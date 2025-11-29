　
政治

高雄市長初選最新民調曝　綠3選將緊咬誤差範圍內、4人皆領先柯志恩

▲▼高雄市長民進黨初選民調。（圖／上報提供）

▲高雄市長民進黨初選民調。（圖／上報提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨高雄市長初選戰況越來越激烈，根據《上報》今（29日）公布最新民調，綠委邱議瑩以51.9%的支持度微幅領先賴瑞隆、許智傑，三人差距在誤差範圍中。另外若與大選潛在對手、國民黨立委柯志恩對比，則包含綠委林岱樺在內，4位綠營選將都領先柯志恩約20個百分點上下。

此次民調依照民進黨初選採取的「對比式民調」進行調查，結果顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7％，未表態為24.5％；其次為賴瑞隆以50.4%支持度領先柯志恩23.1％，未表態為26.4%；許智傑以50％支持度領先柯志恩23.7％，未表態為26.3％；最後一名是林岱樺以43.3％支持度領先柯志恩19.6％，未表態率為37.1％。

若從政黨支持來看，民進黨支持者的意向，林岱樺／柯志恩是64%與7％；邱議瑩／柯志恩是84.1%與5.9%；賴瑞隆／柯志恩是79.1%與7.9％；許智傑／柯志恩則是80.9%與6.1％。

從選區交叉分析來看，四名民進黨候選人都普遍領先柯志恩，一向被視為是國民黨鐵票區的第四選區（左營、楠梓），也呈現出柯志恩全數落後的現象；至於民進黨佔優勢的第七選區（三民），柯志恩支持度更是只介於13%至15%之間。

此次民調為《上報》委託《雨晴指標》公司進行，訪問地區為高雄市；抽樣方法採取分層比例隨機抽樣法，以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本；訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。

本次民調訪問日期為114年11月24日至26日；有效樣本為1074份；抽樣誤差在95％的信心水準下，約±3.0 個百分點。
 

關鍵字：

高雄初選民調邱議瑩賴瑞隆柯志恩許智傑林岱樺國民黨民進黨2026大選

