香港宏福苑大火最新通報！　失蹤名單中「144人確認安全」

記者廖翊慈／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截止11月28日下午三點通報，目前已造成128人死亡、79人受傷，有大約200人情況未明。香港特區政府29日下午召開記者會，再次更新通報。

據《央視新聞》報導，香港特區政府29日下午召開記者會宣布，此前被列入大埔宏福苑火災失踪名單的人士中，已確認144人安全無恙。

▲香港宏福苑大火現場，人們擺放花束悼念罹難者。（圖／路透）

消防人員已於28日上午10時18分，完成事故現場的滅火及救援工作。警方先前共接獲467宗失蹤人口求助，其中部分屬重複案件，目前確定在失聯者中，39人已罹難，35名受傷者已送院，另有110人確認安全，仍有約200人狀況未明，目前已確認144人的安全狀況。

香港保安局同時指出，經初步調查，起火樓棟棚網保護網，達到阻燃要求，但包圍樓棟窗門的發泡膠板（俗稱保麗龍）高度易燃，根據初步調查，宏昌閣低層圍網最先起火，因發泡膠板快速蔓延，及波及其他樓棟，同時令玻璃爆破、火勢快速增強並蔓延到室內，引發大面積同時起火。





▲香港宏福苑致命火災後的景象。（圖／路透）

香港廉政公署28日成立專案小組調查工程貪污疑雲，當天在多區拘捕8人，包括工程顧問、棚架工程分包商及中間人。整起事故完整調查預計需花費3至4週時間。