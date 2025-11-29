快訊／出國注意！空中巴士「大規模召回A320客機」　台灣恐受影響

▲歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）近日發出重大召回通知。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）近日發出重大召回通知，全球多達6000架A320系列客機需立即進行軟體修復作業，佔整體機隊超過一半規模，恐在全球引發航班大亂，尤其適逢美國感恩節假期交通高峰，影響程度備受關注。

根據空巴內部通報，這次召回主因是飛控電腦系統在特定情況下可能受到太陽耀斑干擾，導致飛行控制異常。該修復作業雖為「回復舊版軟體」，技術門檻不高，但飛機在完成修復前不得執行商業飛行，只能飛往維修中心，影響範圍涵蓋全球350家航空公司。

美國四大航空公司——美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）、捷藍航空（JetBlue）及聯合航空（United Airlines）均名列全球前十大A320營運商，其中美國航空就有340架飛機受影響，約需2小時即可完成修復。

德國漢莎航空（Lufthansa）、英國easyJet、印度IndiGo及哥倫比亞Avianca等也通報將短暫停飛受影響機型，Avianca更因此暫停販售至12月8日前的機票，凸顯全球航空運能正面臨嚴峻考驗。

根據《路透社》掌握的通報內容，這次召回牽涉機型包括A319、A320與A321。歐洲航空安全局（EASA）已於11月29日下達緊急指令，要求相關機型全數執行系統更新。

日媒報導指出，日本最大航空公司全日空（ANA）亦首當其衝，因旗下34架A320與A321全數投入國內航線營運，光是29日當天即取消65班次，估計多達9400名旅客受到影響。

台灣航空是否受衝擊？仍待後續評估

針對本次空巴召回事件，我國航空公司是否受到波及，引發外界關注。根據公開資訊，台灣虎航旗下現有9架A320-200型與8架A320neo，合計17架同系列機型；中華航空擁有19架A321neo、長榮航空17架A321-200、星宇航空13架A321neo，全數屬A320系列機型之列。

至於實際影響程度，目前尚待民航局與各航空公司進一步說明。

目前全球現役A320系列飛機總數約1萬1300架，其中A320主力機型就佔6440架，為全球最普遍使用的單走道機型之一，自1987年問世以來，廣受低成本航空及中短程航線青睞。