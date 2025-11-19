　
民生消費

7-11推「動物方城市2」70款周邊　還有線條小狗毛絨抱枕

▲▼7-ELEVEN推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

迪士尼動畫電影《動物方城市2》將於11月26日全台上映，7-ELEVEN將於11月26日至12月31日推出周邊快閃購、集點送活動，共70款商品，包括「絨毛公仔+娃包」有茱蒂、樹懶快俠2個組合，配件控可收藏。同步還有韓國「線條小狗」周邊，巨大「絨毛抱枕」、「乾髮帽」超療癒。

▼同步有韓國療癒IP「線條小狗」周邊快閃購。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出迪士尼《動物方城市2》、韓國療癒IP「線條小狗」周邊快閃購。（圖／業者提供）

●「動物方城市2」周邊

7-ELEVEN搶搭動畫上映熱潮，推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊精品快閃購、集點送活動，共70款商品，推薦「動物方城市系列Q版絨毛公仔盲盒」單入399元，有經典搭檔茱蒂、胡尼克、搶眼配角樹懶快俠、飛仔、洪金豹等6款隨機盒玩。

▲▼7-11推出迪士尼《動物方城市2》、韓國療癒IP「線條小狗」周邊快閃購。（圖／業者提供）

▲盲盒、公仔、娃包都有。（圖／業者提供）

而「動物方城市系列演唱會公仔盲盒」單入239元，還新增水牛警長、志羚姐姐等角色，更有機會換到胡尼克隱藏版裝扮，兩組盒玩皆可隨機單買或整套收藏。

還原電影經典角色「動物方城市系列掌心存錢筒」399元，超萌掌心設計，可以一次擁有茱蒂、胡尼克，可當桌面擺飾兼具存錢功能。

▲▼7-ELEVEN推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼馬克杯、餐具組，增添居家儀式感。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

生活儀式感兼顧實用系列，推薦「動物方城市系列立體公仔馬克杯」399元，有超Q萌的茱蒂、尼克立體杯蓋還有造型握把。「動物方城市系列餐具組」599元，可成套蒐集可愛角色，陪伴粉絲度過用餐時刻。

▲▼7-11推出迪士尼《動物方城市2》、韓國療癒IP「線條小狗」周邊快閃購。（圖／業者提供）

▲居家寢具組合。（圖／業者提供）

居家寢具有「雙面天絲水洗被」329元、「法蘭絨暖被」799元、「雙人床包組」649元等組合，「限量長門簾」199元，居家生活一次搞定。

▲▼7-ELEVEN推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲「絨毛公仔+娃包」有茱蒂、樹懶快俠2個組合。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

配件控可把握「絨毛公仔+娃包」有茱蒂、樹懶快俠2個組合，專屬的角色小包搭配玩偶，成為包包最亮眼吊飾，快閃購599元。

▲▼7-11推出迪士尼《動物方城市2》、韓國療癒IP「線條小狗」周邊快閃購。（圖／業者提供）

▲7-11推出迪士尼《動物方城市2》周邊快閃購。（圖／業者提供）

還有以大頭公仔造型立體討喜的4款造型「動物方城市系列串珠鑰匙圈」可當作鑰匙圈使用；而解放雙手最實用「動物方城市系列手機掛繩絨毛小包」，5款不同造型可依照喜好選擇，可掛識別證、手機等配件，可愛感瞬間加倍，皆為199元。

▲▼7-ELEVEN推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼後背包799元、購物袋399元、evo安全帽599元。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

●線條小狗周邊

同步登場還有超人氣韓國療癒角色「線條小狗」，自11月26日起全店推出16款周邊，像是曬娃必備「絨毛痛包」可隨身展示珍藏物，加價購499元。「絨毛證件套」附掛環、背後透明袋，可放悠遊卡、證件、明星小卡，加價購299元。

▲▼7-ELEVEN推出韓國療癒IP「線條小狗」周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN推出韓國療癒IP「線條小狗」周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN推出韓國療癒IP「線條小狗」周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN推出韓國療癒IP「線條小狗」周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN推出韓國療癒IP「線條小狗」周邊。（圖／記者林育綾攝）

外出旅遊行李箱周邊配件「拉桿收納包」299元、「行李束帶」199元可妝點裝備，收納包還可單肩背或放上行李拉桿便利性十足。「絨毛證件套」。居家最萌配件有巨大「絨毛抱枕」699元、「乾髮帽」299元、「陶瓷盤組」499元。

▲▼7-ELEVEN推出韓國療癒IP「線條小狗」周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲巨大「絨毛抱枕」699元、「乾髮帽」299元。（圖／記者林育綾攝）

★「哆啦A夢特展」周邊店開張

《100%哆啦A夢&FRIENDS》特展巡迴至高雄，即日起至明年2月22日在「國立科學工藝博物館」2F特展廳展出，展覽佔地近千坪，空間挑高7米，有上百座立體雕塑齊聚，還有特別融入在地特色的造型「哆啦A夢手捧珍珠奶茶」，期間限定周邊商品店也同步登場。

▲《100%哆啦A夢&FRIENDS》特展。（圖／聯合數位文創提供）

期間限定「哆啦A夢商店」、推出高雄站限定燈箱畫、收藏卡、紀念印章，也販售香港、台北站的人氣周邊，包括「變成烤蕃薯吧！」、「鼻子氣球」毛絨鑰匙圈、哆啦A夢肩公仔、限定T恤、小夜燈等。不僅種類豐富，粉絲只要現場打卡上傳，就能兌換展覽限定小卡，讓收藏更完整。

▼期間限定哆啦A夢商店同步開張。（圖／聯合數位文創提供）

京站週年慶至12/15止，全館6折起！再抽百名卡友送1萬元贈券

7-11推「動物方城市2」70款周邊　還有線條小狗毛絨抱枕

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

響應11/13世界友善日　曼秀雷敦「攜手北捷」用音樂與擁抱傳遞愛

京站週年慶至12/15止，全館6折起！再抽百名卡友送1萬元贈券

7-11推「動物方城市2」70款周邊　還有線條小狗毛絨抱枕

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

7-11推「涼麵加熱」隱藏吃法！超商降溫優惠　全家熱飲8折

響應11/13世界友善日　曼秀雷敦「攜手北捷」用音樂與擁抱傳遞愛

華航「動物方城市」彩繪機亮相　東京、曼谷等5航線搭得到

華航「動物方城市」彩繪機亮相　東京、曼谷等5航線搭得到

中華航空與台灣華特迪士尼股份有限公司（The Walt Disney Company （Taiwan） Ltd.） 推出台灣首架迪士尼彩繪機，以動畫電影「動物方城市2」角色打造，今天從台北首航洛杉磯，未來也將執飛安大略、曼谷、東京及大阪航線。

《動物方城市2》新卡司「巨石強森、紅髮艾德」超狂

《動物方城市2》新卡司「巨石強森、紅髮艾德」超狂

迪士尼CEO：AI將成Disney+發展核心

迪士尼CEO：AI將成Disney+發展核心

佛州迪士尼一個月4死　女遊客度假村猝逝

佛州迪士尼一個月4死　女遊客度假村猝逝

超商推「迪士尼聯名Champion」周邊

超商推「迪士尼聯名Champion」周邊

