宏福苑善後！港特首李家超向內地求援醫療物資　感謝中央關愛

大埔宏福苑五級火發生後一天，行政長官李家超昨（27）日視察災場後會見傳媒。他說，正草擬物資清單希望內地單位提供協助，包括勘察無人機、運輸帶、醫療用途「解凍劑」、燒傷醫療耗材、實驗室測試材料等，「將效率時間加快，我覺得都係展現積極性，盡快撫平傷痛。」他感謝中央港澳工作辦公室工作小組抵港協助工作，反映中央關愛，以及一方有難八方支援的精神。

李家超表示，感謝國家主席習近平對今次事件的高度重視，內地不同單位都表示很願意支持他們，「我好感謝佢哋（我很感謝他們）」，特區政府正草擬一份大型物資和支援清單，透過港澳辦應急機制，希望內地單位提供協助，物資包括勘察無人機、協助消防員爬上多層梯級的工具、運輸輸送帶、醫療用途「解凍劑」、燒傷醫療耗材、實驗室測試材料等。

李家超說，盡快向港澳辦提出取得物資，加快救援工作，感謝小組抵港協助工作，反映中央關愛，以及一方有難八方支援的精神。

李家超說，今次火災接獲不同領導表示支持，亦都多謝不同內地省市單位表示關心和支持，所以會盡快製作清單，「展現我哋積極性」，及偉大的關愛精神。

香港政務司司長陳國基表示，特區政府根據資源共享機制，尋求內地支援，加強火警調查和火災善後工作，非常感謝廣東消防救援總隊以及深圳市消防支隊，借用八架配有熱成像功能的勘察無人機，以及能提供長期供電的兩架無人機，相信有效加強香港消防工作。

