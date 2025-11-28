CEO等級教授好市多失控！為車位抓狂動手　經濟「極度不好」賠3萬

▲台中北屯好市多假日人潮多，結果因為車位引起民眾糾紛。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名伍男曾任多間公司執行長、某校教授，假日到北屯好市多消費時，不滿工作人員停車場放行規則，竟在現場與另一輛車的民眾發生爭吵，甚至上前推擠，不讓對方下車，導致對方受傷。伍男說，自己為博士學歷，但現在不能教書，經濟極度不好，以3萬元與對方調解成立，獲緩刑。

今年3月8日15時許，伍男駕車前往台中北屯好市多賣場，在等待車位進場時，不滿工作人員不顧車位已滿，仍放行一台轎車。伍男上前跟該車駕駛及車上乘客理論，用力推擠該車車門，不讓上頭人員下車，也導致該車民眾頭部被車門夾上，遭報警提告。

檢方追查後，發現伍男是因不滿交通管制方式，現場行車紀錄器與監視器畫面均有拍攝到過程，並有現場工作人員作證。認定伍男涉犯強制、傷害罪，應從一重以傷害罪處斷。

雙方經調解，已經同意以3萬元調解，伍男每月給付1250元，至清償完畢為止。告訴人撤回傷害告訴，並同意強制罪部分給予緩刑。

台中地方法院考量，伍男自述學歷為博士、目前無業無法教書，收入靠太太資助，名下金融卡又被封、有貸款，經濟情況極端不好，伍男犯後態度尚可，是一時失慮，依強制罪處拘役30日、緩刑2年。