　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

《動物方城市2》陸票房破5億元！　影迷嗨喊：從學生看到當老師了

記者廖翊慈／綜合報導

迪士尼動畫電影《動物方城市》在2016年推出第一部後，獲得全球觀眾喜愛，人氣角色兔警官茱蒂、狐狸尼克、樹懶閃電等多年來人氣不減，續集《動物方城市2》終於在今年11月26日上映（美國、臺灣、中國）。中國電影票房統計平台「燈塔專業版」指出，截至28日票房更是突破5億（人民幣下同）。

▲《動物方城市2》中國稱《瘋狂動物城》。（圖／翻攝自微博）

▲《動物方城市2》中國稱《瘋狂動物城2》。（圖／翻攝自微博）

 據《每日經濟新聞》報導，貓眼專業版數據顯示，截至11月28日10時55分，迪士尼動畫《動物方城市2》在中國內地的累計票房已突破5.18億元，觀影人次超過1291萬。26日零點，北京多家戲院湧入觀眾，大學生成群結伴搶看首映，有人背包掛著茱蒂徽章，也有人特地穿上角色T恤。

不少粉絲守在零點場，只為見證茱蒂與尼克時隔9年的再度同框。目前，貓眼專業版預測該片最終票房將達24.03億元，刷新進口動畫電影票房紀錄幾乎毫無懸念。

▲不少粉絲搶看首場。（圖／翻攝自微博）

▲不少粉絲搶看首場。（圖／翻攝自微博）

更令業界振奮的是，《動物方城市2》不僅帶動年底票房衝向500億元大關，也帶動了消費市場中最具活力的年輕族群。11月25日晚，該片預售票房突破3億元，創下中國影史進口動畫預售新高；正式上映首日（26日），以66.5%的排片比拿下當天高達93.3%的票房份額。

貓眼預估，《動物方城市2》最終票房可望超過24億元。電影市場分析師「連城易脆」指出，「能否衝破目標，要看第二週工作日的表現。」

▲《動物方城市2》在11月26日上映。（圖／迪士尼提供）

▲《動物方城市2》在11月26日上映。（圖／迪士尼提供，下同）

而目前中國電影市場也確實需要這樣一部「救市」級大片。自2025年下半年起，電影市場表現低迷，暑期檔總票房僅119.66億元，約為2023年同期的58%；國慶檔票房18.35億元，也低於2023年的27.35億元與2024年的21.05億元，而《動物方城市2》的核心觀眾正是當前市場最稀缺的年輕族群。

根據燈塔專業版數據，該片20至29歲觀眾占比高達48.9%。9年前《動物方城市》上映時，這群人多數尚未成年，如今已成為主力觀影群。一名影迷感慨說道，「當時我還在念國中，現在已經是國中老師了。」

▲《動物方城市2》。（圖／迪士尼提供）

▲《動物方城市2》將在11月26日上映。（圖／迪士尼提供）

▲《動物方城市2》將在11月26日上映。（圖／迪士尼提供）

▲《動物方城市2》將在11月26日上映。（圖／迪士尼提供）

年輕觀眾的回流對市場意義重大。燈塔研究院在9月發布的《2025年暑期檔電影市場洞察報告》指出，29歲以下觀眾正逐漸遠離戲院，40歲以上族群首次突破兩成，觀眾結構出現「老化」趨勢。

動畫角色具備鮮明形象與強大商業延展力，一張茱蒂警官的臉可出現在T恤、盲盒、掛件或手機殼上，而現實題材電影難以創造同樣的周邊效應。

《動物方城市2》的聯名商品也幾乎全面鋪開。據悉，自2023年12月以來，「動物方城市」IP在大中華區的授權業務成長三倍，預計至2025年底推出超過2000款商品，涵蓋潮流玩具、時尚服飾、家居用品、電子產品、食品飲料與寵物用品等多個領域。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大咖齊送李順載太催淚！　李瑞鎮潰堤痛哭：這次不能一起旅行
在野黨邀立院國情報告　賴清德：若符憲政程序「願到國會向人民報
19歲陽光女大生載妹遇死劫　女學生、司機起訴
楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔爆閨蜜情鬧翻　當天行蹤曝光
獨／北捷驚見「針孔攝狼」！　手提袋狂頂裙底畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

