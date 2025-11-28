　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

CEO等級教授好市多失控！為車位抓狂動手　經濟「極度不好」賠3萬

▲▼北屯好市多,台中,北屯,美式賣場,大賣場,costoco。（圖／記者許權毅攝）

▲台中北屯好市多假日人潮多，結果因為車位引起民眾糾紛。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名伍男曾任多間公司執行長、某校教授，假日到北屯好市多消費時，不滿工作人員停車場放行規則，竟在現場與另一輛車的民眾發生爭吵，甚至上前推擠，不讓對方下車，導致對方受傷。伍男說，自己為博士學歷，但現在不能教書，經濟極度不好，以3萬元與對方調解成立，獲緩刑。

今年3月8日15時許，伍男駕車前往台中北屯好市多賣場，在等待車位進場時，不滿工作人員不顧車位已滿，仍放行一台轎車。伍男上前跟該車駕駛及車上乘客理論，用力推擠該車車門，不讓上頭人員下車，也導致該車民眾頭部被車門夾上，遭報警提告。

檢方追查後，發現伍男是因不滿交通管制方式，現場行車紀錄器與監視器畫面均有拍攝到過程，並有現場工作人員作證。認定伍男涉犯強制、傷害罪，應從一重以傷害罪處斷。

雙方經調解，已經同意以3萬元調解，伍男每月給付1250元，至清償完畢為止。告訴人撤回傷害告訴，並同意強制罪部分給予緩刑。

台中地方法院考量，伍男自述學歷為博士、目前無業無法教書，收入靠太太資助，名下金融卡又被封、有貸款，經濟情況極端不好，伍男犯後態度尚可，是一時失慮，依強制罪處拘役30日、緩刑2年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
第三組藝人缺席MAMA！官方禁藝人引導尖叫　2主持人將開場致
CEO教授好市多失控！為車位抓狂動手　經濟「極度不好」賠3萬
香港宏福苑大火釀94死　館長發文哀悼：以個人名義捐款一百萬港
好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」嘆：白跑一趟
業者太黑心！遭市府貼「慎選消費」公告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

又傳法官過勞病倒　行政法院審判長蔡紹良加班不適...急診住院

CEO等級教授好市多失控！為車位抓狂動手　經濟「極度不好」賠3萬

台中美容業者怡豫超黑心！屢坑身障者、學生妹　市府貼公文警告

色誘中風翁！天道盟公主強奪房產囚禁虐死人　判12年賠130.9萬

快訊／禁陸客來台重創股價　「購物站天后」炒股撈4500萬遭起訴

獨／富二代走私3億槍毒！重金聘李文宗律師出戰　他神態輕鬆出庭

苗栗路口2車事故！19歲無照男翻車 波及路旁3車再遭重罰

快訊／濃煙竄天畫面曝！高雄烤漆廠起火狂燒　26車63人灌救中

台中警半夜偷查女子戶籍地　判刑4月「不能易科罰金」恐入獄

快訊／桃園某幼兒園抽水馬達起火　4師53童緊急疏散逃生

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

又傳法官過勞病倒　行政法院審判長蔡紹良加班不適...急診住院

CEO等級教授好市多失控！為車位抓狂動手　經濟「極度不好」賠3萬

台中美容業者怡豫超黑心！屢坑身障者、學生妹　市府貼公文警告

色誘中風翁！天道盟公主強奪房產囚禁虐死人　判12年賠130.9萬

快訊／禁陸客來台重創股價　「購物站天后」炒股撈4500萬遭起訴

獨／富二代走私3億槍毒！重金聘李文宗律師出戰　他神態輕鬆出庭

苗栗路口2車事故！19歲無照男翻車 波及路旁3車再遭重罰

快訊／濃煙竄天畫面曝！高雄烤漆廠起火狂燒　26車63人灌救中

台中警半夜偷查女子戶籍地　判刑4月「不能易科罰金」恐入獄

快訊／桃園某幼兒園抽水馬達起火　4師53童緊急疏散逃生

港網友熱心整理大火逃生必備「隨身8物」　帶寵物逃離需謹記6要點

快訊／2027年核三有望重啟　卓榮泰：安全無虞的情況下做規劃

台東縣府打造銀髮就業舞台　旅日教師返台授課展現熟齡能量

外勞現買房潮？桃園房仲曝「集資買公寓」現況：在地人還在等崩盤

第三組藝人缺席MAMA！官方禁藝人引導尖叫　2主持人將開場致哀

傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

國際終止婦女受暴日　東警與蘭馨協會呼籲「性別暴力零容忍」

他列5缺點嫌九份「最糞景點」！一票反大推：在台灣算A+了

又傳法官過勞病倒　行政法院審判長蔡紹良加班不適...急診住院

冬天特別想躲起來？可能是催產素不足！心理師教你快速補充

【惡火爆發前】宏福苑44死「起火畫面」曝！　引燃防塵網火勢瞬間不可收拾

社會熱門新聞

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

台男轉機遭帶走「今晨獲釋」　妻子曝現況

網購護理師國考證書被錄取　她急自首

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

鑽好市多貨架「露乳拍照」！網黃2人組到案

萬華市場大火　燒到隔壁幼兒園

即／高雄烤漆廠起火狂燒　濃煙竄天灌救中

即／禁陸客來台重創股價　「購物站天后」炒股遭起訴

羅唯仁洩台積電機密　早在10月就出境

更多熱門

相關新聞

好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」

好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」

美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周Black Friday（黑五）」24日正式開跑，陸續推出多項產品優惠，總數多達500多項，不過，就有不少網友到臉書粉專上抱怨，直呼因為沒有限購，所以很多東西根本買不到。

台中美容業者怡豫坑人　市府貼公文警告

台中美容業者怡豫坑人　市府貼公文警告

員警半夜偷查女子戶籍地恐入獄

員警半夜偷查女子戶籍地恐入獄

「台中好甜百大店家」深夜遭逆向車衝撞

「台中好甜百大店家」深夜遭逆向車衝撞

9歲男童遭反鎖夜走3公里　警助平安返家

9歲男童遭反鎖夜走3公里　警助平安返家

關鍵字：

台中教授好市多車位生氣強制罪傷害

讀者迴響

熱門新聞

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香

解婕翎「整集忘拉拉鍊」！

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面