宏福苑大火釀128死！　勞工處：曾檢查16次、發出6次改善通知

記者廖翊慈／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截至11月28日下午三點通報，目前已造成128人死亡、79人受傷，仍有多人失聯。香港勞工處發言人表示，宏福苑居民曾對維修工程提出質疑，認為承包商為建築物覆蓋的綠色防護網可能具有可燃性。

據《路透社》報導，過去一年，大廈居民多次投訴翻新工程存在火災隱患，卻屢遭當局無視，稱「發生火災的風險相對較低」，引發眾怒。

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透）

勞工處負責協助執行屋宇署制定的建築標準，該部門隨後審查了防護網的安全認證，並告知居民其「阻燃性能」符合標準。然而香港警方週四表示，該建築群外牆「懸掛的防護網、膜材、防水帆布及塑料布均涉嫌不符合消防安全標準」。

勞工處表示，自2024年7月至2025年11月期間，共對宏福苑進行了16次安全檢查。該部門針對該建築群的施工問題，向承建商發出6份改善通知書，並啟動三宗檢控程序，但未透露結果。

▲香港宏福苑大火完整調查仍在進行中。（圖／路透社）

一名住戶表示，窗邊安裝的保麗龍阻隔了父母視線，致使他們未能察覺屋外熊熊烈火與濃煙，「直到我打電話通知，他們才發現起火。」其父母獲救後在醫院情況穩定。

香港保安局同時指出，經初步調查，起火樓棟棚網保護網，達到阻燃要求，但包圍樓棟窗門的發泡膠板（俗稱保麗龍）高度易燃，根據初步調查，宏昌閣低層圍網最先起火，因發泡膠板快速蔓延，及波及其他樓棟，同時令玻璃爆破、火勢快速增強並蔓延到室內，引發大面積同時起火。

▲▼香港宏福苑大火後，人們擺放花束悼念罹難者。（圖／路透）

報導指出，過去一年業主與物業管理會議紀錄顯示，多處消防隱患，包括2025年10月管理方通報，消防水口、水龍頭組件、火警鈴、滅火器、消防水帶捲盤及應急燈電池等均需維修或更換等，但未證實是否都已解決。



保安局局長鄧炳強週五證實，大廈火警系統運作不正常，印證居民長期投訴，火災發生時，很多居民表示沒有聽到警鈴響。眾多因素下，也促使「人禍」輿論的發酵。'

目前警方表示，整起案件調查需花費3至4週的時間。