快訊／好市多「黑五剩2天」優惠曝光！Apple商品入列　網購日接力

▲好市多黑五倒數，官方公布「第6波優惠」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物周」明（29）日邁入倒數第2天，官方臉書再曝光第6波黑五優惠品，包括Apple iMac、Apple Watch都入列，分別省下4000元、1200元，生鮮則祭出人氣商品「雞里肌肉真空包」每公斤省50元。此外，在黑五落幕後，緊接12月1日至12月7日加碼「Cyber Monday 超級網購星期一」，多達300項商品下殺。

▲好市多黑五邁入倒數第2天，第6波優惠曝光。（圖／翻攝自「台灣好市多」臉書）



好市多黑五「第6波優惠」搶先看：

●3C

・Apple iMac 4.5K Retina 8核心／256G SSD，省4100元。

・Apple Watch 11代 GPS 42公釐 鋁金屬錶殼搭運動型錶帶，省1200元。

▲▼好市多黑五邁入倒數第2天，Apple商品優惠。（圖／翻攝自「台灣好市多」臉書）

●精品

・PAMP 財富女神黃金條塊 500g，省26,000元。

▼財富女神黃金條塊，省2萬6千元。（圖／翻攝自「台灣好市多」臉書）

●生活

・小白兔竹炭握式暖暖包 30入，省70元。

▲好市多黑五邁入倒數第2天，「台灣雞里肌肉真空包」列入黑五名單。（圖／翻攝自「台灣好市多」臉書）

●生鮮、食品

・台灣雞里肌肉真空包（秤重商品），每公斤省50元。



・義美小泡芙 草莓＋牛奶，省70元。

・法式烤布蕾 SENOBLE，省80元。

・CHATEAU GISCOURS 法國紅葡萄酒 750ml 2021，省400元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼好市多黑五邁入倒數第2天，將於11月30日落幕。（圖／翻攝自「台灣好市多」臉書）

好市多「黑五」自11月24日至11月30日開跑，期間營業時間自上午8點至晚間9點半，優惠進入倒數階段，不少人氣商品陸續完售，特價品的服裝尺寸、鞋類尺碼也陸續減少，消費者可把握折扣機會。

●超級網購星期一

好市多在「黑五」落幕後，緊接在12月1日至12月7日推出「Cyber Monday 超級網購星期一」，超過300項商品全面下殺，涵蓋3C、大家電、保暖服飾、健身補給、節慶商品、零食等。

其中最大亮點是「黑鑽會員」可提前3天開搶，也就是自11月28日至11月30日，使用專屬優惠代碼，單筆滿8,800元現折800元；在12月1日「網購星期一」當天，所有會員都能享有同樣的滿額折抵優惠，等於黑鑽會員可享兩次折抵。

▲好市多將推出「超級網購星期一」。（圖／業者提供）

此次「超級網購星期一」優惠品當中，Philips、Samsung大尺寸電視8折起，Sharp冰箱、Whirlpool 蒸氣洗脫烘、Brother標籤機、迪朗奇義式咖啡機、Vinvautz紅酒櫃等，多款熱門家電、居家品同步降價。

節慶禮品與玩具組同樣受矚目，曾在社群引發搶購的「路易吉絨毛玩偶」再度回歸，LEGO系列也在名單中。其他還有健康與健身補給品，如高蛋白飲、膠原蛋白粉、冷凍雞精、無麩質燕麥片也列入優惠。刷Costco富邦聯名卡還可享3%現金回饋無上限，讓年末購物季再掀一波搶購熱潮。