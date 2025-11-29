　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／還原台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末　外交人員前線奔走卻中暗箭

▲▼快訊／台男轉機遭帶走「今晨獲釋」　妻子報平安。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台男轉機遭帶走。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

雲林一對陳姓夫婦前往中東旅遊，在阿布達比轉機時，陳男突遭5名武裝人員帶走，目前已獲釋。陳妻透露，丈夫疑因「同名同姓」遭誤抓，而陳妻透過藍委指控「向外交部求助沒有任何消息」。還原整起經過，根據杜拜當地法令，僅當事人家屬才能委任律師，但陳妻當下已搭機到土耳其與旅行團會合，駐處多次詢問陳妻是否願意回到杜拜協助委任，卻無下文，只好轉而洽詢當地友好律師，希望提供司法資源協助，陳男目前也由處長無償安置。對整起經過，有涉外人員坦言，一線外交人員奔走拆彈卻中暗箭，難免心寒。

陳男24日在阿布達比機場遭警方拘捕，並於杜拜當地28日凌晨1點獲釋。目前由駐杜拜辦事處協助安置，之後也將陪同陳男到12月3日向當地警方申請解除禁令返台。事發後，陳妻透過雲林當地立委張嘉郡指控，多次向駐外辦事處與外交部詢問案情，但始終得不到原因，也無法知道丈夫為何被帶走，一直被告知要等待。辦事處人員告知家屬「已進入司法程序」，外人不得介入，需要聘請當地律師才能了解案情，辦事處提供了一份律師名單，但內容分類繁雜、費用不明。

回顧事件之初，外交部26日回應《ETtoday新聞雲》詢問時指出，我國駐杜拜辦事處於11月24日上午接獲國人楊女士電話告稱，其夫婿陳姓國人於11月23日搭乘Etihad班機抵達阿布達比國際機場轉機時，遭警察登機拘捕，惟楊女士無從向警方詢問拘捕原因，並已搭乘班機轉赴土耳其伊斯坦堡與國內旅行團會合。駐處當時獲悉後，立即洽繫阿布達比警方瞭解本案原委。

然而，我國與杜拜並無正式外交關係，不具有「領事探視權」，需透過各式管道探知訊息。事發當下，外交人員第一時間與陳妻、兩人在台灣的兒子取得聯繫，並告知根據杜拜當地法令，僅當事人家屬才能委任律師，駐處也無法代為聘任，因此提供一份律師清單，並多次詢問家屬是否能到場協助委任，由律師依法行使探視權及閱卷瞭解案情。

涉外人員透露，陳妻僅回應「要跟家人討論」後，就沒有下文，駐處轉而洽詢當地友好律師、檢察官另闢蹊徑，希望能提供司法資源協助。藍委張嘉郡昨受訪時證實，「陳太太在當地舉目無親、孤立無援，被迫跟著旅行團繼續前往伊斯坦堡」。也與家屬未到場無法聘請律師的說法不謀而合。

經駐處奔走，陳男於杜拜當地28日凌晨1點獲釋。我駐杜拜辦事處處長陳俊吉第一時間將人接回自己宿舍安置。並持續提供包括核發後續旅行文件等協助，而陳男12月3日仍須回警局報到，以辦理解除旅行禁令。目前11月29日-12月2日期間則是阿國國定假日，駐處為平撫陳男心緒，這幾天除了另外安排住宿，也會帶他出去走一走，安排當地一些軟性行程讓他轉換心情。

而陳妻也再透過媒體要求，丈夫身上沒錢、沒護照，辦事處的處長收留他一晚，但接下來這幾天是杜拜連假，處長的家不方便一直借住，他（指陳男）要住外面，所有的東西都被扣留到12月3日才拿到，「請辦事處要協助安排這6天無償的食宿，不能讓我先生用借貸的方式去處理，這幾天的食宿包含飛回台灣的機票」。

然而，根據領事局「旅外國人急難救助實施要點」第九款規範，「旅外國人遭遇急難，且有迫切返國需要者，得代購最經濟之返國機票，及提供當事人於候機返國期間不逾800美元之基本生活費用借款，並應請當事人先簽訂急難救助款借貸契約書，同意於立約日次日起60天內主動將借款（含機票款）歸還外交部。倘若是醫療專機或極特殊情況，才能專案回報外交部奉核，不能擅自撥款」。所幸陳男平安獲釋，但也可能因此難以符合特殊的急難救助情況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嗆大谷嗆到翻車！　名嘴遭狠電「當場閉嘴」
大馬「地下多P基地」遭破！　滿地套套一片肉色畫面曝
20歲志航基地士官休假返家　車禍傷重不治
幕後／台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末還原　外交人員中暗箭
「雄女改造壞女孩」26歲網紅勞斯萊斯被查扣！　真實身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

