佛州迪士尼陷陰霾！　「一個月內第5死」度假村突倒下身亡

▲ 美國佛州奧蘭多迪士尼樂園。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州奧蘭多迪士尼樂園發生一個月內第5起死亡事件，橘郡法醫19日證實，8日有一名身分不明的遊客死亡。法醫辦公室聲明指出，「薩拉托加泉度假村確實發生死亡案件，但我們拒絕接管管轄權」，遺體最終交由死者私人醫師處理，詳細死因並未公布。

《紐約郵報》報導，專門追蹤迪士尼警方活動的X帳號「Walt Disney World: Active Calls」率先披露，當天下午3時18分有人在薩拉托加泉度假村「倒下」，幾分鐘後狀態更新為「死亡」。這間維多利亞風格的豪華度假村位於湖濱景觀區，鄰近迪士尼泉購物區，每晚住宿費可達2300美元。

這波詭異的迪士尼死亡潮始於10月14日，31歲迪士尼鐵粉艾奎茲（Summer Equitz）在當代度假飯店疑似輕生身亡，從伊利諾州住家消失數小時後被發現。

10月21日有一名60多歲男性在荒野堡壘度假村因既有疾病死亡；23日28歲美式足球裁判柯恩（Matthew Cohn）從當代度假飯店12樓墜落身亡，同樣被認定為自殺。接著在11月2日，一名40多歲女性在流行世紀度假村失去生命跡象後送醫不治。