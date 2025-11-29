藍2026縣市長提名掀黨內競爭！選將盼加速協調　拖延恐傷整合

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

迎戰2026年縣市長選舉，國民黨中央日前通過縣市長提名特別辦法，將選情單純的縣市列為第一波提名，預計12月中旬公布首波「六加二」名單。不過，首波名單之外，已有多個縣市出現不只一人有意角逐的態勢，讓縣市長布局提前進入角力期。黨中央強調，將依制度進行協調，若協商不成，再決定是否採初選方式產生人選。黨內有人認為，若提名時程延宕，恐讓綠營率先掌握選戰節奏，因此希望中央盡速協調，以免被見縫插針；但也有不同意見指出，距離投票仍有一年，不必急於定於一尊，讓地方支持者自然比較、選出最適人選，反而有助整合。

首波的「六加二」名單包含尋求連任的縣市長，基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘與苗栗縣長鍾東錦，以及艱困選區的高雄市柯志恩與屏東縣蘇清泉。

至於黨內出現多名挑戰者，例如新竹縣是目前競爭明顯的縣市之一，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩與立委林思銘三人已接連表態參選，呈現三搶一態勢。林思銘表示，希望黨中央協調時程不要拖太久，若過完農曆年仍未定案，彼此之間容易因支持者互動產生摩擦，甚至讓民進黨見縫插針。他認為，「六加二」固然需要優先處理，但其餘縣市也應同步排入時程，適合的就盡速提名，不適合的就提早舉辦初選，「最強候選人越早出線，就越能整合，也越能展開藍白合作。」

台中市部分立委楊瓊瓔28日晚間表態參選，前立法院長江啟臣雖然尚未明確表態，但也一直是潛在人選。楊瓊瓔表示，初選時程尊重黨中央安排，她也注意到黨主席鄭麗文多次強調將以「最強人選」迎戰2026，並相信時間宣布後會與所有意願者充分協調。

江啟臣則指出，鄭麗文日前在台中已明確表示「台中一定要繼續執政」，黨中央也已建立相關機制，他相信黨中央會兼顧黨內和諧、市民期待與整體布局，提出最能帶領台中前進的人選。

在台南，謝龍介與陳以信均已表態。陳以信認為，台南情勢特殊，綠營初選競爭激烈，國民黨不必過早決定提名，民進黨人選出爐後再因應，反而能形成更清楚的對比，也有助精準民調與聚焦選戰。他強調，藍營內部氣氛健康，沒有互相攻擊，「還有一年的時間，時程完全足夠，不差這兩個禮拜。」因此，個別地區的初選應因地制宜，讓選民有時間慢慢思考出最適合的人選。

儘管各地情況不同，但仍有藍營人士擔憂，若地方初選與協調機制遲未拍板，將不利整體戰局。有人直言，「越晚決定，裂痕只會越大」，甚至會讓基層陷入混亂。地方幹部提醒，綠營在部分縣市已提前卡位，藍營若遲未定案，不僅可能加深支持者之間的攻防，也可能錯失整合白色力量的時機。

黨內人士表示，國民黨若希望守住2026，就不能把時間耗在內部競爭，呼籲黨中央在「六加二」底定後，加快推動其他縣市的協調進程，以免讓內耗壓過選戰節奏。

