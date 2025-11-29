　
國際

俄軍「夜襲基輔」1死15傷！　數百架無人機、飛彈狂轟6小時

▲▼俄羅斯空襲烏克蘭基輔。（圖／路透）

▲俄羅斯徹夜空襲基輔，再度造成1死15傷的慘劇。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭首都基輔29日凌晨遭遇俄羅斯大規模飛彈與無人機聯合攻擊，造成至少1名男性死亡，另有15人受傷，其中包含1名兒童。攻擊範圍涵蓋市內6個行政區，多棟住宅大樓嚴重受損。

根據《基輔獨立報》報導，自29日凌晨1時起，基輔各地爆炸聲響不斷，無人機在夜空中盤旋，而在此之前烏克蘭當局就已經對全國發布空襲警報。俄軍在持續長達數小時的攻勢中，發射了數十枚飛彈和數百架無人機，鎖定首都基輔進行密集轟炸。

▲▼俄羅斯空襲烏克蘭基輔。（圖／路透）

▲▼基輔與周遭地區多棟房屋遭炸毀，1名男性罹難。（圖／路透）

▲▼俄羅斯空襲烏克蘭基輔。（圖／路透）

直到29日上午7時，攻擊行動再度升級，俄軍動用包括「匕首」極音速飛彈在內的先進武器，對基輔展開第二波攻勢。受襲地點遍及斯維亞托申斯基、第聶伯、達爾尼茨基、舍甫琴科夫斯基及索洛米揚斯基等6個行政區。

基輔州軍事管理局局長季莫爾·特卡琴科證實，在斯維亞托申斯基區的攻擊現場，救援人員從瓦礫堆中挖出1名男性遇難者遺體。而在第聶伯區和舍甫琴科夫斯基區，有多棟住宅大樓的高樓層完全被摧毀，斯維亞托申斯基區和索洛米揚斯基區也有高層建築1至3樓遭受重創。

基輔市長維塔利·克里契科在Telegram發文稱，至少8名傷患已送醫治療，其中在舍甫琴科夫斯基區有1名兒童受傷。全基輔市至少6棟公寓大樓發生火災，消防人員正全力搶救。

▲▼俄羅斯空襲烏克蘭基輔。（圖／路透）

▲基輔多處因遭空襲發生火警。（圖／路透）

第二波攻擊後，基輔多個地區出現大規模停電。克里契科市長指出，「城市西部地區完全沒有電力供應」，緊急搶修人員正在努力搶修。此外，首都右岸地區的住宅建築也面臨供水壓力不足的問題。

在基輔市郊的基輔州地區，布羅瓦里市一棟9層樓公寓大樓也遭到攻擊，造成至少2人受傷。州長米科拉·卡利什尼克證實了這起事件。烏克蘭國家緊急事務部門報告顯示，基輔州內有多棟民宅和20間車庫在攻擊中受損。

這次大規模攻擊距離上次俄軍對基輔的致命轟炸僅過數日，當時已造成7人死亡、20人受傷。俄羅斯持續對烏克蘭各大城市發動空襲，經常以民用基礎設施為目標，導致平民傷亡不斷。

 
11/27 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

相關新聞

高階指揮官遭擊殺　真主黨揚言報復

高階指揮官遭擊殺　真主黨揚言報復

真主黨領導人卡西姆（Naim Qassem）28日發表電視談話，強烈譴責以色列上周在貝魯特南郊刺殺其最高軍事指揮官塔布塔拜（Haytham Ali Tabtabai）的行動，並宣稱有權利進行報復，具體時機將由真主黨自行決定。

宏福苑善後！港特首李家超向內地求援醫療物資 感謝中央關愛

宏福苑善後！港特首李家超向內地求援醫療物資 感謝中央關愛

101禁飛區無人機違規拍照　女攝影師被罰30萬股票遭扣押

101禁飛區無人機違規拍照　女攝影師被罰30萬股票遭扣押

台南無人機熱顯像監控後壁廢棄物大火飛手跨區出勤支援

台南無人機熱顯像監控後壁廢棄物大火飛手跨區出勤支援

無人機500億採購登場！軍工股雷虎、中光電飛起來　9檔齊刷漲停

無人機500億採購登場！軍工股雷虎、中光電飛起來　9檔齊刷漲停

關鍵字：

基輔空襲俄軍攻擊飛彈轟炸無人機襲擊平民傷亡

讀者迴響