宏福苑大火釀128死！　勞工處：曾檢查16次、發出6次改善通知

《動物方城市2》陸票房破5億元！　影迷嗨喊：從學生看到當老師了

10多天未排便！老伯送醫開刀「屎竟從嘴巴噴出」　再晚一天下場慘

宏福苑大火128死！公務員竟設晚宴宣傳選舉　「敏感菜色」遭罵翻

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦泣：他真的好聰明

宏福苑惡火被疑「沒用直升機」救火　消防處長：會加劇火勢

宏福苑驚傳「坐計程車偷物資」　他火大轟：比乞丐還可憐

宏福苑惡火「最靈車公廟」新年下簽預警　《新聞女王》劇情發毛

宏福苑惡火！　建築工程公司3負責人「涉誤殺」獲保

宏福苑「菲傭肉身護3月大幼主」　加護病房搶命

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

宏福苑大火釀128死！　勞工處：曾檢查16次、發出6次改善通知

《動物方城市2》陸票房破5億元！　影迷嗨喊：從學生看到當老師了

10多天未排便！老伯送醫開刀「屎竟從嘴巴噴出」　再晚一天下場慘

宏福苑大火128死！公務員竟設晚宴宣傳選舉　「敏感菜色」遭罵翻

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦泣：他真的好聰明

宏福苑惡火被疑「沒用直升機」救火　消防處長：會加劇火勢

宏福苑驚傳「坐計程車偷物資」　他火大轟：比乞丐還可憐

宏福苑惡火「最靈車公廟」新年下簽預警　《新聞女王》劇情發毛

宏福苑惡火！　建築工程公司3負責人「涉誤殺」獲保

宏福苑「菲傭肉身護3月大幼主」　加護病房搶命

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

王勝偉談後藤光尊帶兵善溝通、打擊有一套　盼明年突破百轟大關

藍白邀赴立院國情報告　賴清德：若符憲政程序願到國會向人民報告

史上第2神！SGA連92場轟破20分　雷霆二當家回歸19勝1敗獨走

華碩ProArt影視菁英交流會圓滿落幕　多款新品領先登場

不是求脫單！韓國遊客參拜月老「桌上擺滿1物」 網傻：台灣人很鬧

鄭兆行爆料王勝偉「一早就跑步」　41歲老將續拚球季有重要責任

搶救國道客運！TPASS 2.0+加碼上路　和欣快閃台南再送優惠

上節目替柯文哲復出鋪路？　陳佩琪駁：瞎掰還是要有點功力

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

【模擬示意】陸「AI模擬」還原宏福苑火災！　棟距「10公分」縫隙產生「立體風道效應」

大陸熱門新聞

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

宏福苑惡火　「最靈車公廟」新年下簽預警

宏福苑前保安主管爆：警鐘被關掉　成128死浩劫幫凶

宏福苑「菲傭肉身護3月大幼主」　加護病房搶命

宏福苑大火128死！公務員選舉宴「敏感菜色」遭罵

沒用直升機灌救宏福苑惡火　消防處長：會加劇火勢

宏福苑慘劇已128死！廉政公署拘捕8人

快訊／宏福苑大火「最新調查結果」出爐！

宏福苑驚傳「坐計程車偷物資」　他火大轟：比乞丐還可憐

海基會：陸客遊金門不再「爆買」

陸民企研發「高超音速導彈」完成基本型量產 射程可達1300公里

宏福苑惡火！　建築工程公司3負責人「涉誤殺」獲保

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

高市稱無認定台灣地位　中方嗆：不思悔改

更多熱門

相關新聞

《動物方城市2》超越《哪吒2》成陸動畫史預售冠軍

《動物方城市2》超越《哪吒2》成陸動畫史預售冠軍

迪士尼動畫電影《動物方城市》在2016年推出第一部後，獲得全球觀眾喜愛，人氣角色兔警官茱蒂、狐狸尼克、樹懶閃電等多年來人氣不減，續集《動物方城市2》終於在今年11月26日上映（美國、臺灣、中國）。中國電影票房統計平台「燈塔專業版」指出，《動物方城市2》預售票成為中國影史動畫電影預售冠軍。

《動物方城市2》毒蛇找關繼威配音！迪士尼揭原因

《動物方城市2》毒蛇找關繼威配音！迪士尼揭原因

佛州迪士尼陷陰霾　一個月內5人死亡

佛州迪士尼陷陰霾　一個月內5人死亡

《動物方城市2》大陸配音陣容翻車！4明星惹網怒

《動物方城市2》大陸配音陣容翻車！4明星惹網怒

7-11推《動物方城市2》70款周邊

7-11推《動物方城市2》70款周邊

關鍵字：

動物方城市2票房突破迪士尼動畫續集中國票房

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

「張君雅小妹妹」結婚了！

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

AV女優當小三　悄悄引退消失

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

霍建華、林心如參加邱澤許瑋甯婚禮　兩大男神同框

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面