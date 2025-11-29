宏福苑惡火「最靈車公廟」新年下簽預警　《新聞女王》劇情發毛

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／視覺中國）

記者葉國吏／綜合報導

香港大埔宏福苑大火造成128人死亡、79人受傷、超過200人失聯，引起全港哀慟。這起大火令不少網友聯想到，港劇《新聞女王2》劇情播出提及1996年嘉利大廈火災，以及今年沙田車公廟抽得「下籤」的神秘巧合，也掀起了廣泛討論。

宏福苑的大火事件令人心痛，火勢迅速蔓延至整棟大樓，救援行動艱難，傷亡人數不斷攀升。這場災難讓人聯想起1996年的嘉利高樓火災，當年因電梯工程不慎導致火花引燃木材，火勢失控，耗費21小時才撲滅，造成41人罹難。港劇《新聞女王2》重播這段歷史，引發網友熱烈討論，甚至有人驚呼劇情與現實的相似度令人毛骨悚然。

▲香港宏福苑大火。（圖／路透社）

有觀眾指出，嘉利大廈當年因業主不願支付昂貴維修費導致工程延誤，而宏福苑同樣面臨著高額維修費的爭議。劇迷表示，原先覺得火災的劇情平平，沒想到意外與現實如此貼合，讓人反思是否忽略了高樓安全的重要性。網路上也出現不少對於類似事件的討論，大家憂心是否有更多潛在危機。

▲香港沙田車公廟。（圖／視覺中國）

此外根據《香港01》報導，今年春節香港政府在沙田車公廟進行的年度抽籤活動也引起關注。沙田鄉事委員會主席莫錦貴當時抽得下籤第82簽。籤詩內容提到「恐防患禍與災殃」，呼籲行事謹慎，更被解簽師形容是「衰到貼地」，引發港人討論是否籤文暗藏寓意。