　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

預售票房破3.1億！《動物方城市2》超越《哪吒2》成陸動畫史冠軍

記者廖翊慈／綜合報導

迪士尼動畫電影《動物方城市》在2016年推出第一部後，獲得全球觀眾喜愛，人氣角色兔警官茱蒂、狐狸尼克、樹懶閃電等多年來人氣不減，續集《動物方城市2》終於在今年11月26日上映（美國、臺灣、中國）。中國電影票房統計平台「燈塔專業版」指出，《動物方城市2》預售票成為中國影史動畫電影預售冠軍。

▲《動物方城市2》將在11月26日上映。（圖／迪士尼提供）

▲《動物方城市2》將在11月26日上映。（圖／迪士尼提供）

▲《動物方城市2》將在11月26日上映。（圖／迪士尼提供）

▲《動物方城市2》11月26日臺灣上映。（圖／迪士尼提供，上同）

▲《動物方城市2》預售票房超越《哪吒2》。（圖／翻攝自微博）

▲《動物方城市2》預售票房超3.1億。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，中國2025春節賀歲動畫片《哪吒之魔童鬧海（又稱《哪吒2》）先前上映後，票房屢創新高，甚至一度成中國影史動畫電影預售票房冠軍。數據指出，截至11月25日20時53分，《動物方城市2》以預售票房超過3.1億的成績，超越《哪吒2》成為第一名。

▲《哪吒2》。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒2》。（圖／翻攝自微博）

《動物方城市2》是迪士尼動畫電影《動物方城市》的續作。《動物方城市》於2016年3月在中國上映，此後該片於2020年7月、2025年8月兩度在中國國內重映，三度放映後，該片累計在中國取得約15.4億元票房。

在2019年《哪吒之魔童降世》上映前，《動物方城市》將「中國影史動畫電影票房冠軍」的頭銜維持了3年。

▲《動物方城市2》在中國翻譯《瘋狂動物城2》。（圖／翻攝自微博）

▲《動物方城市2》在中國翻譯《瘋狂動物城2》。（圖／翻攝自微博）

據悉，《動物方城市2》講述了，身為爬蟲類的蛇蓋瑞亂入動物城，造成了不小的混亂。為了蒐集情報並抓住蛇蓋瑞，茱蒂和尼克不得不前往，未曾去過的動物城偏遠區域臥底，但在破案過程中，他們意識到此事另有隱情，於是在幫助蛇蓋瑞逃跑後一同淪為了「逃犯」的故事。

▲中國影迷曬出《動物方城市2》。（圖／翻攝自微博）

▲中國影迷曬出《動物方城市2》首場電影票。（圖／翻攝自微博）

2016年《動物方城市》上映後，迅速成為迪士尼旗下具有深厚影響力的IP。上海迪士尼樂園也在前幾年開設了全球首座動物方城市園區。2023年底，上海迪士尼的動物方城市園區正式對外開放，這也是上海迪士尼的第八大主題園區。

上海迪士尼先前宣布，為慶祝《動物方城市2》上映，2025年11月18日起至2026年1月27日，園區將推出一系列體驗活動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北女開賓士訪友！　「路況不熟」開進海中死亡
台男轉機「遭武裝人員帶走」失聯3天！　家屬急求助
賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備
完勝士林逢甲！　全台唯一「5星金賞夜市」曝光
甲板賞美景「驚見行李漂海上」　渡輪乘客傻眼：家當全丟了
國二女脊椎開刀「被逼讓座」　媽怒：要穿泳衣出門？
台中22歲女跟男友吵架　把剛生男嬰從11樓丟下慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

