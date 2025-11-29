《動物方城市2》陸票房破5億元！　影迷嗨喊：從學生看到當老師了

記者廖翊慈／綜合報導

迪士尼動畫電影《動物方城市》在2016年推出第一部後，獲得全球觀眾喜愛，人氣角色兔警官茱蒂、狐狸尼克、樹懶閃電等多年來人氣不減，續集《動物方城市2》終於在今年11月26日上映（美國、臺灣、中國）。中國電影票房統計平台「燈塔專業版」指出，截至28日票房更是突破5億（人民幣下同）。

▲《動物方城市2》中國稱《瘋狂動物城2》。（圖／翻攝自微博）

據《每日經濟新聞》報導，貓眼專業版數據顯示，截至11月28日10時55分，迪士尼動畫《動物方城市2》在中國內地的累計票房已突破5.18億元，觀影人次超過1291萬。26日零點，北京多家戲院湧入觀眾，大學生成群結伴搶看首映，有人背包掛著茱蒂徽章，也有人特地穿上角色T恤。

不少粉絲守在零點場，只為見證茱蒂與尼克時隔9年的再度同框。目前，貓眼專業版預測該片最終票房將達24.03億元，刷新進口動畫電影票房紀錄幾乎毫無懸念。

▲不少粉絲搶看首場。（圖／翻攝自微博）

更令業界振奮的是，《動物方城市2》不僅帶動年底票房衝向500億元大關，也帶動了消費市場中最具活力的年輕族群。11月25日晚，該片預售票房突破3億元，創下中國影史進口動畫預售新高；正式上映首日（26日），以66.5%的排片比拿下當天高達93.3%的票房份額。

貓眼預估，《動物方城市2》最終票房可望超過24億元。電影市場分析師「連城易脆」指出，「能否衝破目標，要看第二週工作日的表現。」

▲《動物方城市2》在11月26日上映。（圖／迪士尼提供，下同）

而目前中國電影市場也確實需要這樣一部「救市」級大片。自2025年下半年起，電影市場表現低迷，暑期檔總票房僅119.66億元，約為2023年同期的58%；國慶檔票房18.35億元，也低於2023年的27.35億元與2024年的21.05億元，而《動物方城市2》的核心觀眾正是當前市場最稀缺的年輕族群。

根據燈塔專業版數據，該片20至29歲觀眾占比高達48.9%。9年前《動物方城市》上映時，這群人多數尚未成年，如今已成為主力觀影群。一名影迷感慨說道，「當時我還在念國中，現在已經是國中老師了。」

年輕觀眾的回流對市場意義重大。燈塔研究院在9月發布的《2025年暑期檔電影市場洞察報告》指出，29歲以下觀眾正逐漸遠離戲院，40歲以上族群首次突破兩成，觀眾結構出現「老化」趨勢。

動畫角色具備鮮明形象與強大商業延展力，一張茱蒂警官的臉可出現在T恤、盲盒、掛件或手機殼上，而現實題材電影難以創造同樣的周邊效應。

《動物方城市2》的聯名商品也幾乎全面鋪開。據悉，自2023年12月以來，「動物方城市」IP在大中華區的授權業務成長三倍，預計至2025年底推出超過2000款商品，涵蓋潮流玩具、時尚服飾、家居用品、電子產品、食品飲料與寵物用品等多個領域。

