好市多黑五「第6天優惠」懶人包　Apple商品省4100、雞里肌下殺

▲好市多黑五邁入第6天，也是倒數2天。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物周」今（29）日邁入倒數第2天，官方再釋出新一波優惠，像是Apple iMac 24吋折價4100元，Apple Watch 11（GPS 42mm）也現折1200元，果粉可把握機會。而生鮮商品中超人氣的「雞里肌肉（真空包）」每公斤折價50元，優惠價等於每公斤169元。

好市多今年「黑五」自11月24日至11月30日開跑，營業時間提前自上午8點至晚間9點半，優惠品數量擴大至500多項。隨著黑五進入倒數階段，不少人氣商品陸續完售，服裝的尺寸、鞋類尺碼也陸續減少，消費者可把握折扣機會。

好市多黑五「第6天優惠」（依賣場實際情況為主）：

●3C

・Apple iMac 24吋（M4／8CPU／8GPU／256GB／4.5K），原價40,799元，折4,100元，優惠價36,699元。

・Apple Watch Series 11 GPS 42mm，原價12,395元，折1,200元，優惠價11,195元。

▼好市多第6波優惠，釋出蘋果商品現折。（圖／翻攝自「台灣好市多」IG）



●貴金屬

・PAMP 財富女神黃金條塊 500g（999.9純金），原價2,149,999元，折26,000元，優惠價2,123,999元。

●生活

・KOBAYASHI 小白兔竹炭握式暖暖包30入，原價329元，折價70元，優惠價259元。

●生鮮、食品

・台灣雞里肌肉（真空包），原價219元/KG，折價50元，優惠價169元/KG。

・義美小泡芙牛奶+草莓 64公克×12包，原價329元，折價70元，優惠價259元。

・SENOBLE 法式烤布蕾100GX8PK，原價379元，折價80元，優惠價299元。

・CHATEAU GISCOURS 法國紅酒750ml 2021，原價1949元，折價400元，優惠價1549元。

▼好市多第6波優惠，小白兔暖暖包、雞里肌肉真空包特價。（圖／翻攝自「台灣好市多」IG）



●工具

・KARCHER 德國凱馳 K3 WCM 高壓清洗機，原價6,699元，折1,360元，優惠價5,339元。

・BOSCH 博世 GSB120-LI EX 無線震動電鑽 12V 含鑽頭，原價4,179元，折880元，優惠價3,299元。

・FANTTIK X100 車用無線四合一手持吸塵器（鋰電2600mAh），原價1,659元，折390元，優惠價1,269元。

・MAXSTAR 太星電工 1.8M+1.8M 三開四插延長線兩入組，原價1,499元，折500元，優惠價999元。

・MAXSTAR 萬國旅充頭五USB（A×2＋C×3）兩入組，原價1,899元，折400元，優惠價1,499元。

・ROAD COMFORTS 洗車工具十件組，原價869元，折價180元，優惠價689元。

・極致0W-20全合成機油946毫升×6入，原價1469元，折價350元，優惠價1119元。

・極致5W-30全合成機油946毫升×6入，原價1369元，折價370元，優惠價999元。

・車用香氛三入組（紅葡萄柚/新鮮莓果/薰衣草），原價629元，折價160元，優惠價469元。

●家居

・PHILIPS LED 調光調色吸頂燈 82W，原價6,599元，折1,400元，優惠價5,199元。

・OSRAM 歐司朗 LED 吸頂燈 40W，原價2,699元，折700元，優惠價1,999元。

・MAMBA 人體工學椅 70×63×124-134cm，原價5699元，折價1200元，優惠價4499元。

・STAKMORE 實木摺疊椅，原價999元，折價230元，優惠價769元。

●寵物

・Mon Petit 罐頭雙拼主食罐 85克×24入，原價569元，折價150元，優惠價419元。

・Mon Petit 小鮮肉泥 10克×80入，原價699元，折價200元，優惠價499元。

・DOG CAT STAR 牛凍乾 348克，原價1279元，折價320元，優惠價959元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。