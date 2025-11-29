宏福苑惡火被疑「沒用直升機」救火　消防處長：會加劇火勢

文／香港01

宏福苑26日發生五級大火，造成重大死傷，網路上質疑聲不斷，炮火集中在「為何不用直升機、無人機跟更高的雲梯車」來救火。消防處處長楊恩健說，這些看起來高科技的裝備，在這次火場條件下其實都派不上用場，甚至可能讓火勢更失控。

楊恩健指出，今天上午10點18分完成滅火、救援和搜救行動，總共出動391輛消防車、185輛救護車，動員2,311名消防與救護人員；其中12名消防員受傷，一人因熱衰竭還在加護病房。這次任務困難度很高，樓梯間和窗邊都貼有易燃發泡膠，火勢一路往室內竄，而且同時間好幾個單位起火，前線人員得一邊衝進去救人、一邊強行推進滅火，壓力非常大。

對於「為何不用直升機、無人機、高階雲梯車」的質問，他解釋，這次宏福苑火勢蔓延很快，多數火場都在室內，就算直升機在空中丟灑水彈，水也進不去房間，只能勉強澆到外牆，加上直升機接近大樓時會產生強烈氣流，反而可能把火勢往其他方向吹大。無人機部分，目前還在研究階段，現有無人機能搭配的水線管徑比消防車用的小很多，能帶的水量有限，根本不夠應付這種多戶同燒的大型火警。

至於為何不動用100公尺等級的超高雲梯車，楊恩健說，雲梯車操作時兩側必須把「撐腳」完全打開支撐，雲梯越高，需要的地面寬度就越大。以100公尺雲梯車來說，至少要有約10公尺寬的空間，但香港大部分街道都達不到這個條件；這次現場所見的56公尺雲梯車，已經是在當地道路環境下能使用的最高規格。

