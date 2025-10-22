與波音比拼亞洲市場　天津空巴啟用第二條A320總裝線

▲空中巴士在天津啟用第二條A320系列飛機總裝線。（圖／翻攝界面新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

空中巴士今（22）日宣布，在天津正式啟用第二條A320系列飛機總裝線，這是自2023年4月簽署擴建協議以來的重要成果。分析指出，此舉將加快空巴在大陸市場的交付速度，也是在亞洲與與波音進行產能博弈。

陸媒《界面新聞》報導，這條新總裝線預計將在2026年初全面投入營運，目前首架飛機的總裝準備工作正在進行。隨著新設施的加入，空巴將在天津形成「雙線並行」格局，進一步提升貼近大陸及亞太客戶的交付能力。

「天津新線的加入，將為我們實現到2027年A320系列月產能提升至75架的全球目標提供關鍵支撐」，空中巴士執行長佛喜（Guillaume Faury）表示，「我們熱烈歡迎天津的第二條生產線加入我們的全球生產體系，為我們提供必要的靈活性和產能」。

隨著這條新生產線的加入，空中巴士將在全球建成由10條總裝線組成的生產網絡，其中4條位於德國漢堡（Hamburg）、2條位於法國土魯斯（Toulouse）、2條位於美國莫比爾（Mobile）、2條位於大陸天津。

據報導，作為空巴全球第10條總裝線，該設施採用最新數位化與可持續工藝標準，包括使用可再生能源和地熱系統。這也反映出空巴在全球推進綠色航空製造的戰略方向。

空巴天津總裝線自2008年啟用至今，已交付超過780架A320系列飛機，是中歐高端製造合作的重要樣本。報導認為，此次擴產背後，不僅是對大陸航空市場長期增長的押注，也離不開大陸本地供應鏈體系的穩定與成熟。

大陸業內人士分析，面對全球航空公司更新機隊、單走道客機市場持續旺盛的背景，空巴此舉將增強在亞洲，尤其是大陸市場的交付速度，與波音展開更為緊密的產能博弈。

▲王文濤（右）會見佛喜。（圖／翻攝大陸商務部網站）

另一方面，大陸商務部部長王文濤21日會見佛喜，雙方就空巴對陸合作等進行交流。王文濤強調，當前，世界經濟碎片化加劇，單邊主義、保護主義衝擊國際經貿秩序，不穩定不確定性明顯上升；中方將繼續發揮好外資企業圓桌會作用，積極推動解決空巴在陸發展經營中遇到的問題和關切，共同維護全球產供鏈穩定。

據大陸商務部官網引述，佛喜表示，空巴對中國經濟及民航產業發展充滿信心，天津第二條A320總裝線投產為空巴加強對陸合作提供了有利條件。空巴願繼續深耕中國市場，為促進中法、中歐經貿合作貢獻力量。