阿里巴巴：「AI泡沫」3年內不存在　考慮進一步加大投資

日本宣佈在敏感區域部署導彈　國台辦：蓄意製造地區緊張極其危險

剛領20萬元就被大風吹走　陸男傻在原地「妻子狂追1公里」

賴清德投1.25兆國防預算　國台辦批「討好外部勢力」

預售票房破3.1億！《動物方城市2》超越《哪吒2》成陸動畫史冠軍

嗆陸委會「煽動對立急先鋒」　國台辦：應回歸正業

在台培植媚日？林佳龍稱「台日理念相近」　國台辦：背叛民族無底線

台北上海互贈黑腳企鵝、小貓熊　國台辦：樂觀其成

台灣等得到2028年選舉？　國台辦：台獨與台海和平水火不容

陸藝人可參加金馬獎？　國台辦：反對利用平台宣揚台獨謬論

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

阿里巴巴：「AI泡沫」3年內不存在　考慮進一步加大投資

日本宣佈在敏感區域部署導彈　國台辦：蓄意製造地區緊張極其危險

剛領20萬元就被大風吹走　陸男傻在原地「妻子狂追1公里」

賴清德投1.25兆國防預算　國台辦批「討好外部勢力」

預售票房破3.1億！《動物方城市2》超越《哪吒2》成陸動畫史冠軍

嗆陸委會「煽動對立急先鋒」　國台辦：應回歸正業

在台培植媚日？林佳龍稱「台日理念相近」　國台辦：背叛民族無底線

台北上海互贈黑腳企鵝、小貓熊　國台辦：樂觀其成

台灣等得到2028年選舉？　國台辦：台獨與台海和平水火不容

陸藝人可參加金馬獎？　國台辦：反對利用平台宣揚台獨謬論

義大利國會批准「殺害女性」納入刑法　最重可判終身

台灣尚勇！一卡通推「TEAM TAIWAN 3D棒球」　熱血球迷必收

快訊／台股收盤大漲497.37點　台積電漲25元至1440

台南市家庭教育表揚登場！　4校奪特優、22組學生創作脫穎而出

海巡科技輔勤奏效！外籍漁船闖馬祖海域違規作業　取締500具章魚籠

台北女開賓士去金山訪友！「路況不熟」開進海中　送醫宣告不治

王齊麟兩度錯失藥檢　李洋：他有設定鬧鐘了

阿里巴巴：「AI泡沫」3年內不存在　考慮進一步加大投資

台旅客失聯3天！阿布達比轉機「遭武裝人員帶走」　家屬PO文求助

台北羽球公開賽拚升級500等級　李洋：軟硬體設施需更完善

【4車追撞】國1南下「貨櫃車慘掛護欄」！　雙向封閉3人急送醫

大陸熱門新聞

陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」 鑑定仿品值30元...真跡在日本

猜猜看這是什麼甲骨文？

蕭旭岑拋「一國兩區」　國台辦：願與國民黨共推兩岸關係發展

網拍女裝直播「退貨率超80%」　買家秒列4原因

員工「偷150支鋼筆」被判7年

上網炫耀中彩券　他獎金馬上被盜領了

陸學者：日本恐成「亞洲最危險國家」

「防退貨巨型吊牌」成網拍賣家最後防線

陸國安部盯上遊戲圈 發文警示：境外遊戲將台灣從中國劃分出去

陸女2個月用水2655噸！「天價水費」嚇歪

8成台灣人不贊成「一國兩制」　國台辦回應

陸藝人可參加金馬獎？　國台辦：反對利用平台宣揚台獨謬論

國台辦劍指高市　痛批賴清德無底線「媚日賣台」

中日關係惡化2週　中方斥：傷害中國人感情

更多熱門

相關新聞

《動物方城市2》毒蛇找關繼威配音！迪士尼揭原因

《動物方城市2》毒蛇找關繼威配音！迪士尼揭原因

曾經有生物學家做過實驗，他們放了一條假蛇在公路上，結果大部份開車經過的人，幾乎都選擇毫不猶豫踩油門輾過，甚至還有人拿槍下車準備轟牠，顯見人們對蛇厭惡及懼怕的程度。而隨著《動物方城市2》將在26日全球上映，將有可能打破一般人對蛇的刻板印象。

佛州迪士尼陷陰霾　一個月內5人死亡

佛州迪士尼陷陰霾　一個月內5人死亡

《動物方城市2》大陸配音陣容翻車！4明星惹網怒

《動物方城市2》大陸配音陣容翻車！4明星惹網怒

7-11推《動物方城市2》70款周邊

7-11推《動物方城市2》70款周邊

華航「動物方城市」彩繪機亮相　東京、曼谷等5航線搭得到

華航「動物方城市」彩繪機亮相　東京、曼谷等5航線搭得到

關鍵字：

動物方城市迪士尼動畫電影中國票房瘋狂動物城哪吒2動物方城市2茱蒂

讀者迴響

熱門新聞

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

日本9天「沒看到陸客　卻見台人超扯一幕

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

快訊／賴清德投書《華郵》宣布　台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

ØZI路邊摸摸超辣女友！她「身體貼上黏緊緊」

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面