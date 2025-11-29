空巴召回衝擊！全日空「取消65航班」影響9400人　澳洲機場也大亂

▲全日空29日取消65班國內線航班。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全球航空業29日驚傳動盪！日本全日空（ANA）與澳洲捷星航空（Jetstar）分別因空中巴士（Airbus）機型遭遇系統安全疑慮，被迫取消多班航班，導致日澳多地機場湧現大量滯留旅客，場面陷入混亂。

日本全日空航空（ANA）29日突宣布取消當天包含關西－羽田航線等在內的65班國內線航班，主因是旗下空中巴士A320與A321機型需配合進行系統維修，預估此波異動將影響約9400名旅客。

ANA表示，這次作業是根據歐洲航空安全局（EASA）日前發布的「耐空性改善通報」進行，主要針對飛機系統進行軟體更新。受影響機型為A320與A321系列，維修作業正逐步展開，未來也可能導致更多航班延誤或取消。

在澳洲，捷星航空（Jetstar）也證實旗下班機遭到波及。該公司29日上午自雪梨機場（Sydney Airport）起飛的10個航班、墨爾本機場（Melbourne Airport）起飛的3個航班被取消，各大機場湧現大量排隊旅客，現場一片混亂。

Queue for cancelled Jetstar flights out of Brisbane due to the globally grounded A320 aircraft pic.twitter.com/syXA80d4D3 — Mark Spittle (@red42dragon_) November 28, 2025

捷星發言人向《news.com.au》證實，「由於這項影響全球所有A320系列機隊的空巴軟體問題，捷星也受到波及。我們將旅客安全列為第一優先，因此根據空巴的預防性指示，我們取消了部分捷星航班。」

發言人強調，捷星團隊已在設法協助旅客儘快啟程，「我們正逐一聯繫受影響的旅客，謝謝大家的理解與耐心。我們也會持續更新最新情況。」

這起事件源於美國廉價航空捷藍航空（JetBlue Airways）先前發生的飛控異常事故。

空中巴士28日發布最新文件指出，A320系列客機超過半數機型可能面臨類似風險，研判是在強烈太陽輻射（solar radiation）下，飛控系統所需的數據可能受損，恐導致飛行中斷或偏差。

空巴指出，目前全球約有超過6500架單走道A320系列機型受影響，各航空公司必須在飛機再次起飛前完成更新作業。