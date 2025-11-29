休假有望+1！綠營提選舉放2天「投票前一日也放」　保障返鄉投票

　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

休假有望+1！綠營提選舉放2天　投票前一日也放

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨團推動投票休兩日。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院國民黨團、民眾黨團提案推動「不在籍投票」專法，明定投票權人可以移轉投票或指定場所進行投票。民進黨團則提出「強化民主投票促進法草案」，明定投票日及前一日均應放假一天。且各級政府機關應提供必要的交通補助，包含加開大眾運輸交通工具的班次等。也規範國家考試不得於投票日及其前一日舉行。綠委吳思瑤表示，透過修法，給因工作而難以返鄉投票的年輕世代「民主假」，保障其投票權利。

民進黨團提案案由指出，有鑑於民主選舉乃民主制度之基石，為提升公民參政權行使之便利性，縮減不同年齡、身分、社經背景或因身心障礙而造成之投票權行使可近性落差，並防範資訊戰與錯假訊息攻擊破壞民主制度，以維持選舉秩序與制度之公正與可信，保障投票行為，促進臺灣民主深化，爰擬具「強化民主投票促進法草案」。是否有當？敬請公決。

民進黨團說明，中華民國憲法第十七條明定「人民有選舉、罷免、創制、複決之權」。公民投票法、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法分別立法落實公民投票及各種公職人員選舉罷免之權利行使與選務程序，但對於「如何積極促進投票權之實踐」及「政府協助投票之具體義務」仍屬欠缺。

提案說明，現行投票制度由選民本人親自至投票所投票，公開透明的開票唱票程序，為我國數十年民主踐行所累積之成果，奠定我國民主制度之公正性與公信力。本法即在不變更現行投票制度之前提下，強化投票便利措施，保障弱勢群體與外地工作、就學人口之投票權益，並建立防制干擾、保障中立、澄清假訊息等制度，以提升民主參與品質與投票公信力。

提案說明也指出，各民主國家長期以制度設計提升投票參與，例如以色列、南韓、新加坡等國因放假有較高的投票率；雖我國主要使用戶籍人口作為選務及資源配置基礎，但戶籍人口與常住、實際居住人口間仍存在部分差異；緣此，特明定投票日及前一日均應放假一日，以便利公民獲取更充足之投票相關資訊、參與討論並返回戶籍地投票。

根據「強化民主投票促進法草案」第二條，為保障公民返回戶籍地行使投票權，投票日及其前一日，均放假一日。各級政府機關及事業單位於投票日及其前一日，應提供其所屬人員、勞工調移工作時間、遠端工作或其他必要措施，以便利公民行使投票權。投票日當日仍有使其所屬人員、勞工工作之必要者，應給予其所屬人員、勞工適當之時間完成投票，並不得以任何形式干預投票權之行使。政府應制（訂）定相關法令獎勵依本法保障其受僱勞工行使投票權之事業單位。

其他條文也包含，要求各機關提供交通協助，包含但不限於加開大眾運輸交通工具的班次、提供交通票券補貼等。明定國家考試不得於投票日或其前一日舉行。應協助身心障礙者無障礙行使其投票權。應協助孕婦、孩童之照顧者、年長者、受監護或輔助宣告者、監護人及輔助人行使投票權。應協助有投票權且具學籍之學生行使其投票權。

11/27 全台詐欺最新數據

