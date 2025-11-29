快訊／好市多「黑五最後1天」優惠曝光！Apple筆電省3千

▲好市多黑五將在11月30日迎來最後一天。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物周」將於明（30日）邁入最後1天，官方臉書也曝光最後一波優惠，包括Apple MacBook Air 13吋 筆電折價3000元，其他還有關山一級御用米折114元，無論是3C、民生品都能趁折扣入手。

▲好市多黑五最後一天優惠曝光。（圖／翻攝自臉書「台灣好市多」）

好市多「黑五最後一天」優惠曝光：

・Apple MacBook Air M4 13吋／10核心／256G SSD，折價3000元。

・關山一級御用米（9公斤），折價114元。

・超大菠菜義大利餃，折價80元。

・博多明太子蝦餅禮盒（27入），折價80元。

・CH. Smith Haut Lafitte 法國紅葡萄酒 2021（750毫升），折價854元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。



▼好市多黑五最後一天優惠曝光。（圖／翻攝自臉書「台灣好市多」，下同）

好市多今年「黑五」自11月24日至11月30日，營業時間提早至上午8點～晚間9點半，優惠商品多達500多項。進入倒數階段，不少人氣商品陸續完售，特價品的服裝尺寸、鞋類尺碼也陸續減少，消費者可把握折扣機會。

▲好市多將推出「超級網購星期一」。（圖／業者提供）

而在「黑五」落幕後，好市多緊接在12月1日至12月7日推出「Cyber Monday 超級網購星期一」，超過300項商品全面下殺，涵蓋3C、大家電、保暖服飾、健身補給、節慶商品、零食等。

其中最大亮點是「黑鑽會員」可提前3天開搶，也就是自11月28日至11月30日，使用專屬優惠代碼，單筆滿8,800元現折800元；在12月1日「網購星期一」當天，所有會員都能享有同樣的滿額折抵優惠，等於黑鑽會員可享兩次折抵。