核三退役才半年就談重啟　王鴻薇批民進黨：既知如此當初何必關廠

▲核三廠。（圖／ETtoday資料照）



記者崔至雲／台北報導

經濟部27日核定核電廠現況評估報告，評估位於新北萬里區的核二廠，及屏東恆春鎮的核三廠具再運轉可行性，明年3月將提交再運轉計劃送核安會。國民黨立委王鴻薇質疑，核三廠是在今年五月才走入歷史，不到半年的時間，民進黨現在要往重啟的方向來做研擬。請問一下，既知如此何必當初呢？而且要花掉人民多少的納稅錢來做重啟？

王鴻薇指出，行政院長卓榮泰28日在立法院備詢的時候，他說如果核能安全無虞，願意朝2027年重啟核三來做規劃，這樣的說法大大的打臉蔡英文的非核家園。

王鴻薇表示，民進黨終於願意來檢討錯誤的能源政策，但時間落在2027年，時間非常的巧妙，因為那個時候正是賴清德要尋求連任，賴清德顯然是在為自己的連任之路來做解套跟拆彈，但不禁要問，核三廠是在今年五月才走入歷史，不到半年的時間，民進黨現在要往重啟的方向來做研擬。請問一下，既知如此何必當初呢？而且要花掉人民多少的納稅錢來做重啟？

王鴻薇說，顯然對於民進黨來說，能源政策有沒有錯誤不重要，會不會影響自己的選舉才重要，所以對於賴清德來說，還是他的選舉利益、政黨利益，要超過國家的利益跟人民的利益。

