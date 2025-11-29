宏福苑大火128死！公務員竟設晚宴宣傳選舉　「敏感菜色」遭罵翻

▲梁君彥拿著麥克風在哀悼字樣前致詞。（圖／翻攝自Facebook／James Chak）

記者廖翊慈／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截止11月28日下午三點通報，目前已造成128人死亡、79人受傷，仍有多人失聯。在全港籠罩在悲傷氣氛下，香港前高級公務員協會28日不僅舉行周年晚宴、宣傳選舉，其中一菜色還遭網友直呼超白目。

綜合陸媒報導，該場晚宴相當多人出席，出席者包括立法會主席梁君彥。宴會廳前方的電子螢幕還放上，哀悼26日宏福苑大火的字樣，包括救災殉職的消防員何偉豪的名字也出現在上方。同時，宣揚本次宴會主題「全心全意支持2025立法會換屆選舉」。

▲引起爭議的菜單。（圖／翻攝自Facebook／James Chak）

菜單圖片顯示，菜色包括，鹽燒南非鮑魚、姬松茸燉響螺湯、西芹腰果炒蝦球、古法蒸龍躉件、脆皮芝麻雞等，甚至還有紅酒。其中「蒸魚（古法蒸龍躉件）」遭網友罵翻，在火災事故下，還吃著「蒸」類肉品，相當不尊重逝者。

報導指出，截至目前，香港前高級公務員協會未對此事做出公開說明。相關照片，包括梁君彥面帶微笑，拿著麥克風在哀悼字樣前致詞，都讓網友直呼，格外諷刺、刺眼。

▲香港宏福苑大火現場，人們擺放花束悼念罹難者。（圖／路透）

香港特首李家超宣布，設立「大埔宏福苑援助基金」，以支援近日事件中受影響的家庭。根據規劃，每位罹難者的家屬發放港幣20萬元（約新台幣80萬元）慰問金，並額外提供每戶5萬元（約新台幣20萬元）生活補助。

香港特區政府28日晚間宣布，將自11月29日至12月1日展開全港哀悼安排，包括下半旗、取消官方活動，以及設置18區弔唁處供市民悼念。

▲▼香港宏福苑致命火災後的景象。（圖／路透）