好市多會員曬「黑五戰利品」大爆滿！網喊：台人真的有錢有閒

▲會員紛紛曬出好市多黑五戰利品。（圖／翻攝自好市多我都唸Costco）

記者鄺郁庭／綜合報導

好市多黑五一開打，全台各店瞬間被擠爆，不少粉絲也紛紛曬「戰利品」，粉專「好市多我都唸Costco」就發文辦「第一屆戰利品分享大會」。貼文吸引會員們回報戰況，一字排開的戰利品照讓網友直呼「台灣人真的有錢有閒」。底下更是留言區大亂鬥，從買不到、限購、生火、炫戰力到求代買等狀況通通有。

粉專「好市多我都唸Costco」27日發文「我自行宣布，Fecebook第一屆《好市多黑五購物車》戰利品分享，正式開始」。網友紛紛曬出自己成果，有人直接亮出「168瓶高粱」，讓留言區瞬間沸騰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有網友貼出巨量家電、地墊與除濕機照；也有人感嘆，「黑五有些商品真的要限購，不需要為了搶購氛圍犧牲掉多數會員的權利，一堆商品根本買不到。」

戰利品照引發討論，「台灣人真的是有錢有閒」、「好險沒去，存了10萬元」、「黑五真的不行去耶，擠的跟沙丁魚一樣」、「戰利品搶不到，太限量了」、「第一天就兩車哇哈哈哈哈」、「很弱，買一點點而已」、「只有買一組科克蘭鮮奶跟一包唐揚雞而已…看到那人潮跟排隊結帳潮就只想趕快出去。」

除了好市多，第二間 IKEA「賣場快閃店」進駐天母家樂福，11／28 試營運、11／29 正式開幕。店內以冬季節慶與日常採買為核心，集結近 200 項商品，包括耶誕家飾、熱銷收納用品與瑞典食品，讓天母居民在熟悉的生活圈就能找到過節布置靈感與日常所需。開幕期間也推出限定贈品與抽獎活動。