英雄不怕出身低！鄭麗文稱鍾東錦「勵志故事」　國民黨提名爭連任

幕後／還原台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末　外交人員前線奔走卻中暗箭

賴清德願赴立院國情報告　黃國昌：若無質詢「留在總統府講就好」

濱崎步上海演唱會遭取消　矢板明夫：中國逼日本收回涉台言論

藍白邀赴立院國情報告　賴清德：若符憲政程序願到國會向人民報告

上節目替柯文哲復出鋪路？　陳佩琪駁：瞎掰還是要有點功力

高雄市長初選最新民調曝　綠3選將緊咬誤差範圍內、4人皆領先柯志恩

藍2026縣市長提名掀黨內競爭！選將盼加速協調　拖延恐傷整合

台灣太空科技逐步茁壯　管碧玲：福衛八號將大幅提升海陸觀測能量

休假有望+1！綠營提選舉放2天「投票前一日也放」　保障返鄉投票

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

英雄不怕出身低！鄭麗文稱鍾東錦「勵志故事」　國民黨提名爭連任

幕後／還原台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末　外交人員前線奔走卻中暗箭

賴清德願赴立院國情報告　黃國昌：若無質詢「留在總統府講就好」

濱崎步上海演唱會遭取消　矢板明夫：中國逼日本收回涉台言論

藍白邀赴立院國情報告　賴清德：若符憲政程序願到國會向人民報告

上節目替柯文哲復出鋪路？　陳佩琪駁：瞎掰還是要有點功力

高雄市長初選最新民調曝　綠3選將緊咬誤差範圍內、4人皆領先柯志恩

藍2026縣市長提名掀黨內競爭！選將盼加速協調　拖延恐傷整合

台灣太空科技逐步茁壯　管碧玲：福衛八號將大幅提升海陸觀測能量

休假有望+1！綠營提選舉放2天「投票前一日也放」　保障返鄉投票

MAMA悼香港大火「冥界男團舞台取消」　粉絲淚：練習那麼久

陳意涵去許瑋甯婚禮哭超大聲！　「邱澤誓詞感動她」被拍落淚表情

自小客硬擠！倒楣小黃彈起來「一路狂擼護欄」　90度翻車畫面曝

獨／熱心醫師山區巡診太累！恍神連撞路旁4車　零件碎片噴滿地

王躍霖打過4隊自嘲棒球大使　與王維中再當隊友？「不用擔心他」

英雄不怕出身低！鄭麗文稱鍾東錦「勵志故事」　國民黨提名爭連任

首創！日本推出「熊保險」　觀光業被迫關門可理賠

新北毛寶貝耶誕趴市集　板橋站前「10項寵物遊具」搶先登場

宏福苑大火保險公司已啟動應急　太平香港：按合約能賠快賠

Mia C'bon酒趣生活節南紡開跑　300款葡萄酒限定展聖誕必備

【上班路上被撞亡】女待轉起步遭撞飛！19歲騎士闖紅燈害命

政治熱門新聞

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

國軍薪資規畫出爐不「普加」3萬　3類官兵優先加薪最高1.36萬

休假有望+1！綠營提選舉放2天　投票前一日也放

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

高雄市長初選最新民調曝　綠3選將緊咬誤差範圍內、4人皆領先柯志恩

陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤

傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

19年飛碟晚餐無預警收攤　陳揮文曝「被離職」：好聚好散

快訊／決戰江啟臣！　楊瓊瓔宣布參選台中市長：我準備好了

不甩藍修國籍法擴大中配參政　內政部公告「明年選舉要具結國籍」

吳怡農評大罷免犯3錯誤！他：好學生誤闖黑社會

幕後／還原台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末　外交人員前線奔走卻中暗箭

徐春鶯遭羈押　陳智菡：賴清德國安紅線是不准支持在野政黨？

楊瓊瓔宣佈角逐台中市長！　江啟臣喊話黨中央：相信會妥適安排

更多熱門

相關新聞

英雄不怕出身低！鄭麗文稱鍾東錦「勵志故事」　國民黨提名爭連任

英雄不怕出身低！鄭麗文稱鍾東錦「勵志故事」　國民黨提名爭連任

國民黨主席鄭麗文29日出席國民黨台南市黨部舉辦的黨慶活動，針對苗栗縣長鍾東錦爭取連任一事，她表示，鍾東錦之前已恢復黨籍，參選資格沒問題，且過去4年施政成績都是有目共睹的，「英雄不怕出身低，年輕時曾誤入歧途，他是一個勵志故事」，國民黨將會正式提名他。

高雄市長初選最新民調曝　綠3選將緊咬誤差範圍內、4人皆領先柯志恩

高雄市長初選最新民調曝　綠3選將緊咬誤差範圍內、4人皆領先柯志恩

藍2026縣市長提名掀黨內競爭！選將盼加速協調　拖延恐傷整合

藍2026縣市長提名掀黨內競爭！選將盼加速協調　拖延恐傷整合

休假有望+1！綠營提選舉放2天　投票前一日也放

休假有望+1！綠營提選舉放2天　投票前一日也放

國軍薪資規畫出爐不「普加」3萬　3類官兵優先加薪最高1.36萬

國軍薪資規畫出爐不「普加」3萬　3類官兵優先加薪最高1.36萬

關鍵字：

杜拜外交部轉機風波台灣旅客急難救助國民黨阿布達比

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

「張君雅小妹妹」結婚了！

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

AV女優當小三　悄悄引退消失

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面