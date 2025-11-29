　
大陸焦點

宏福苑惡火！　建築工程公司3負責人「涉誤殺」獲保

▲▼宏福苑大火災｜建築工程公司3名負責人涉誤殺被捕　獲准保釋候查。（圖／香港01）

▲宏福苑大火災。建築工程公司3名負責人涉誤殺獲准保釋候查。（圖／香港01，下同）

圖、文／香港01

大埔宏福苑周三（26日）五級火災死傷枕藉，消防員繼續搜救。警方相信工程公司負責人「嚴重疏忽」導致今次事故，周四（27日）拘捕宏福苑維修工程承建商「宏業建築工程」3名男負責人涉嫌「誤殺」，分別為姓何、姓侯及姓黃（52至68歲），據悉為兩名董事及1名工程顧問。

警方表示，該3名被捕男子已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。

▲▼宏福苑大火災｜建築工程公司3名負責人涉誤殺被捕　獲准保釋候查。（圖／香港01）

▲警方車輛載着一名黑布蒙頭、手持拐杖的男子，他由探員押解到馬鞍山沃泰街8號搜證。（圖／香港01）

本周四（27日）下午約3時08分，警方車輛載着一名黑布蒙頭、手持拐杖的男子，由探員押解到馬鞍山沃泰街8號曉峰灣畔搜證。及至4時許，警方完成搜證，由車輛帶走男子駛離現場。據了解，他為工程授權簽字人。

同日（27日）下午1時半，《香港01》記者到涉案疑人位於蝦尾新村一棟三層高村屋，一名男子黑布蒙頭，雙手反鎖，在律師陪同下，被新界北重案組探員帶入屋調查。其後探員再到該村屋的車房打開車門搜證，接近半小時後將男子帶返警署作進一步調查。消息指，該名男子為「宏業」董事及營運經理。

▲▼宏福苑大火災｜建築工程公司3名負責人涉誤殺被捕　獲准保釋候查。（圖／香港01）

▲較早前，一名男子黑布蒙頭，雙手反鎖，被警員帶往蝦尾新村入屋調查

周四（27日）早上7時半，《香港01》記者到宏業建築工程有限公司位於新蒲崗的寫字樓，當時已經有多名探員在內調查，不准其他人進入。記者從外望入，可見一箱箱的文件被查封，相信是警方準備帶走進一步調查。至早上9時許，警員以黑布蒙頭、反鎖一名男子，將他押上警車帶走調查。

今晨10.5℃！白天回暖28℃　下週二變天3地區有雨
宏福苑惡火！　建築工程公司3負責人「涉誤殺」獲保

宏福苑「菲傭肉身護3月大幼主」　加護病房搶命

宏福苑「菲傭肉身護3月大幼主」　加護病房搶命

大埔宏福苑週三（26日）發生五級大火，造成多人死傷。其中特別引發關注的是，一名媽媽、3個月大的女嬰和剛到香港上工的菲律賓籍看護，一起受困火場，最後由消防隊救出，3人送往加護病房治療。有認識這位媽媽的網友表示，三人的狀況目前穩定。

宏福苑

