌下殺

OKmart明年「停止蝦皮境內包裹寄取」　跨境服務保留

大金空調總代理和泰興業　新卸任總經理交接

快訊／好市多「黑五剩2天」優惠曝光！Apple商品入列　網購日接力

全聯屏東崁頂門市試營運！賣場面積370坪　當地首間大型超市

2025魚油品牌聲量榜出爐！全民關注「好油」話題升溫

好市多「黑五第5天優惠」懶人包　洗衣精、嫩肩里肌下殺被瘋搶

超商「雞排+珍奶」罪惡組合優惠　周末3天「買2送2」一次看

核三退役才半年就談重啟　王鴻薇批民進黨：既知如此當初何必關廠

國軍薪資規畫出爐不「普加」3萬　3類官兵優先加薪最高1.36萬

傳美準備承認「俄占烏克蘭領土」控制權　包括克里米亞

大讚徐若熙似岸孝之　日媒曝軟銀15億日圓+1優勢勝出

婦投資花崗岩險被騙30萬　詐團英文超破拼錯「 English」露餡

空巴客機急發適航令「國籍航空67架」　民航局下令明8時前檢修

宏福苑大火128死！公務員竟設晚宴宣傳選舉　「敏感菜色」遭罵翻

70歲中風婦病逝！照顧她5年同居男淚崩　屏東枋寮警伸援手

她發燒腹痛送急診「膽管已阻塞」！醫示警7症狀：嚴重恐敗血症

CNN：美軍加勒比海攻擊毒品走私船　疑「二度擊殺」倖存者！

【炒麵界的舞者】老闆娘忙中作樂　炒麵不忘小雀步超有趣XD

消費熱門新聞

2025魚油品牌聲量榜出爐

橄欖油買1送1！賣場義大利周優惠一次看

好市多黑五倒數2天優惠曝光！Apple商品入列

好市多黑五「第6天優惠」懶人包

今年黑五怎麼買？Costco必買3大類商品全公開　限量＋超狂折扣＋人氣爆品整箱搬

OKmart 明年「停止蝦皮寄取」　跨境服務保留　

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！Staub、Zwilling全出動

超商周末「買2送2」優惠一次看

快訊／7-11開出9組發票大獎！2人中千萬

肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場

三重認證！Yamaha勁豪125靠實力榮登「爸媽專用神車」

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運名單一次看

好市多黑五「第5波優惠」17品項搶先看

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

更多熱門

相關新聞

好市多會員曬「黑五戰利品」　狂洗推車爆滿照

好市多會員曬「黑五戰利品」　狂洗推車爆滿照

好市多黑五一開打，全台各店瞬間被擠爆，不少粉絲也紛紛曬「戰利品」，粉專「好市多我都唸Costco」就發文辦「第一屆戰利品分享大會」。貼文吸引會員們回報戰況，一字排開的戰利品照讓網友直呼「台灣人真的有錢有閒」。底下更是留言區大亂鬥，從買不到、限購、生火、炫戰力到求代買等狀況通通有。

好市多黑五倒數2天優惠曝光！Apple商品入列

好市多黑五倒數2天優惠曝光！Apple商品入列

CEO等級教授為好市多車位動手

CEO等級教授為好市多車位動手

好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」

好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」

好市多「黑五第5天優惠」懶人包

好市多「黑五第5天優惠」懶人包

關鍵字：

好市多Costco黑五黑五購物節好市多黑色購物週黑色購物週好市多黑五

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

「張君雅小妹妹」結婚了！

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

AV女優當小三　悄悄引退消失

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」

麵屋一燈叉燒被嫌沒熟！業者送肉品券滅火

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面