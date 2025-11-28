　
民生消費

快訊／好市多「黑五剩2天」優惠曝光！Apple商品入列　網購日接力

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑五倒數，官方公布「第6波優惠」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物周」明（29）日邁入倒數第2天，官方臉書再曝光第6波黑五優惠品，包括Apple iMac、Apple Watch都入列，分別省下4000元、1200元，生鮮則祭出人氣商品「雞里肌肉真空包」每公斤省50元。此外，在黑五落幕後，緊接12月1日至12月7日加碼「Cyber Monday 超級網購星期一」，多達300項商品下殺。

▲▼好市多黑五邁入倒數第2天，將於11月30日落幕。（圖／翻攝自「台灣好市多」臉書）

▲好市多黑五邁入倒數第2天，第6波優惠曝光。（圖／翻攝自「台灣好市多」臉書）

好市多黑五「第6波優惠」搶先看：

●3C

・Apple iMac 4.5K Retina 8核心／256G SSD，省4100元。

・Apple Watch 11代 GPS 42公釐 鋁金屬錶殼搭運動型錶帶，省1200元。

▲▼好市多黑五邁入倒數第2天，將於11月30日落幕。（圖／翻攝自「台灣好市多」臉書）

▲▼好市多黑五邁入倒數第2天，Apple商品優惠。（圖／翻攝自「台灣好市多」臉書）

▲▼好市多黑五邁入倒數第2天，將於11月30日落幕。（圖／翻攝自「台灣好市多」臉書）

●精品

・PAMP 財富女神黃金條塊 500g，省26,000元。

▼財富女神黃金條塊，省2萬6千元。（圖／翻攝自「台灣好市多」臉書）

▲▼好市多黑五邁入倒數第2天，將於11月30日落幕。（圖／翻攝自「台灣好市多」臉書）

●生活

・小白兔竹炭握式暖暖包 30入，省70元。

▲▼好市多黑五邁入倒數第2天，將於11月30日落幕。（圖／翻攝自「台灣好市多」臉書）

▲好市多黑五邁入倒數第2天，「台灣雞里肌肉真空包」列入黑五名單。（圖／翻攝自「台灣好市多」臉書）

●生鮮、食品

・台灣雞里肌肉真空包（秤重商品），每公斤省50元。

・義美小泡芙 草莓＋牛奶，省70元。

・法式烤布蕾 SENOBLE，省80元。

・CHATEAU GISCOURS 法國紅葡萄酒 750ml 2021，省400元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼好市多黑五邁入倒數第2天，將於11月30日落幕。（圖／翻攝自「台灣好市多」臉書）

▲▼好市多黑五邁入倒數第2天，將於11月30日落幕。（圖／翻攝自「台灣好市多」臉書）

▲▼好市多黑五邁入倒數第2天，將於11月30日落幕。（圖／翻攝自「台灣好市多」臉書）

好市多「黑五」自11月24日至11月30日開跑，期間營業時間自上午8點至晚間9點半，優惠進入倒數階段，不少人氣商品陸續完售，特價品的服裝尺寸、鞋類尺碼也陸續減少，消費者可把握折扣機會。

●超級網購星期一

好市多在「黑五」落幕後，緊接在12月1日至12月7日推出「Cyber Monday 超級網購星期一」，超過300項商品全面下殺，涵蓋3C、大家電、保暖服飾、健身補給、節慶商品、零食等。

其中最大亮點是「黑鑽會員」可提前3天開搶，也就是自11月28日至11月30日，使用專屬優惠代碼，單筆滿8,800元現折800元；在12月1日「網購星期一」當天，所有會員都能享有同樣的滿額折抵優惠，等於黑鑽會員可享兩次折抵。

▲▼好市多將推出「超級網購星期一」。（圖／業者提供）

▲好市多將推出「超級網購星期一」。（圖／業者提供）

此次「超級網購星期一」優惠品當中，Philips、Samsung大尺寸電視8折起，Sharp冰箱、Whirlpool 蒸氣洗脫烘、Brother標籤機、迪朗奇義式咖啡機、Vinvautz紅酒櫃等，多款熱門家電、居家品同步降價。

節慶禮品與玩具組同樣受矚目，曾在社群引發搶購的「路易吉絨毛玩偶」再度回歸，LEGO系列也在名單中。其他還有健康與健身補給品，如高蛋白飲、膠原蛋白粉、冷凍雞精、無麩質燕麥片也列入優惠。刷Costco富邦聯名卡還可享3%現金回饋無上限，讓年末購物季再掀一波搶購熱潮。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

OKmart明年「停止蝦皮境內包裹寄取」　跨境服務保留

大金空調總代理和泰興業　新卸任總經理交接

快訊／好市多「黑五剩2天」優惠曝光！Apple商品入列　網購日接力

全聯屏東崁頂門市試營運！賣場面積370坪　當地首間大型超市

2025魚油品牌聲量榜出爐！全民關注「好油」話題升溫

好市多「黑五第5天優惠」懶人包　洗衣精、嫩肩里肌下殺被瘋搶

超商「雞排+珍奶」罪惡組合優惠　周末3天「買2送2」一次看

【廣編】林鳳營榮獲國際三大品質風味獎肯定　以「濃純香」再創台灣乳品新標竿

冬日火鍋新選！勤美洲際推高檔海陸鍋　涮美國牛小排配百萬夜景

好市多黑五「第5波優惠」搶先看　夏普吹風機、美國嫩肩里肌入列

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

台積電傳設廠南科特定區　2000名老農翻身變田僑仔

偶像劇演太多！　邱澤、許瑋甯真的結婚「試婚紗竟笑場」：像有攝影機在拍

台鐵試辦「平溪線鐵道放天燈」　明天起周末假日3區域開放

今年新增器捐註記3.8萬人　器捐中心揭實務困難：家屬溝通成關鍵

宏遠證攜三大電信　啟用防詐專屬簡訊短碼獲肯定

全國AI頂尖決戰號台南會展中心　左鎮國小、南化國中衝出偏鄉奪冠亞軍

士林分署推青春版反詐課　南港高工學生嗨喊：長知識了！

OKmart明年「停止蝦皮境內包裹寄取」　跨境服務保留

74歲阿北駕車失控撞燈桿　整支倒下壓中3車...驚險畫面曝光

主管告知「你被點名查稅」要他交1資料！全場嚇勸快逃：不能給

【我真的是台灣人】被誤認為外籍移工...移民署來他緊張跟著一起跑XD

好市多會員曬「黑五戰利品」　狂洗推車爆滿照

好市多會員曬「黑五戰利品」　狂洗推車爆滿照

好市多黑五一開打，全台各店瞬間被擠爆，不少粉絲也紛紛曬「戰利品」，粉專「好市多我都唸Costco」就發文辦「第一屆戰利品分享大會」。貼文吸引會員們回報戰況，一字排開的戰利品照讓網友直呼「台灣人真的有錢有閒」。底下更是留言區大亂鬥，從買不到、限購、生火、炫戰力到求代買等狀況通通有。

CEO等級教授為好市多車位動手

CEO等級教授為好市多車位動手

好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」

好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」

好市多「黑五第5天優惠」懶人包

好市多「黑五第5天優惠」懶人包

鑽好市多貨架「露乳拍照」！網黃2人組到案

鑽好市多貨架「露乳拍照」！網黃2人組到案

