預售票房破3.1億！《動物方城市2》超越《哪吒2》成陸動畫史冠軍

記者廖翊慈／綜合報導

迪士尼動畫電影《動物方城市》在2016年推出第一部後，獲得全球觀眾喜愛，人氣角色兔警官茱蒂、狐狸尼克、樹懶閃電等多年來人氣不減，續集《動物方城市2》終於在今年11月26日上映（美國、臺灣、中國）。中國電影票房統計平台「燈塔專業版」指出，《動物方城市2》預售票成為中國影史動畫電影預售冠軍。

▲《動物方城市2》11月26日臺灣上映。（圖／迪士尼提供，上同）

▲《動物方城市2》預售票房超3.1億。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，中國2025春節賀歲動畫片《哪吒之魔童鬧海（又稱《哪吒2》）先前上映後，票房屢創新高，甚至一度成中國影史動畫電影預售票房冠軍。數據指出，截至11月25日20時53分，《動物方城市2》以預售票房超過3.1億的成績，超越《哪吒2》成為第一名。





▲《哪吒2》。（圖／翻攝自微博）

《動物方城市2》是迪士尼動畫電影《動物方城市》的續作。《動物方城市》於2016年3月在中國上映，此後該片於2020年7月、2025年8月兩度在中國國內重映，三度放映後，該片累計在中國取得約15.4億元票房。

在2019年《哪吒之魔童降世》上映前，《動物方城市》將「中國影史動畫電影票房冠軍」的頭銜維持了3年。

▲《動物方城市2》在中國翻譯《瘋狂動物城2》。（圖／翻攝自微博）

據悉，《動物方城市2》講述了，身為爬蟲類的蛇蓋瑞亂入動物城，造成了不小的混亂。為了蒐集情報並抓住蛇蓋瑞，茱蒂和尼克不得不前往，未曾去過的動物城偏遠區域臥底，但在破案過程中，他們意識到此事另有隱情，於是在幫助蛇蓋瑞逃跑後一同淪為了「逃犯」的故事。

▲中國影迷曬出《動物方城市2》首場電影票。（圖／翻攝自微博）

2016年《動物方城市》上映後，迅速成為迪士尼旗下具有深厚影響力的IP。上海迪士尼樂園也在前幾年開設了全球首座動物方城市園區。2023年底，上海迪士尼的動物方城市園區正式對外開放，這也是上海迪士尼的第八大主題園區。

上海迪士尼先前宣布，為慶祝《動物方城市2》上映，2025年11月18日起至2026年1月27日，園區將推出一系列體驗活動。