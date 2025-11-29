　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

宏福苑大火釀128死！　勞工處：曾檢查16次、發出6次改善通知

記者廖翊慈／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截至11月28日下午三點通報，目前已造成128人死亡、79人受傷，仍有多人失聯。香港勞工處發言人表示，宏福苑居民曾對維修工程提出質疑，認為承包商為建築物覆蓋的綠色防護網可能具有可燃性。

據《路透社》報導，過去一年，大廈居民多次投訴翻新工程存在火災隱患，卻屢遭當局無視，稱「發生火災的風險相對較低」，引發眾怒。

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透）

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透）

勞工處負責協助執行屋宇署制定的建築標準，該部門隨後審查了防護網的安全認證，並告知居民其「阻燃性能」符合標準。然而香港警方週四表示，該建築群外牆「懸掛的防護網、膜材、防水帆布及塑料布均涉嫌不符合消防安全標準」。

勞工處表示，自2024年7月至2025年11月期間，共對宏福苑進行了16次安全檢查。該部門針對該建築群的施工問題，向承建商發出6份改善通知書，並啟動三宗檢控程序，但未透露結果。

▲香港宏福苑大火。（圖／路透社）

▲香港宏福苑大火完整調查仍在進行中。（圖／路透社）

一名住戶表示，窗邊安裝的保麗龍阻隔了父母視線，致使他們未能察覺屋外熊熊烈火與濃煙，「直到我打電話通知，他們才發現起火。」其父母獲救後在醫院情況穩定。

香港保安局同時指出，經初步調查，起火樓棟棚網保護網，達到阻燃要求，但包圍樓棟窗門的發泡膠板（俗稱保麗龍）高度易燃，根據初步調查，宏昌閣低層圍網最先起火，因發泡膠板快速蔓延，及波及其他樓棟，同時令玻璃爆破、火勢快速增強並蔓延到室內，引發大面積同時起火。

▲▼香港宏福苑大火現場，人們擺放花束悼念罹難者。（圖／路透）

▲▼香港宏福苑大火後，人們擺放花束悼念罹難者。（圖／路透）

▲▼香港宏福苑致命火災後的景象。（圖／路透）

報導指出，過去一年業主與物業管理會議紀錄顯示，多處消防隱患，包括2025年10月管理方通報，消防水口、水龍頭組件、火警鈴、滅火器、消防水帶捲盤及應急燈電池等均需維修或更換等，但未證實是否都已解決。

保安局局長鄧炳強週五證實，大廈火警系統運作不正常，印證居民長期投訴，火災發生時，很多居民表示沒有聽到警鈴響。眾多因素下，也促使「人禍」輿論的發酵。'

目前警方表示，整起案件調查需花費3至4週的時間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大咖齊送李順載太催淚！　李瑞鎮潰堤痛哭：這次不能一起旅行
在野黨邀立院國情報告　賴清德：若符憲政程序「願到國會向人民報
19歲陽光女大生載妹遇死劫　女學生、司機起訴
楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔爆閨蜜情鬧翻　當天行蹤曝光
獨／北捷驚見「針孔攝狼」！　手提袋狂頂裙底畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

