香港宏福苑大火仍「200人情況未明」　 保安局：不排除還有遺體

記者廖翊慈／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截止11月28日下午三點通報，目前已造成128人死亡、79人受傷。香港保安局指出，目前仍有大約200人情況未明。

據《封面新聞》報導，消防人員已於28日上午10時18分，完成事故現場的滅火及救援工作。香港特區政府保安局局長鄧炳強再次向死傷者及其家屬表達慰問。

▲香港大埔居屋宏福苑26日發生大火。（圖／路透）

鄭炳強表示，仍有16具遺體留在大廈內，不排除警方後續進入現場搜證調查時，可能再發現遺體，已確認身份的死者有39人，其餘遺體約有一半是在大樓內發現。

警方共接獲467宗失蹤人口求助，其中部分屬重複案件，目前確定在失聯者中，39人已罹難，35名受傷者已送院，另有110人確認安全，仍有約200人的狀況未明。

▲▼香港宏福苑致命火災後的景象。（圖／路透）

香港保安局同時指出，經初步調查，起火樓棟棚網保護網，達到阻燃要求，但包圍樓棟窗門的發泡膠板（俗稱保麗龍）高度易燃，根據初步調查，宏昌閣低層圍網最先起火，因發泡膠板快速蔓延，及波及其他樓棟，同時令玻璃爆破、火勢快速增強並蔓延到室內，引發大面積同時起火。

香港廉政公署28日成立專案小組調查工程貪污疑雲，當天在多區拘捕8人，包括工程顧問、棚架工程分包商及中間人。整起事故完整調查預計需花費3至4週時間。