宏福苑大火釀128死！　勞工處：曾檢查16次、發出6次改善通知

《動物方城市2》陸票房破5億元！　影迷嗨喊：從學生看到當老師了

10多天未排便！老伯送醫開刀「屎竟從嘴巴噴出」　再晚一天下場慘

宏福苑大火128死！公務員竟設晚宴宣傳選舉　「敏感菜色」遭罵翻

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦泣：他真的好聰明

宏福苑惡火被疑「沒用直升機」救火　消防處長：會加劇火勢

宏福苑驚傳「坐計程車偷物資」　他火大轟：比乞丐還可憐

宏福苑惡火「最靈車公廟」新年下簽預警　《新聞女王》劇情發毛

宏福苑惡火！　建築工程公司3負責人「涉誤殺」獲保

宏福苑「菲傭肉身護3月大幼主」　加護病房搶命

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

宏福苑大火釀128死！　勞工處：曾檢查16次、發出6次改善通知

《動物方城市2》陸票房破5億元！　影迷嗨喊：從學生看到當老師了

10多天未排便！老伯送醫開刀「屎竟從嘴巴噴出」　再晚一天下場慘

宏福苑大火128死！公務員竟設晚宴宣傳選舉　「敏感菜色」遭罵翻

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦泣：他真的好聰明

宏福苑惡火被疑「沒用直升機」救火　消防處長：會加劇火勢

宏福苑驚傳「坐計程車偷物資」　他火大轟：比乞丐還可憐

宏福苑惡火「最靈車公廟」新年下簽預警　《新聞女王》劇情發毛

宏福苑惡火！　建築工程公司3負責人「涉誤殺」獲保

宏福苑「菲傭肉身護3月大幼主」　加護病房搶命

台東死亡車禍！小貨車左轉與直行機車碰撞　騎士送醫不治

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

王勝偉談後藤光尊帶兵善溝通、打擊有一套　盼明年突破百轟大關

藍白邀赴立院國情報告　賴清德：若符憲政程序願到國會向人民報告

史上第2神！SGA連92場轟破20分　雷霆二當家回歸19勝1敗獨走

華碩ProArt影視菁英交流會圓滿落幕　多款新品領先登場

不是求脫單！韓國遊客參拜月老「桌上擺滿1物」 網傻：台灣人很鬧

鄭兆行爆料王勝偉「一早就跑步」　41歲老將續拚球季有重要責任

搶救國道客運！TPASS 2.0+加碼上路　和欣快閃台南再送優惠

上節目替柯文哲復出鋪路？　陳佩琪駁：瞎掰還是要有點功力

【土地公傻眼】萌娃提「小耶穌」大人笑翻：這阿彌陀佛餒

大陸熱門新聞

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

宏福苑惡火　「最靈車公廟」新年下簽預警

宏福苑前保安主管爆：警鐘被關掉　成128死浩劫幫凶

宏福苑「菲傭肉身護3月大幼主」　加護病房搶命

宏福苑大火128死！公務員選舉宴「敏感菜色」遭罵

沒用直升機灌救宏福苑惡火　消防處長：會加劇火勢

宏福苑慘劇已128死！廉政公署拘捕8人

快訊／宏福苑大火「最新調查結果」出爐！

宏福苑驚傳「坐計程車偷物資」　他火大轟：比乞丐還可憐

海基會：陸客遊金門不再「爆買」

陸民企研發「高超音速導彈」完成基本型量產 射程可達1300公里

宏福苑惡火！　建築工程公司3負責人「涉誤殺」獲保

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

高市稱無認定台灣地位　中方嗆：不思悔改

更多熱門

相關新聞

AV女優捐款救香港惡火！遭酸蹭熱度反擊了

AV女優捐款救香港惡火！遭酸蹭熱度反擊了

香港大埔宏福苑日前發生嚴重火災，造成128人死亡，上千個家遭燒毀，許多藝人紛紛伸出援手，捐款捐物以協助災民。「香港第一AV女優」素海霖向醫院捐款，卻遭到部分網友的質疑與攻擊，氣得她反嗆：「捐多少關你X事！」

宏福苑大火128死！公務員選舉宴「敏感菜色」遭罵

宏福苑大火128死！公務員選舉宴「敏感菜色」遭罵

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

沒用直升機灌救宏福苑惡火　消防處長：會加劇火勢

沒用直升機灌救宏福苑惡火　消防處長：會加劇火勢

宏福苑驚傳「坐計程車偷物資」　他火大轟：比乞丐還可憐

宏福苑驚傳「坐計程車偷物資」　他火大轟：比乞丐還可憐

關鍵字：

宏福苑大埔火災消防安全火災香港大火

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

「張君雅小妹妹」結婚了！

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

AV女優當小三　悄悄引退消失

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

霍建華、林心如參加邱澤許瑋甯婚禮　兩大男神同框

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面